Азербайджанский оппозиционер Вугар Гадирли приговорен к лишению свободы

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Суд в Азербайджане приговорил члена партии Народного фронта Вугара Гадирли к двум годам лишения свободы по делу о незаконном обороте оружия. В партии считают дело Гадирли сфабрикованным и политически мотивированным.

Как писал "Кавказский узел", в феврале член партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Вугар Гадирли (Гадиров) проводил в изоляторе голодовку в знак протеста против уголовного преследования. Арестованному не передают лекарства, в которых он нуждается, рассказали его родственники. В марте близкие сообщили, что состояние здоровья Гадирли ухудшилось, но необходимую медпомощь ему не оказывают.

12 декабря 2025 года силовики в Имишлинском районе задержали Вугара Гадирли. На следующий день Гадирли был арестован по обвинению в незаконном хранении огнестрельного оружия. Однопартийцы назвали обвинение ложным. "Во время обыска в доме у него "обнаружили" оружие, которое, по словам родных, Вугару Гадирли подложили сами полицейские в штатском", - пояснил "Кавказскому узлу" руководитель пресс-службы ПНФА Натиг Адилов.

Имишлинский районный суд Азербайджана 30 июня приговорил Вугара Гадирли к двум годам лишения свободы, признав его виновным в незаконном хранении оружия, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в пресс-службе ПНФА.

«Вугара Гадирли обвинили в незаконном хранении оружия, которое на самом деле к нему домой подложили сами полицейские. Дело Вугара Гадирли абсолютно надуманное, его преследуют по политическим мотивам за оппозиционную деятельность. Вугар Гадирли является инвалидом второй группы Карабахской войны, он имеет серьезные проблемы со здоровьем. То, что суд не принял во внимание это обстоятельства еще раз подтверждает заказной характер дела», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» глава пресс-службы ПНФА Натиг Адилов.

По его словам, на приговор будет подана апелляция. Адилов также отметил, что Гадирли по прежнему не оказывают в СИЗО медицинский помощи.

Сотрудник Имишлинского районного суда подтвердил корреспонденту «Кавказского узла», что Гадирли вынесен приговор по статье 228.1 УК Азербайджана (незаконный оборот оружия и боеприпасов. Представители стороны обвинения оказались недоступны для комментариев.

Азербайджанские правозащитники ранее признали Гадирли политзаключенным. ПНФА является преемницей движения Народного фронта, которое было создано в 1989 году для борьбы за независимость Азербайджана, а в партию преобразовано в 1995 году. В 2000 году председателем ПНФА стал Али Керимли, который в 1993 году занимал должность госсекретаря Азербайджана, а в 1995 и 2000 годах избирался депутатом парламента по списку ПНФА. В 2015 году Керимли был переизбран на пост председателя ПНФА.

В 2025 году азербайджанские власти усилили репрессии против партии Народного фронта Азербайджана, и кульминацией этих процессов стали аресты Али Керимли и его соратников, заявили ранее в партии. К концу января 2026 года 20 членов ПНФА находились под стражей по сфабрикованным, как считают представители партии, уголовным делам.