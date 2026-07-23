Азербайджанский активист Кенан Исмаил арестован на 30 суток

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Активист партии Народного фронта Азербайджана Кенан Исмаил арестован на 30 суток по административному делу о неповиновении полиции. Его соратники считают обвинение надуманным и политически мотивированным.

Как писал "Кавказский узел", активисты партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) регулярно подвергаются административным арестам. Так, в июне был арестован на 30 суток по статье о неповиновении полиции активист Анар Гусейнов. В партии сочли это обвинение сфабрикованным.

Член Хатаинского районного отделения ПНФА Кенан Исмаил перестал выходить на связь с вечера 22 июля. Прояснить судьбу активиста удалось только сегодня, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» глава Хатаинского районного отделения ПНФА Фаиг Нагиев.

«Кенан Исмаил буквально исчез вечером 22 июля, мы не могли установить его местонахождение. Только сегодня выяснилось, что решением Низаминского районного суда Баку он арестован на 30 суток. Суд сегодня признал его виновным в неподчинении законным требованиям полиции (статья 535.1 КоАП Азербайджана)», - сказал Нагиев.

Соратникам пока не удалось выяснить детали дела. «Очевидно, что Кенана Исмаила арестовали по надуманному административному обвинению. Он и ранее подвергался арестам за свою оппозиционную деятельность», - сказал Нагиев.

В мае член партии Народного фронта Азербайджана Кенан Исмаил был приговорен к административному аресту по делу о мелком хулиганстве. Однопартийцы сочли его преследование политически мотивированным.

Другие соратники Исмаила также возмущены его арестом. «В Азербайджане люди, осмеливающиеся иметь иное мнение, критиковать происходящее или занимать оппозиционную позицию, все чаще оказываются под давлением. Сценарий повторяется: человек внезапно исчезает, родные и близкие днями остаются в тревоге и неизвестности, а затем становится известно о его задержании и выдвинутых против него обвинениях. Ни одно общество не может двигаться вперед, если страх и давление становятся инструментом управления. Уважение к закону, прозрачное расследование и справедливый суд должны быть не привилегией, а неотъемлемым правом каждого гражданина», - написал на своей странице в Facebook* член ПНФА Орхан Бахыш.

Сотрудник Низаминского районного суда подтвердил корреспонденту «Кавказского узла» информацию об аресте Исмаила на 30 суток. Получить комментарии в МВД «Кавказскому узлу» не удалось.

В 2025 году азербайджанские власти усилили репрессии против партии Народного фронта Азербайджана, кульминацией этих процессов стали аресты Али Керимли и его ближайших соратников. К концу января 2026 года 20 членов ПНФА находились под стражей по сфабрикованным, как считают представители партии, уголовным делам.