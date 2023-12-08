Правозащитники потребовали освободить осужденных по "Тертерскому делу"

08 декабря 2023, 21:17

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Хотя большинство осужденных по "Тертерскому делу" реабилитированы, 10 военных еще остаются в заключении. Их следует освободить и пересмотреть дела, заявили на пресс-конференции азербайджанские правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", группа военных и гражданских весной 2017 года была арестована в Баку по обвинению в сотрудничестве со спецслужбами Армении и подготовке диверсий. Во время следствия восемь человек были замучены до смерти, четверо из них впоследствии посмертно реабилитированы. В 2021 году члены Парламентской ассамблеи Совета Европы указали, что жертвами пыток стали свыше 200 военнослужащих, 11 из них скончались. 1 ноября 2021 года прокуратура Азербайджана признала пытки обвиняемых по "Тертерскому делу".

В декабре 2022 года были освобождены 19 человек, оправданных по "Тертерскому делу". Суд также прекратил дела в отношении двух умерших. В январе оправданные сообщили, что на них оказывают давление власти Азербайджана, запрещая общаться друг с другом и с журналистами.

Сегодня в правозащитном “Центре расследований против пыток” состоялась пресс-конференция группы правозащитников и родителей военнослужащих, которые все еще остаются в тюремном заключении.

Массовые репрессии против военнослужащих, которые получили условное название "Тертерское дело", были беспрецедентными по масштабам арестов и жестокости и изощренности пыток, сказал корреспонденту "Кавказского узла" перед началось пресс-конференции глава Бакинского клуба прав человека (БКПЧ), адвокат Расул Джафаров.

По его словам, дело получило название “Тертерское” поскольку большинство задержанных военных были из Тертерского гарнизона, а мирных жителей - из Тертерского района. Пытки также проводились в бывшем штабе одной из войсковых частей Тертерского района, добавил юрист. "Даже по официальным источникам, в мае-июле 2017 года в войсковых частях 1-го и 2-го армейских корпусов были задержаны и подвергнуты бесчеловечному обращению и пыткам 452 человека. По нашим же подсчетам, речь идет о порядке 700 человек. В прессе назывались еще более крупные цифры. Из указанных лиц, 10 военных в результате пыток были замучены до смерти и это официально признано", - рассказал правозащитник.

Многие были отпущены еще на этапе следствия после того, как у них были выбиты показания против других лиц. Часть задержанных получили небольшие сроки обвинения по статьям о незаконном обороте наркотиков, некоторые по статье о незаконном обороте оружия и через некоторое время были отпущены, часть из них оправданы, подчеркнул Джафаров.

57 человек, в том числе восемь гражданских лиц были привлечены к ответственности по обвинениям в госизмене и других тяжких преступлениях. "После обновления следствия в 2021 году восемь гражданских лиц были оправданы. Из 49 военных первого и второго корпусов азербайджанской армии, 18 были признаны виновными, в том числе по статье о госизмене. Все были осуждены к длительным тюремным наказаниям. Двое умерли. После обновления следствия в 2021 году все эти 20 человек были оправданы, в том числе двое посмертно решениями судов. Еще 16 человек, из числа осужденных не за госизмену, после обновления следствия, были оправданы прокуратурой. Кроме того, 13 человек были ранее оправданы решением военной прокуратуры в 2018 году", - продолжил правозащитник.

В настоящее время реабилитированные добиваются выплаты им компенсаций. 30 из них уже ее получили. "По нашей информации, 50 человек восстановлены на военной службе", - продолжил Джафаров.

Тем не менее, до сих по 10 человек, осужденных статье о госизмене, все еще остаются в заключении. "Они не были осуждены по “Тертерскому делу”. Они служили на других направлениях. Но их дела охватывают 2016-2018 года и обвинения схожи - обвиняемые якобы "сдавали" сослуживцев армянам "для сексуального насилия и последующего шантажа", чтобы они "работали на врага". Шесть из этих 10 человек подвергались таким же пыткам, как и фигуранты "Тертерского дела". По этим признакам мы относим этих 10 человек, которые остаются в заключении, также к “Тертерскому делу”. Кстати, их было не 10, а 15. Четверо из них были помилованы президентом в мае 2023 года, один оправдан судом минувшим летом”, - сказал Джафаров.

Невиновность все еще остающихся в заключении этих 10 военнослужащих, не вызывает сомнений, сказал на пресс-конференции глава "Центра расследований против пыток" Фикрет Джафарли.

"Дела этих военных, как и других ранее оправданных очень похожи, их писали словно под копирку. Следователи очень легко фальсифицировали дела. Но самое возмутительное то, что оправданы более 50 человек, то есть подтверждена незаконность их преследования, но ни один следователь не был наказан. Да, есть арестованные среди тех, кто санкционировал и исполнял пытки, но следователи избежали наказания. Напротив, они растут в карьере, получают новые должности, повышаются в звании. Жертв сначала пытали в гарнизонах, добивались самооговора, оговора, а потом передавали в военную прокуратуру. Следователи-то видели людей со следами насилия, слышали их показаниях о пытках, но продолжали дальше фабриковать дела”, - отметил Джафарли.

Во многих делах нет не то, что достоверных доказательств, но и подозрений на правдоподобность обвинений, отметил на пресс-конференции глава БКПЧ Джафаров. "В одном из дел арестованному помимо “госизмены” и других статей предъявили обвинение еще в “убийстве" сослуживца, хотя тот был убит противником", - продолжил правозащитник.

Этим осужденным является Лятиф Лятифов, брат которого участвовал в пресс-конференции. "Моему брату дали 20 лет тюремного наказания. Его ни в чем только не обвинили и даже в "убийстве сослуживца". Но покойный, Арзуман Гасымов, умер от пули противника, он имеет статус шехида. Все это абсурд. Я прошу наше государство заново провести следствие, но объективно расследовать дело", - заявил Лятифов.

Отец Замига Алиманова сообщил, что его сына арестовали на 21-й день службы в армии. "Мой сын окончил военное училище и на 21-й день службы его арестовали по обвинению в госизмене. Когда же он успел "совершить госизмену"? Или в училище готовили "государственных изменников"? Вот так, выдумав обвинение, моему сыну дали 17 лет тюрьмы", - сказал Захид Алиманов.

Мать Исмаила Гусейнова Мехсети Гусейнова рассказала, что ее сына арестовали спустя полгода после того, как подозрения против него не подтвердились. "Мой сын служил в разведке. Он успешно выполнял задания. Исмаил заходил в тыл противника, и даже приносил оттуда оружие. Но потом его вдруг заподозрили, что он "работает на Армению". Провели расследование и ноябре 2016 года военная прокуратура закрыла дело. Через полгода его вновь арестовали и осудили на 15 лет. В мае этого года президент его помиловал, сократив оставшийся срок наказания наполовину. Но ему еще остается 4,5 года. Зачем мой сын должен томиться в тюрьме, в о время как настоящие преступники, которые организовывали эти пытки, остаются на свободе? Я требую освобождения сына и всех других невинно осужденных военных и наказания всех виновных независимо от их рангов", - сказала она.

За применение пыток к уголовной ответственности привлечено 17 человек. Четверо обвинены в пытках над военными второго корпуса, 12 – первого.Над первой группой суд уже завершен и приговоры вынесены, отметил Джафаров

“Над второй группой судебное следствие продолжается. Среди обвиняемых в есть солдаты-сверхсрочники, прапорщики, есть командир части, офицеры в званиях полковника, майора, в том числе помощник командующего первым корпусом.

Самым высокопоставленным среди арестованных бывший начальник штаба второго корпуса, генерал-майор Бекир Оруджев, на момент ареста он занимал должность в центральном аппарате министерства. Многие другие лица, чьи имена назывались среди тех, кто стоял за пытками, и в частности бывший командир первым армейским корпусом Хикмет Гасанов, пока не привлечены к уголовной ответственности. Мы надеемся, что показания потерпевших будут учтены и все виновные будут установлены и понесут наказание", - отметил правозащитник.

На пресс-конференции правозащитники сообщили, что вновь обратятся в органы прокуратуры для пересмотра дел 10 военных. В их числе Гасымов Эльшан Гасымоглу, Лятифов Лятиф Зияд оглу, Гейдаров Дашгын Муса оглу, Алиманов Замиг Захид оглу, Джавадов Руслан Мирагали оглу, Аббасгулиев Джавад Вахид оглу, Амрахов Зия Рафиг оглу, Алиев Алим Акиф оглу, Гусейнов Исмаил Интигам оглу и Октайлы Октай Араз оглу. Они осуждены на сроки от 10 лет до пожизненного заключения.

"Мы считаем, что дела этих людей должны быть пересмотрены, поскольку следствие велось с грубым нарушением закона, применением пыток. Есть уже прецедент пересмотра и оправдания осужденных по аналогичным делам. На период нового следствия, осужденные должны быть освобождены из-под стражи. Законодательство допускает это. Они могут быть помилованы президентом, есть и другие механизмы. И по итогам повторного следствия все неминуемо должны быть оправданы, ибо их невиновность не вызывает у нас сомнений и объективное расследование подтвердит это", - сказал Джафаров на пресс-конференции.

Родители и родственники осужденных через СМИ обратились к руководству Азербайджана с просьбой вмешаться и обеспечить освобождение невиновных.

Представители военной прокуратуры оказались недоступны для комментариев. В генеральной прокуратуре корреспонденту "Кавказского узла" сказали, что все обращения в ведомство рассматриваются и по ним принимаются решения в соответствии с законом.

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