Силовики отпустили тестя Абида Гафарова

30 апреля 2024, 12:29

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Сотрудники полиции отпустили Алипанаха Гашумова, который приходится тестем активисту и автору романа "Андалуния" Абиду Гафарову. Близких Гафарова и его самого власти преследуют, поскольку в своей книге он указал на пытки и нарушения прав людей во время "Тертерского дела", считает правозащитник Руфат Сафаров.

Как сообщал "Кавказский узел", в Азербайджане вечером 29 апреля люди в штатском явились с обыском в частный дом находящегося в политэмиграции в Европе активиста Абида Гафарова. Они изъяли экземпляры книг Гафарова, ноутбук и увезли его тестя в неизвестном направлении.

Ночью 30 апреля тесть Абида Гафарова Алипанах Гашумов был отпущен. После обыска лица в штатском увезли Гашумова в полицейское учреждение. Спустя час он был освобожден. Об этом сообщил сам Гафаров.

"Все завершилось благополучно во многом благодаря правозащитникам и представителям независимых медиа, которые оперативно освещали обыск в нашем доме и фактическое задержание моего тестя. Незаконные действия силовиков в гражданской одежде вызвало резонанс в социальных сетях и, хотя мои книги были безвозвратно изъяты, но моего тестя в конечном итоге оставили в покое, отпустив его", – рассказал Абид Гафаров корреспонденту "Кавказского узла".

Обыск в доме Гафарова и задержание его тестя вызывает тревогу, заявил исполнительный директор НПО "Линия защиты" Руфат Сафаров.

"Ясно, что целью было изъятие экземпляров романа Абида Гафарова "Андалуния", в которой он описал ужасы жертв пыток, подвергшихся преследованиям по "Тертерскому делу". Непонятно было, почему стали беспокоить его тестя – пожилого мужчину, которого в ночные часы увезли из дома, где-то еще держали и потом наконец отпустили", – сказал Сафаров корреспонденту "Кавказского узла".

"Кавказский узел" пока не располагает комментарием МВД Азербайджана. Пресс-служба ведомства не ответила на письменный запрос.

Напомним, ранее Абид Гафаров рассказал, что роман "Андалуния" является аллюзией "Тертерского дела" в Азербайджане. "27 апреля 42 экземпляра книги, представленной на книжной выставке "Оху" ("Чтение") в парке Академии наук, в Баку были изъяты лицами в штатском. Презентовавший на выставке книгу, пострадавший в ходе Тертерских событий Руслан Фарзалиев был подвергнут задержаниям и отпущен спустя много часов", – рассказал ранее Гафаров корреспонденту "Кавказского узла".

Книга "Андалуния" написана на азербайджанском языке и в оригинальном стиле. В ней рассказывается о жизни людей в государстве "Андалуния" с искаженными общественно-политическими взглядами, отметил 29 марта автор блога "Ветер с Апшерона" на "Кавказском узле".

"Книга выдержана в жестком стиле, автор не советует ее читать людям со слабой психикой. В "Андалунии" Гафаров также рассуждает об исчезновении граждан, попавших в жернова безработицы, изначально свойственных им понятий о мужестве и чести", – пояснил блогер.

"Тертерское дело" – события, когда весной 2017 года группа военных и гражданских была арестована в Баку по обвинению в сотрудничестве со спецслужбами Армении и подготовке диверсий. Во время следствия восемь человек были замучены до смерти, четверо из них впоследствии посмертно реабилитированы. В 2021 году члены Парламентской ассамблеи Совета Европы указали, что жертвами пыток стали свыше 200 военнослужащих, 11 из них скончались. 1 ноября 2021 года прокуратура Азербайджана признала пытки обвиняемых по "Тертерскому делу".

В декабре 2022 года были освобождены 19 человек, оправданных по "Тертерскому делу". Суд также прекратил дела в отношении двух умерших. В январе оправданные сообщили, что на них оказывают давление власти Азербайджана, запрещая общаться друг с другом и с журналистами. Хотя большинство осужденных по "Тертерскому делу" реабилитировано, 10 военных еще остаются в заключении.

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