МВД сообщило о семи убитых в перестрелке в Карачаево-Черкесии

29 апреля 2024, 08:13

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В результате нападения на наряд ДПС в поселке Мара-Аягъы убиты пять предполагаемых боевиков, два силовика погибли и еще четверо получили ранения, сообщило МВД по Карачаево-Черкесии.

Как информировал "Кавказский узел", по данным источников, сегодня ночью один полицейский погиб, еще несколько получили ранения в результате перестрелки с неизвестными, которые напали на пост ГИБДД в поселке Мара-Аягъы в Карачаево-Черкесии. Также убиты трое участников нападения.

28 апреля в 23.20 мск в дежурную часть отдела МВД "Карачаевский" поступило сообщение, что на наряд ДПС, который дежурил в поселке Мара Аягъы Карачаевского района, произошло вооруженное нападение.

Нападавшие подъехали на машине "ВАЗ-2109" к временному посту, бросили в сторону полицейских взрывное устройство и открыли огонь из автоматического оружия. Силовики открыли ответный огонь и на одном из нападавших сработало взрывное устройство. В результате боестолкновения погибли двое прикомандированных сотрудников МВД по Курганской области, ранения получили двое сотрудников ДПС МВД по Карачаево-Черкесии, один сотрудник Росгвардии Карачаево-Черкесии и сотрудник управления МВД по Курганской области, сообщила сегодня пресс-служба МВД по Карачаево-Черкесии в телеграм-канале ведомства.

Пятеро нападавших уничтожены на месте, на месте происшествия обнаружено несколько самодельных бомб, пострадавшие силовики госпитализированы, сказано в сообщении.

Напомним, этот вооруженный инцидент в Карачаево-Черкесии стал вторым за неделю.

В ночь на 22 апреля было совершено нападение на полицейских на улице Базарной в Карачаевске, когда они выполняли обход территории. Погибли лейтенант Мурат Калаханов и сержант Роман Гущин, еще один полицейский был доставлен в больницу с ранениями. В розыск объявлены пять подозреваемых: Ахмат и Руслан Элькановы, Казбек Джазаев, Руслан Семенов и Владимир Аверьянов, сообщило 23 апреля МВД. Автомобиль нападавших был найден 24 апреля.

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