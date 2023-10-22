Названа сумма компенсаций оправданным по "Тертерскому делу"

22 октября 2023, 02:56

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Азербайджанские военнослужащие, оправданные по "Тертерскому делу" уже получили более 1,5 миллиона манатов, гражданские, оправданные по тому же делу - более 160 тысяч манатов.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2022 года были освобождены 19 человек, оправданных по "Тертерскому делу". Суд также прекратил дела в отношении двух умерших. В январе оправданные сообщили, что на них оказывают давление власти Азербайджана, запрещая общаться друг с другом и с журналистами. В марте два фигуранта дела потребовали в суде компенсаций.

14 марта стало известно, что суд начал рассматривать дела четырех военных, обвиняемых в причастности к пыткам задержанных по "Тертерскому делу" - бывшего командира части Вусала Алескерова, бывшего начальника штаба Рашида Нифталиева и бывших разведчиков Рамиля Гараева и Рустама Алескерова. Потерпевшими по их делу проходят 192 человека, а всего по "Тертерскому делу" - 452 человека. В суд также было направлено дело еще пяти обвиняемых. Потерпевшие выразили недовольство ходом расследования: по их мнению, некоторые высокопоставленные военные ушли от ответственности. К ответственности должны быть привлечены все причастные к пыткам военнослужащих, а не только несколько человек, заявили 29 марта на акции протеста в Баку потерпевшие по "Тертерскому делу". Трое из четырех обвиняемых в пытках отказались дать показания в суде.

Стала известна общая сумма компенсаций, которые получили осужденные по "Тертерскому делу", впоследствии оправданные, пишет 21 октября oxu.az.

По словам адвоката Расула Джафарова, в общей сложности оправданы 54 человека. 22 военнослужащим выплатили компенсацию на сумму 1 546 000 манатов (более 900 тысяч долларов). Кроме того, шестерым оправданным по данному делу гражданским лицам было выделено в качестве компенсации 167 420 манатов (более 98 тысяч долларов).

При этом, как отметил адвокат, судебные процессы по иску о компенсации продолжаются.

Напомним, весной 2017 года группа военных и гражданских была арестована по обвинению в сотрудничестве со спецслужбами Армении и подготовке диверсий. Во время следствия восемь человек были замучены до смерти, четверо из них впоследствии посмертно реабилитированы. В 2021 году члены Парламентской ассамблеи Совета Европы указали, что жертвами пыток стали свыше 200 военнослужащих, 11 из них скончались.1 ноября 2021 года прокуратура Азербайджана признала пытки обвиняемых по "Тертерскому делу". Родные осужденных проводили акции протеста, требуя освободить заключенных и наказать виновных в пытках.

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