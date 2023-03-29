Потерпевшие по "Тертерскому делу" потребовали наказать всех причастных к пыткам

29 марта 2023, 15:03

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К ответственности должны быть привлечены все причастные к пыткам военнослужащих, а не только несколько человек, заявили сегодня на акции протеста в Баку потерпевшие по "Тертерскому делу". Трое из четырех обвиняемых в пытках отказались дать показания в суде.

Как писал "Кавказский узел", 14 марта стало известно, что суд начал рассматривать дела четырех военных, обвиняемых в причастности к пыткам задержанных по "Тертерскому делу" - бывшего командира части Вусала Алескерова, бывшего начальника штаба Рашида Нифталиева и бывших разведчиков Рамиля Гараева и Рустама Алескерова. Потерпевшими по их делу проходят 192 человека, а всего по "Тертерскому делу" - 452 человека. В суд также было направлено дело еще пяти обвиняемых. Потерпевшие выразили недовольство ходом расследования: по их мнению, некоторые высокопоставленные военные ушли от ответственности.

В декабре 2022 года были освобождены 19 человек, оправданных по "Тертерскому делу". Суд также прекратил дела в отношении двух умерших. В январе оправданные сообщили, что на них оказывают давление власти Азербайджана, запрещая общаться друг с другом и с журналистами.

Протестующие добились приема в Генпрокуратуре

Сегодня несколько десятков человек провели акцию протеста около здания Генпрокуратуры Азербайджана, требуя привлечь к ответственности всех виновных в пытках фигурантов «Тертерского дела». Они выразили недовольство ходом судебного разбирательства по делу обвиняемых в пытках.

"Перед судом предстали четыре человека. Но из той войсковой части, где до смерти замучили моего сына Эльчина Гулиева, к суду привлекли одного человека – Рустама Алескерова, который не имеет отношения к делу (к пыткам. – Прим. "Кавказского узла")", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" одна из потерпевших Валида Ахмедова.

Она пояснила, что вышла на протест потому, что считает недостаточным уголовное преследование только этих обвиняемых. "До сих пор к ответственности не привлечены ни [командир одной из войсковых частей] Теймур Мамедов, ни [бывший командир корпуса] Хикмет Гасанов... Моего сына там до смерти избили в то время, как там в войсковой части находились военные прокуроры, следователи. Все это происходили в присутствии назначенных государством адвокатов. Но никто из них не привлечен к ответственности", - сказала она.

Другой участник акции, лейтенант Атабей Рагимов заявил, что, несмотря на реабилитацию, за прошедшие четыре месяца оправданные не получили военные билеты и воинские звания и не восстановлены не службе. "Все это время нам только обещали: подождите, потерпите, все ваши права будут восстановлены, все ваши вопросы будут решены. Но результатов нет", - сказал Рагимов корреспонденту "Кавказского узла".

Заместитель главы Центра расследования пыток Насир Алиев, отец оправданного по "Тертерскому делу" Эмиля Алиева, подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что реабилитированных не восстанавливают на службе. "Я сам вовлечен в этот процесс. Несмотря на реабилитацию, эти лица не могут восстановить свои звания, вернуться на службу. В министерстве обороны всячески затягивается этот процесс", - сказал Насир Алиев.

Он также указал на необходимость привлечения всех виновных к ответственности. "Вчера в суде обвиняемый полковник Вусал Алескеров заявил, что все действия совершал по приказу вышестоящих командиров. Алескеров сказал, что, если в суде не присутствуют его вышестоящие командиры и руководящие лица Минобороны, дававшие поручения по видеосвязи о выявлении «предателей», то он отказывается от дачи показаний. Поэтому все вовлеченные в преступные действия должностные лица должны быть привлечены к ответственности", - сказал правозащитник.

Группа военных и гражданских весной 2017 года была арестована в Баку по обвинению в сотрудничестве со спецслужбами Армении и подготовке диверсий. Во время следствия восемь человек были замучены до смерти, четверо из них впоследствии посмертно реабилитированы. В 2021 году члены Парламентской ассамблеи Совета Европы указали, что жертвами пыток стали свыше 200 военнослужащих, 11 из них скончались. 1 ноября 2021 года прокуратура Азербайджана признала пытки обвиняемых по "Тертерскому делу".

Протестующие были приглашены в Генпрокуратуру и спустя полчаса вышли из ведомства. "Нас принял один из сотрудников генеральной прокуратуры. Но мы попросили встречи лично с генеральным прокурором. Однако в виде его занятости нам обещали встречу с ним на следующей неделе. В то же время, они связались с Минобороны и сообщили нам, что к концу этой недели вопрос о восстановлении воинских званий наших сыновей будет решен", - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Мехман Алиев, отец реабилитированного бывшего лейтенанта Насифа Алиева.

Трое из четырех обвиняемых отказались дать показания в суде

28 марта в здании Сумгаитского судебного комплекса состоялось заседание Бакинского военного суда по тяжким преступлениям по делу четырех обвиняемых, сообщило в тот же день Meydan TV.

Согласно обвинительному акту, командир части Вусал Алескеров, «создав группу из офицеров», использовал их «с целью повышения авторитета перед вышестоящим командованием» «для разоблачения военнослужащих работающих на врага». Они применяли пытки "в виде утопления в воде, пуска электрического тока по телу, избиения дубинкой", говорится в публикации.

Трое из четырех обвиняемых отказались от дачи показаний. При этом полковник Вусал Алескеров заявил о своей невиновности. "Я был лицом, ответственным за исполнение приказов. Конкретно, в данном случае, я также выполнял указания министра обороны, замминистра - начальника генштаба (генштабом в то время руководил Неджмеддин Садыков. – Прим. "Кавказского узла"), командира корпуса (бывший командир корпуска Хикмет Гасанов сейчас занимает должность замначальника Военной академии Азербайджана. – Прим. "Кавказского узла"), военной прокуратуры. Не считаю себя виновным. До конца суда я не намерен давать показаний", - приводятся в публикации его слова.

На заседании были оглашены показания Вусала Алескерова, данные во время предварительного следствия, о том, что в войсковую часть, где проводились пытки, приходили командир корпуса Хикмет Гасанов, его заместитель Бабек Самидли (в ноябре 2020 года Самидли погиб, подорвавшись на мине. – Прим. "Кавказского узла"), представитель Тертерской военной прокуратуры, военный прокурор Ханлар Велиев и другие. Согласно обнародованным показаниям, на предварительном следствии Алескеров заявил, что считает себя частично виновным.

Обвиняемые офицеры Рашид Нифталиев и Рамиль Гараев также отказались от показаний. Четвертый обвиняемый - солдат-сверхсрочник Рустам Алескеров – сообщил суду, что, будучи солдатом, отвечал за охрану двухэтажного здания, где проводились пытки. Он отметил, что не причастен к пыткам, но знал, что там пытают людей. Следующее заседание суда назначено на 4 апреля, говорится в публикации Meydan TV.

Адвокат Вусала Алескерова 28 марта отказался прокомментировать публикацию показаний своего подзащитного. "Я не даю комментариев прессе по делам, которые веду", - сказал он корреспонденту «Кавказского узла»

Представители Генпрокуратуры оказались недоступными для комментариев. В Минобороны Азербайджана не ответили на телефонные звонки, передал сегодня корреспондент "Кавказского узла".

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