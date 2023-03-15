Дошло до суда дело обвиняемых в пытках азербайджанских силовиков

15 марта 2023, 04:54

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Началось рассмотрение дела четверых бывших азербайджанских военных, которые обвиняются в пытках задержанных в рамках "Тертерского дела". Адвокаты ходатайствовали о закрытии процесса, но против выступили прокурор и потерпевшие.

Как сообщал "Кавказский узел", 5 ноября Гянджинский военный суд прекратил уголовное производство против 11 обвиняемых по "Тертерскому делу", 10 ноября было принято такое же решение в отношении еще восьми обвиняемых. В декабре 19 обвиняемых по "Тертерскому делу" были освобождены. Суд также прекратил дела в отношении двух умерших обвиняемых. В январе оправданные по делу заявили, что на них оказывают давление власти Азербайджана, запрещая общаться друг с другом и журналистами.

Группа военных и гражданских весной 2017 года была арестована в Баку по обвинению в сотрудничестве со спецслужбами Армении и подготовке диверсий. Во время следствия восемь человек были замучены до смерти, четверо из них впоследствии посмертно реабилитированы. В 2021 году члены Парламентской ассамблеи Совета Европы указали, что жертвами пыток стали свыше 200 военнослужащих, 11 из них скончались. 1 ноября 2021 года прокуратура Азербайджана признала пытки обвиняемых по "Тертерскому делу". Родные осужденных проводили акции протеста, требуя освободить заключенных и наказать виновных в пытках.

Завершено расследование дела девяти человек, обвиняемых в причастности к пыткам задержанных по "Тертерскому делу". 14 марта состоялось первое заседание суда над бывшим командиром воинской части, полковником Вусалом Алескеровым, бывшим начальником штаба, подполковником Рашидом Нифталиевым, бывшим разведчиками Рамилем Гараевым и Рустамом Алескеровым, пишет "Мейдан.ТВ".

По делу упомянутых четыре человек пострадавшими проходят 192 человека, всего же по "Тертерскому делу" - 452 человека. Судебный процесс проходит в здании Сумгаитского судебного комплекса.

Бывшим военным предъявлены обвинения по статьям 145.3 (незаконное лишение свободы, повлекшее смерть), 293.2 (пытки должностным лицом государственного органа), 341.2.1 (злоупотребление должностными полномочиями группой лиц или превышение должностных полномочий) Уголовного кодекса Азербайджана. Рустам Алескеров также обвиняется по статьям 125 (доведение до самоубийства) и 126.3 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть) УК Азербайджана.

На суде потерпевшие выразили недовольство ходом расследования, по их мнению, некоторые высокопоставленные военные, причастные к делу, ушли от ответственности.

Адвокаты обвиняемых ходатайствовали о закрытии процесса, против чего выступили потерпевшие и прокурор. Судья отклонил ходатайства адвокатов. Следующее заседание суда по данному делу запланировано на 28 марта.

Также в ближайшее время начнется суд еще на пятерыми обвиняемыми по этому же делу, в их числе - исполняющий обязанности начальника управления идеологической работы и морально-психологического обеспечения Главного управления личного состава министерства обороны, генерал-майор Бекир Оруджев.

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