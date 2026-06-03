Meydan TV и Abzas Media номинированы на премию “Пионер свободных медиа-2026”

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Азербайджанские независимые издания Abzas Media и Meydan TV, сотрудники которых подверглись уголовному преследованию, вошли в шорт-лист международной премии “Пионер свободных медиа-2026”, присуждаемой Международным институтом прессы (IPI) и организацией “Международная поддержка медиа” (IMS).

В июне 2025 года суд в Баку признал сотрудников интернет-издания Abzas Media виновными в экономических преступлениях. Директор издания Ульви Гасанли, главный редактор Севиндж Вагифгызы, журналист-расследователь Хафиз Бабалы, экономист Фарид Мехрализаде приговорены к девяти годам лишения свободы, Наргиз Абсаламова и Эльнара Гасымова - к восьми, а Мохаммед Кекалов - к семи. 3 апреля Верховный суд оставил в силе приговор всем осужденным по делу. Международные журналистские организации потребовали освободить осужденных по делу.

Азербайджанские онлайн издания, Meydan TV и Abzas Media, работающие из-за рубежа, включены в шорт-лист номинантов премии “Пионер свободных медиа-2026”, присуждаемой Международным институтом прессы (IPI) и организацией “Международная поддержка медиа” (IMS).

Все 11 медиа, включенных в шорт-лист, “в условиях все более сложной ситуации для свободы прессы внедряют новые подходы для обеспечения свободного распространения новостей и информации и демонстрируют устойчивость независимых СМИ”, отмечается в совместном сообщении организаций.

Abzas Media, основанное в 2016 году известно своими смелыми журналистскими расследованиями, раскрывающими коррупцию на высоком уровне, предоставлением площадки для голосов маргинализированных сообществ и привлечением представителей власти к ответственности, говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте IPI.

“Приверженность Abzas Media журналистике подотчетности сделала издание объектом преследования со стороны авторитарного режима Алиева в Азербайджане. После серии арестов осенью 2023 года шесть журналистов Abzas Media и один журналист «Радио Свобода/Радио Свободная Европа», проходивший по делу, связанному с Abzas Media, в июне 2025 года были приговорены к тюремным срокам от семи с половиной до девяти лет. Несмотря на попытки заставить их замолчать, журналисты Abzas Media продолжают свою важную работу в эмиграции - а некоторые даже из заключения, - находя новые способы обходить попытки властей заблокировать сайт Abzas Media и сохранять связь со своей аудиторией», - подчеркивается в сообщении организаторов премии.

Исполняющая обязанности директора и главного редактора Abzas Media Гюнель Сафарова отметила, что выдвижение на премию много значит для издания на фоне уголовного преследования сотрудников редакции.

“Для Abzas Media рассмотрение нашей кандидатуры на эту премию имеет огромное значение. Из-за своих расследований, разоблачающих коррупцию среди государственных чиновников, Abzas Media стало первой мишенью волны репрессий, начавшейся в ноябре 2023 года и направленной против критически настроенных голосов и независимых СМИ в стране. Семь журналистов по этому делу, включая шестерых сотрудников Abzas Media, до сих пор остаются в заключении. Единственная причина их лишения свободы заключается в том, что они честно выполняли свою профессиональную работу - разоблачали беззаконие, несправедливость и систему коррупции в стране”, - отметила Сафарова.

Она подчеркнула, что, Abzas Media продолжает свои расследования. “Для нас это признание является не только высокой оценкой нашей профессиональной деятельности. Это также важный знак поддержки, показывающий, что наши коллеги, несправедливо приговоренные к многолетнему заключению, не забыты, что их мужество замечено и что борьба за правду продолжается даже за тюремными стенами”, - заявила Сафарова.

Дело Meydan TV было возбуждено в декабре 2024 года, когда шесть журналистов были задержаны, а затем арестованы по обвинению в контрабанде валюты. Они связали уголовное дело со своей профессиональной деятельностью. К августу 2025 года по делу Meydan TV были арестованы 11 человек. В конце августа стало известно, что расследование завершено, а в деле появился 12-й подозреваемый - фотожурналист Ахмед Мухтар. При этом арестованным журналистам были предъявлены новые обвинения по еще семи уголовным статьям. 12 декабря 2025 года на первом заседании по делу Meydan TV бакинский суд отказался закрыть уголовное дело и освободить обвиняемых.

Основанное в 2013 году блогером-диссидентом Meydan TV известна своей гражданской журналистикой и освещением коррупции и нарушений прав человека в Азербайджане, указано в совместном сообщении IPI и IMS.

«В период с декабря 2024 года по май 2025 года 11 журналистов и один профессор журналистики были арестованы в связи с деятельностью Meydan TV на фоне новой волны репрессий, направленных против гражданского общества. Журналистам, которых судят как группу, предъявлены обвинения в различных финансовых преступлениях - от отмывания денег до уклонения от уплаты налогов. В случае признания виновными им может грозить более десяти лет лишения свободы», - говорится в публикациях.

Даже находясь в тюремных камерах и в зале суда, журналисты Meydan TV остаются активными защитниками свободы слова и свободной прессы в Азербайджане. Деятельность медиаструктуры продолжается в изгнании, и она остаётся редким примером независимой журналистики в всё более репрессивной медиасреде Азербайджана, подчеркнули организаторы премии.

“Для нас в Meydan TV рассмотрение нашей кандидатуры на эту премию - это не просто признание нашей профессиональной деятельности, но и важный источник моральной поддержки в очень трудный период. Для наших заключенных коллег эта награда является источником надежды, радости и стойкости; это признание их борьбы за свободу слова, журналистику и правду в Азербайджане. Несмотря на трудности, давление и ограничения, с которыми мы сталкиваемся, само рассмотрение нашей кандидатуры на эту премию свидетельствует о том, что наша работа не остается незамеченной и что международное сообщество поддерживает нас в нашей борьбе за сохранение доступа к достоверной информации в Азербайджане”, - заявил главный редактор Meydan TV Орхан Мамед.

Помимо Meydan TV и AbzasMedia, в шорт-лист номинантов также вошли Ассоциация альянса журналистов Камбоджи, расследовательский проект Forbidden Stories (“Запрещенные истории”) из Франции, Фонд расследовательской журналистики из Нигерии, Латиноамериканский центр расследовательской журналистики из Коста-Рики, Netra News (Швеция/Бангладеш ), «Окспекерс: расследовательская экологическая журналистика» из ЮАР, Radio Dabanga из Судана, Сирийский центр расследовательских репортажей для подотчетности и журналистики (SIRAJ) и Zan Times, Афганистан.

Победители премии “Пионер свободных медиа-2026”. будут объявлены в ближайшие недели. Награды будут вручены на специальном мероприятии в рамках Фестиваля Габо 24–26 июля в Боготе, Колумбия.