29 апреля 2024, 08:47

Обнародовано видео с места нападения на силовиков в Карачаево-Черкесии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Нападение на полицейских в поселке Мара-Аягъы произошло рядом с жилым массивом, следует из видео с места происшествия, опубликованного сегодня МВД.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня МВД по Карачаево-Черкесии сообщило, что минувшей ночью было совершено нападение на силовиков в поселке Мара-Аягъы, во время которого были убиты пять предполагаемых боевиков. Два силовика погибли и еще четверо получили ранения.

Видео с места перестрелки в поселке Мара-Аягъы сегодня в своем телеграм-канале опубликовало МВД по Карачаево-Черкесии.

На кадрах ролика показаны машина ДПС, рядом с ней стоит военный УАЗ, около которого стоят два человека в военной форме и с автоматами. Несколько поодаль видны еще несколько военных с автоматами, а также военный "Камаз". На месте видны следы перестрелки и взрывов.

Несколько поодаль от места происшествия видны жилые дома.

Далее показан лежащий на асфальте автомат, с близкого плана машина ДПС, а также следы от пуль в стеклах и кузове военного УАЗа, у машины прострелены колеса. В кадре показаны лежащие на асфальте пули, которые осматривают специалисты, а также разбросанные на асфальте различные предметы. Затем показано скопление силовиков, военная машина с литерой "Z" и приемное отделение больницы, на пороге которой дежурит силовик с автоматом. В коридоре видны еще несколько силовиков с автоматами. На этом ролик, длительность которого составляет 58 секунд, заканчивается.

После нападения на силовиков возбуждены уголовное дело по статьям о покушении на сотрудника правоохранительного органа, незаконном ношении и хранении оружии и боеприпасов, сообщило сегодня в своем телеграм-канале следственное управление СКР по Карачаево-Черкесии.

Ведомство также опубликовало несколько фотографий с места происшествия, на одной из них также видны жилые дома.

Напомним, этот инцидент в Карачаево-Черкесии стал вторым вооруженным инцидентом в республике за неделю.

Ранее, в ночь на 22 апреля, было совершено нападение на полицейских в Карачаевске. Погибли лейтенант Мурат Калаханов и сержант Роман Гущин, еще один силовик был ранен. В розыск объявлены пять подозреваемых: Ахмат и Руслан Элькановы, Казбек Джазаев, Руслан Семенов и Владимир Аверьянов, сообщило 23 апреля МВД. Автомобиль нападавших был найден 24 апреля.

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Примечание:

"Два жителя Карачаево-Черкесии осуждены за попытку присоединиться к ИГ*", "Режим КТО введен в Карачаево-Черкесии", "Задержание предполагаемого боевика в Черкесске напомнило об одиночных атаках членов ИГ*".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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