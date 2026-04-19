Супруга критика властей Азербайджана столкнулась с обвинением в клевете

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жена осужденного в Азербайджане политолога Азера Гасымлы стала обвиняемой в клевете. Уголовное преследование женщины начато по заявлению человека, признанного потерпевшим по делу ее мужа.

Как писал "Кавказский узел", 11 марта суд в Баку приговорил к 12 годам лишения свободы директора Института политического менеджмента, политолога Азера Гасымлы. Подсудимый категорически отверг обвинение в вымогательстве и заявил, что арестован из-за своей общественно-политической деятельности и критических публикаций. Адвокаты назвали дело сфабрикованным.

8 декабря 2024 года Азер Гасымлы был задержан по подозрению в вымогательстве у человека, который был должен ему деньги. В материалах дела утверждается, что политолог одолжил деньги Гурбанали Юсифову и его семье, а потом требовал вернуть одолженные средства. Юсифов в суде не смог пояснить утверждения из собственных заявлений о том, что Гасымлы якобы настраивал его "против государственности".

Самира Гасымлы, супруга осужденного Азера Гасымлы, сообщила Meydan TV, что стала обвиняемой по делу о клевете.

"Я получила смс-уведомление о том, что в Бинагадском районном суде возбуждено дело против меня. Войдя в электронную систему, я узнала, что человек, подавший жалобу на Азера Гасымлы, Гурбанали Юсифов, обвиняет меня по статье 147.1 Уголовного кодекса, то есть в клевете", - процитировало Самиру Гасымлы издание. Другие подробности в публикации не приведены.

Напомним, в октябре 2025 года на судебном заседании по делу Азера Гасымлы прокурор оказал давление на свидетеля, требуя озвучить показания, данные им в ходе следствия. Защита выразила протест действиям гособвинителя. Свидетели путаются в показаниях и противоречат собственным словам, рассказала супруга Гасымлы.

Самира Гасымлы рассказала ранее "Кавказскому узлу", что в 2020 году Юсифов по просьбе Азера Гасымлы открыл на его имя аккаунт на сайте криптовалют и управлял им. "В мае и августе того же года Азер передал ему в общей сложности 20 тысяч долларов США, попросив купить два биткоина. Позднее мы выяснили, что он купил только один биткоин. Затем по причинам, которые для нас до сих пор остаются неясными, этот биткоин, находившийся на счете Азера, также исчез", - сказала она.

По словам Самиры Гасымлы, в январе 2022 года Юсифов дал расписку о том, что будет возвращать деньги ее мужу ежемесячно частями. Однако позже Юсифов покинул страну и перестал выходить на связь с Азером Гасымлы, который подал иск, удовлетворенный в апреле 2024 года Мингячевирским городским судом.

"Тем не менее в конце 2024 года Азера арестовали по ложному обвинению в вымогательстве путем угроз. Истинная причина - его политические взгляды и критика политики властей Азербайджана", - сказала Самира Гасымлы.

В 2024 году число политзаключенных в Азербайджане достигло пика за 23 года членства страны в Совете Европы, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане". При этом власти Азербайджана отрицают наличие в стране политзаключенных.