Четверо обвиняемых по "Тертерскому делу" приговорены к лишению свободы

29 ноября 2023, 11:00

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Азербайджане приговорил четырех военнослужащих к лишению свободы на сроки от 5,5 до 9,5 года, признав их виновными в пытках задержанных по "Тертерскому делу".

Как писал "Кавказский узел", 14 марта стало известно, что суд начал рассматривать дела четырех военных, обвиняемых в причастности к пыткам задержанных по "Тертерскому делу" - бывшего командира части Вусала Алескерова, бывшего начальника штаба Рашида Нифталиева и бывших разведчиков Рамиля Гараева и Рустама Алескерова. Потерпевшими по их делу проходят 192 человека, а всего по "Тертерскому делу" - 452 человека. В суд также было направлено дело еще пяти обвиняемых. Потерпевшие выразили недовольство ходом расследования: по их мнению, некоторые высокопоставленные военные ушли от ответственности.

В здании Сумгаитского суда по тяжким преступлениям оглашен приговор по делу четырех военных, вынесенный сегодня судьей Бакинского военного суда.

Согласно решению суда, Вусал Алескеров и Рашид Нифталиев приговорены к 5,5 года колонии, Рустам Алескеров - к 9,5 года, Рамиль Гараев - к 5,5 года лишения свободы, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в Бакинском военном суде.

Подсудимые признаны виновным по статьям 145.3 (незаконное лишение свободы), 293.3 (пытки и другие формы бесчеловечного или унижающего достоинство обращения) и 341.2.2 (превышение должностных полномочий) Уголовного кодекса, сказали в суде.

Адвокаты и другие представители осужденных оказались недоступными для комментариев.

Напомним, группа военных и гражданских весной 2017 года была арестована в Баку по обвинению в сотрудничестве со спецслужбами Армении и подготовке диверсий. Во время следствия восемь человек были замучены до смерти, четверо из них впоследствии посмертно реабилитированы. В 2021 году члены Парламентской ассамблеи Совета Европы указали, что жертвами пыток стали свыше 200 военнослужащих, 11 из них скончались. 1 ноября 2021 года прокуратура Азербайджана признала пытки обвиняемых по "Тертерскому делу".

В декабре 2022 года были освобождены 19 человек, оправданных по "Тертерскому делу". Суд также прекратил дела в отношении двух умерших. В январе оправданные сообщили, что на них оказывают давление власти Азербайджана, запрещая общаться друг с другом и с журналистами.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.