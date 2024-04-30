Абид Гафаров сообщил об обыске в своем доме

30 апреля 2024, 04:15

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В Азербайджане лица в штатском явились с обыском в частный дом находящегося в настоящее время в политэмиграции в Европе активиста Абида Гафарова. Они изъяли экземпляры книг Гафарова, ноутбук и увезли его тестя в неизвестном направлении.

Как сообщал "Кавказский узел", ветераны второй карабахской войны подали в суд на главу объединения "Бакинское единство", автора Youtube-канала KIM TV Абида Гафарова, потребовав наказать его за клевету и оскорбление. Предметом жалобы стало выступление Гафарова перед зданием суда после процесса по делу лидера "Партии граждан и развития" Али Алиева. Ветеранов возмутили слова Гафарова о том, что они мирятся с тем, что их "за людей не считают". Ясамальский районный суд 13 июля 2022 года приговорил Абида Гафарова к году лишения свободы, признав его виновным в клевете и оскорблении. Апелляционная инстанция оставила приговор в силе. Защита заявила о неправомерном уголовном преследовании Гафарова. После освобождения из заключения Гафаров не смог восстановиться на работе в нефтяной компании, он пожаловался на отсутствие источников дохода и невозможность трудоустроиться по специальности. В Азербайджане сложилась практика, когда даже частные компании опасаются восстанавливать на работе бывших политзеков, отметил глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов.

Вечером 29 апреля лица в штатском явились в дом Абида Гафарова в поселке Шувелан в 25 километрах от Баку. «В прошлом году мы с семьей вынуждены были покинуть Азербайджан. После нашего отъезда из Азербайджана в моем доме проживали мои пожилые тесть и теща. Силовики в штатском вечером (29 апреля) ворвались в мой дом и устроили обыск без всяких законных оснований и предъявления каких-либо документов. Несмотря на протесты родителей моей супруги, они продолжали свои незаконные действия. Они изъяли из дома экземпляры моих книг «Андалуния» и «Смерть ангела». Кроме того, они забрали старый ноутбук и устройство памяти с видеокамеры дома, а также мою винтовку марки «ИЖ» для стендовой стрельбы и документ к нему. В довершение ко всему они увезли в неизвестном направлении моего тестя Алипанаха Гашумова», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» сам Абид Гафаров, который живет в настоящее время в одной из европейских стран.

Он считает, что «обыск» в его доме был связан с вышедшей недавно его книгой «Андалуния». Как пояснил Гафаров, Андалуния - это вымышленное государство, в котором царит произвол силовиков, люди подвергаются преследованиям, репрессиям, пыткам.

По словам автора, повествование событий романа является аллюзией «Тертерского дела» в Азербайджане. «Эта книга, похоже, всерьез вызвало беспокойство во властных кругах Азербайджана. 27 апреля 42 экземпляра книги, представленной на книжной выставке «Оху» ("Чтение") в парке Академии наук, в Баку были изъяты лицами в штатском. Презентовавший на выставке книгу, пострадавший в ходе Тертерских событий Руслан Фарзалиев был подвергнут задержаний и отпущен спустя много часов», - отметил Гафаров.

«Вышла из печати книга бывшего политического узника Абида Гафарова "Андалуния". Написанная на азербайджанском языке в оригинальном стиле, эта книга повествует о жизни людей в государстве "Андалуния" с извращенными общественно-политическими нравами, во время массового террора населения со стороны правителей страны в провинции Тартара. Книга выдержана в жестком стиле, автор не советует ее читать людям со слабой психикой. В "Андалунии" Гафаров также рассуждает об исчезновении граждан, попавших в жернова безработицы, изначально свойственных им понятий о мужестве и чести», - написал автор «Ветер с Апшерона» на "Кавказском узле" 29 марта.

Глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов считает неправомерными действия по изъятию книги Гафарова из продажи и его дома. Он напомнил корреспонденту "Кавказского узла", что в Азербайджане официально нет цензуры. «Запрету могут подлежать книги, содержание которых пропагандирует ненависть вражду на национальной, расовой, социальной религиозной почве, насилие. Но решение о запрете должно быть принято судом. Обыск в частном доме также допускается по решению суда», - сказал Гасанов.

В Азербайджане и ранее имели место случаи изъятия произведений политического содержания. К примеру, В марте 2022 года Европейский суд по правам человека объявил решение по жалобе редактора оппозиционной газеты "Азадлыг" Ганимата Захида. В жалобе журналиста указывалось на изъятие и уничтожение рукописи, которую он написал во время предварительного заключения по делу о хулиганстве. Захид обжаловал действия сотрудников Пенитенциарной системы в азербайджанских судах, но это не принесло результата, и он обратился в Страсбургский суд. Тот, в свою очередь, установил нарушение прав Захида по статье 10 (свобода выражения) и статье 6.1 (право на судебное разбирательство) Европейской конвенции, следует из сообщения ЕСПЧ. Страсбургский суд постановил выплатить Захиду компенсацию в 6500 евро за моральный ущерб и 2000 евро - на компенсацию судебных затрат, сказано в сообщении ЕСПЧ.

Журналист рассказал, что описал в своих рукописях тяжелые условия содержания в бакинском СИЗО во время досудебного заключения. "Камеры были тесные, помещения находились в ветхом состоянии, не проветривались, зимой там было холодно, летом жарко. Обращение с заключенными было жестоким. Я описал все это в своих рукописях. Но их у меня отняли. 300 страниц уничтожили. Но после освобождения я написал все же книгу "Корпус смерти". Она публиковалась в газете "Азадлыг". Потом она вышла в виде книги. А в 2019 году была издана также на английском языке", - рассказал Захид корреспонденту "Кавказского узла".

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