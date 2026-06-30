Азербайджанские экономисты привели аргументы за возврат "детских денег"

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Принятие Милли Меджлисом отчета об исполнении бюджета вернуло в повестку Азербайджана вопрос о выплатах детям. Аналитики указали, что экономия на социальной помощи обернется для страны тяжелым демографическим кризисом. Однако власти защищают действующую адресную систему, называя ее эффективной.

В Азербайджане почти 20 лет не выплачивается ежемесячное пособие на детей – так называемые "детские деньги" (uşaq pulu). Выплаты были прекращены после вступления в силу закона "О социальных пособиях" с 1 января 2006 года. До этого пособие получали не все семьи, а только те, чей доход на одного члена семьи был ниже установленного уровня. Размер выплаты составлял 9 тысяч старых манатов на ребёнка – около 1,8 маната после деноминации, отметило 15 января 2025 года Meydan TV.

Жительницы Азербайджана высказали в поддержку введения "детских денег"

В поддержку введения детских пособий выступила Айгюн Гумбатова – супруга отбывающего тюремное наказание оппозиционера Агиля Гумбатова. "Мы, оказались в тяжелом материальном положении. Моего мужа арестовали по ложному обвинению. Он был единственным кормильцем в семьи. Сейчас, я осталась с тремя детьми школьного возраста", – рассказала Гумбатова корреспонденту "Кавказского узла".

Ее старший ребенок страдает аутизмом и нуждается в постоянном уходе, из-за чего Гумбатова не может работать. Единственный стабильный доход в семье – это пенсия ее ребенка по инвалидности второй группы в размере 320 манатов (около 180 долларов). "Я неоднократно обращалась за адресной социальной помощью. Но нашей семье отказывают под предлогом того, что у нас есть мотоцикл с прицепом. Но его использовал мой муж для заработка, занимаясь вывозом мусора со дворов частных домов… В иной день я даже хлеб не могу купить, готовлю лаваш из черной муки. Иногда материально помогают соратники мужа, но и у них материальные трудности. Раньше верующие оказывали помощь. Но они тоже перестали: говорят людей, которые развозили помощь, стали арестовывать за поддержку семей политзаключенных", – рассказала Айгюн Гумбатова.

На нехватку денег также пожаловалась мать малолетнего ребенка Севиль Мамедова. "Нашему сыну 4 года. Я работаю техничкой в детском саду, муж педагог в школе по физкультуре. Зарплаты у нас невысокие. В адресной социальной помощи нам отказывают на том основании, что у нас в районе есть земельный участок, однако он не пригоден для сельского хозяйства", – рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Она отметили, что если бы ее семье выплачивали бы хотя бы 100 манатов детского пособия в месяц, то эта сумма частично покрывала бы расходы на содержание ребенка. "Я бы записала бы его в кружок саморазвития, могла бы покупать ему игры-конструкторы. Время быстро летит, скоро надо будет готовить его в школу, расходы будут только нарастать", - отметила Мамедова.

Отец двоих школьников Мурсал Балаев также пожаловался на материальные трудности.

"Я специалист с высшим экономическим образованием, работал в коммерческом банке, попал под сокращение, теперь уже два года занимаюсь извозом пассажиров на Uber. Жена имеет педагогическое образование, но тоже не может устроится на работу. У нас двое детей, они учатся в школе. Только на подготовку к новому учебному году в конце каждого лета – на покупку форменной одежды, портфелей, других детских принадлежностей у меня уходит порядка 400 манатов (240 долларов). Но и в течение года расходов много – в школе периодически собирают деньги на ремонт класса, на день учителя, на дни рождение учителя, одноклассников. Я уже не говорю о текущих расходах на продукты питания, одежду. Из-за того, что у меня собственный автомобиль, я не могу обратиться за адресной социальной помощью", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Оппозиционер указал не ухудшение платежеспособности жителей

Милли Меджлис Азербайджана 30 июня принял закон об исполнении госбюджета страны в 2025 году. Как сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в аппарате парламента, согласно принятому документу, доходы госбюджета составили 39 млрд 184,6 млн манатов (около 23,5 млрд долларов), превысив прогноз на 2,2%. Расходы госбюджета составили 38 млрд 604,6 млн манатов (около 22,7 млрд долларов), что на 6,8 % меньше от запланированного объема расходов. При этом профицит составил 580 млн манатов (около 341,2 млн долларов). Бюджетные обсуждения вновь привлекли внимание в обществе к вопросу о детских пособиях (так называемых "детских деньгах").

Парламент почти месяц обсуждал исполнение госбюджета 2025 года, к сожалению, аналитики не услышали от депутатов предложений о восстановлении "детских денег", то есть универсального детского ежемесячного пособия на каждого гражданина страны в возрасте до 18 лет, отметил зампред оппозиционной партии Народного фронта Азербайджана и член координационного центра Национального совета демократических сил (НСДС) Сеймур Хази.

"Вместо того, что обсуждать этот волнующий общество вопрос, некоторые депутаты выступили в медиа в некорректной форме, извращающей суть предложения о восстановлении "детских денег". Некоторые договорились до того, что якобы выплата "детских денег" может вызвать у мужчин лень, они перестанут работать", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

20 мая 2026 года в прямом эфире программы "Günə doğru" ("Навстречу к дню") на телеканале ARB TV депутат Милли Меджлиса Гюнай Агамалы заявила, что в Азербайджане адресные социальные выплаты уже фактически выполняют функцию "детских пособий". Она отметила, что при рождении детей семьи не должны в первую очередь ожидать финансовой поддержки от государства. По её мнению, такая установка может привести к нежелательным социальным последствиям. Чрезмерная ориентация на государственные выплаты может сформировать зависимость от пособий и снизить мотивацию к труду, считает депутат.

Сеймур Хази отметил, что ПНФА и НСДС еще в 2019 году подняли вопрос о восстановлении "детских денег". "Власти заявили, что уровень жизни в стране повышается и в детских пособиях нет необходимости, зарплаты растут, пенсии растут. Однако вопреки поступлению сверхдоходов от продажи нефти социальное положение населения практически не улучшалось", – пояснил он.

После двух девальваций 2015 года ситуация ухудшилось. Поэтому ПНФА и НСДС поставили вопрос о возвращении "детских денег". В период пандемии ситуация еще более ухудшилась и продолжает ухудшаться на фоне снижения добычи нефти, коррупции, продолжил он. "Наше требование основывается на Конституции Азербайджана, которая провозглашает страну социальным государством. Основу социального государства составляет забота о гражданах, в том числе о детях, которые являются будущим страны", – сказал Хази.

Власти Азербайджана на социальную защиту детей выделяют ничтожно мало средств, подчеркнул он. "В госбюджете 2025 года различные пособия, связанные с детьми - единовременные пособия в связи с рождения ребенка, пособия детей военнослужащих срочной службы, пособия по потере кормильца семьи и т.д. были отнесены под общую статью "социальная защита". И на нее было выделено из бюджета 474,5 млн манатов (около 279,1 млн долларов). Это не многим более 1 процента от общих расходов госбюджета. Но надо учитывать, что под этой статьей были профинансированы и другие социальные пособия, то выделенной соцпомощи детям оказалось значительно меньше 1 процента", – сказал Хази.

На его взгляд, на каждого ребенка в семье государство должно выделять универсальное пособие в размере половины среднемесячной зарплаты. "Ведь вопрос не только в том, что дети были сыты. В современном обществе у детей есть много других насущных потребностей. Они с юного возраста должны иметь возможности всестороннего развития, посещать различные кружки, заниматься спортом. Все это сейчас – платно. Дети иметь возможность регулярно посещать кинотеатры, развлекательные центры. У нас один поход в развлекательный центр составляет 50 манат (30 долларов) на ребенка. Социальное государство обязано обеспечить достойное детство каждому. Только в таком случае, можно вырастить достойных граждан, всесторонние личности, которые обеспечат надежное будущее страны", – сказал Хази.

В январе-апреле 2026 года средняя зарплата в Азербайджане она выросла на 6,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составила 1 172 манатов (около 690 долларов), передал 12 мая Report.az.

Экономисты призвали усилить социальную защиту детей

Глава политкомитета оппозиционной партии "Республиканская альтернатива", экономист Натиг Джафарли также считает необходимым усиление социальной защиты детей со стороны государства. Он указал на отсутствие точных данных о средствах, выделяемых из госбюджета на социальную защиту детей.

"Дело в том, что помимо финансирования пособий различным категориям детей, средства выделяют по отдельным общим направлениям, которые охватывают также детей. К примеру, есть пособие по инвалидности, и оно предоставляются не только взрослым, но и детям. Я бы подошел к вопросу иначе: в стране лиц в возрасте 0-18 лет около 2,5 млн и только 350-450 тысяч из них охвачены различными мерами социальные защиты", – сказал Джафарли корреспонденту "Кавказского узла".

Государство должно увеличить социальную помощь детям и расширить базу ее бенефициаров, считает он. "В качестве первого шага наша партия предлагает назначить ежемесячное пособие в размере 100 манатов (около 58 долларов) на второго ребенка в семье. Это примерно потребует дополнительно из госбюджета порядка 900 млн манатов. В принципе эту сумму государство вполне способно осилить", – продолжил Джафарли.

В дальнейшем аналогичные меры можно применить в отношении многодетных семей. "Сейчас многодетных семьях, на каждого после пятого, ребенка назначается пособие в размере 140 манат (около 82 доллара). Это пособие можно выделить к примеру, не после 5-го, а после 4-го ребенка", – отметил Джафарли.

По мнению Джафарли, к усилению заботы о детях подталкивает и ухудшающаяся демография Азербайджана, падение рождаемости. "Молодые семьи сталкиваются с жилищной проблемой. Это мешает молодым людям обзаводиться семьями. Поэтому наша партия предлагает льготную социальную ипотеку под 4 процента годовых", – сказал Джафарли.

Глава Центра либеральных экономистов Акиф Насирли на основе официальных статистических данных прокомментировал снижение рождаемости в Азербайджане за последние 15 лет, назвав негативную динамику тревожным трендом.

По его словам, если в 2011 году на свет появилось 176 тысяч детей, то в 2024 году этот показатель снизился до 102 тысяч, а в 2025 году – до 95 тысяч. "Это самый низкий показатель за годы независимости. Для сравнения отмечу, что в 1991 году родилось 190 тысяч детей. То есть за тридцать лет число рождений почти сократилось вдвое", – сказал Насирли корреспонденту "Кавказского узла".

За этим снижением стоят несколько причин, считает он. "Молодёжь позже создает семьи, проблемы с жильем, городская жизнь все больше затрудняет модель многодетной семьи. Кроме того, поколение, которое сегодня рожает детей, – это те, кто родился в конце 1990-х и начале 2000-х годов. А в тот период рождаемость тоже была низкой, поэтому и сам потенциал матерей меньше. Всё это накладывается друг на друга и усугубляет ситуацию", – отметил аналитик.

По его оценкам, в Баку ежемесячные расходы на одного ребенка начинаются примерно с 300-400 манатов (180-140 долларов). "В условиях средней зарплаты около 1000 манатов (около 580 долларов) решение о втором или третьем ребенке требует серьезной смелости. В таких условиях многие семьи ограничиваются одним ребенком", – отметил Насирли.

Госбюджет не потянет расходы на пособия для всех 2,5 млн детей в возрасте 0–18 лет. Полагает он. "Если на каждого ребенка платить по 150 манатов (около 90 долларов) в месяц, то это составит 4,68 млрд манатов в год. Это около 10% бюджета и такую сумму казна вряд ли осилит. Однако можно распространить универсальную систему пособий на детей до 3 лет, тогда нагрузка на госбюджет значительно снизится. Если в году будут рождаться примерно 95 тысяч детей, то выплата им по 150 манатов в месяц до 3 лет, охватит порядка 285 тысяч детей, а годовые расходы составят около 513 млн манатов – то есть чуть более 1% бюджета, что соответствует возможностям государства", – сказал аналитик.

Цена демографического кризиса в долгосрочной перспективе окажется значительно выше стоимости детских пособий, отметил он. "Если не принимать решений сегодня, то завтра страна может столкнуться с более серьезными проблемами. Если нынешняя тенденция сохранится, то через 15 лет в школах возникнет нехватка учеников, а учителя окажутся без работы, а через 20 лет – страна столкнётся с серьёзными проблемами с трудовыми ресурсами, пополнением личного состава для армии", – пояснил Насирли.

В Минтруда Азербайджана рассказали о социальной помощи детям

Источник в министерстве труда и социальной защиты Азербайджана предоставил корреспонденту "Кавказского узла" сведения о видах социальной помощи детям. В частности, государство выплачивает единовременное пособие при рождении ребенка в размере 600 манатов (353 доллара). Если в малообеспеченной семье родился ребенок до достижения им 1 года каждому ребенку ежемесячно выплачивается 140 манатов (около 82 долларов). Малообеспеченные семьи с ребёнком до 1 года получают по 140 манатов на каждого ребёнка. Такой же размер пособия выплачивается ежемесячно детям до достижения 18 лет в связи с потерей кормильца. Пособие опекунам (попечителям) детей, потерявших родителей и лишенных родительской опек также составляет 140 манат.

Детям военнослужащих срочной службы выплачивается 140 манатов ежемесячно. В многодетным семьях женщинам, имеющим более 5 детей, за каждого дополнительного ребенка выплачивается 140 манатов в месяц. Усыновлённым детям до достижения 18 лет выплачивается 240 манатов (около 141 доллара) ежемесячно, а если у ребенка инвалидность, то 600 манатов.

В приёмных семьях, в зависимости от возраста, детей выплачиваются ежемесячные пособия: до 6 лет 500 манатов (294 доллара), от 7 до 13 лет 600 манатов (352 доллара), от 14 до 18 лет 650 манатов (382 доллара).

Единовременное пособие, выплачиваемое детям, потерявшим родителей и лишенным родительского попечения, при их первом трудоустройстве составляет 6 тыс. манатов (около 3 529 долларов).

Нуждающиеся семьи, в том числе те, в которых есть несовершеннолетние дети, могут рассчитывать на адресную социальную помощь, отметил сотрудник Минтруда. "Размер этой помощи для каждой семьи может быть разным, потому что это не фиксированное пособие. Речь идет о доплате сумм, чтобы каждому члену семьи был обеспечен прожиточный минимум, который устанавливает государство в начале каждого года", – пояснил он.

На 1 июня адресную государственную социальную помощь в Азербайджане получают более 76 тыс. малообеспеченных семей, в среднем по 380-400 манатов (223-235 долларов) на каждую семью, отметил сотрудник Минтруда.

Единое ежемесячное пособие на ребенка в независимом Азербайджане было введено впервые осенью 1992 года, отметил аналитик Аналитической службы Turan Тапдыг Фархадоглу.

"Тогда не было стабильного размера пособия. В условиях гиперинфляции и перехода от советских рублей на национальную валюту сумма периодически менялась. К моменту упразднения в 2006 году универсального ежемесячного детского пособия, ее размер составлял 9000 старыми манатам, или 1,80 новых деноминированных манатов. К тому времени, это было эквивалентно примерно к 2 американским долларам. Эта сумма уже не имела существенного значения, поскольку уровень жизни населения значительно возрос. Однако, в начале и середине 1990-х годов детские пособия были хоть каким-то подспорьем для семейных бюджетов", – сказал аналитик корреспонденту "Кавказского узла".

20 лет назад власти объясняли отказ от "детских денег" переходом к системе адресной социальной помощи. "Предполагалось, что бюджетные средства будут направляться исключительно малообеспеченным семьям, а не распределяться между всеми родителями независимо от их доходов. Сегодня универсального ежемесячного пособия на каждого ребенка в Азербайджане нет. При этом государство сохраняет ряд других мер поддержки семей. Однако за последние годы заметно выросли цены на продукты питания, услуги, коммунальные платежи и аренду жилья. Для молодых родителей все более ощутимыми становятся расходы на дошкольное образование, лечение детей и покупку собственного жилья. На этом фоне в обществе, социальных сетях стали выдвигаться предложения, требования возвращения "детских денег", – отметил Фархадоглу.

С другой стороны, продолжил он, аргументом в поддержку восстановления "детских денег", является и падение рождаемости в Азербайджане.

"Конечно, одним только введением универсального детского пособия решить вопрос повышения рождаемости не удастся. Государство в лучшем случае может выплачивать на каждого ребенка по 100-200 манатов (58-116 долларов), что составляет четверть или половину минимальной зарплаты. Однако регулярная финансовая поддержка государства может частично снизить расходы родителей и формировать ощущение социальной защищенности. Тут надо учитывать и психологически моменты. Во время пандемии, когда все встало, государство несколько раз выплатило малообеспеченным семьям по 190 манатов (около 111 долларов). Эти суммы не имели решающего значения для семейных бюджетов, однако многие были удовлетворены тем, что о них все-таки позаботились и это несколько смягчило социальную напряженность от ограничений карантинного режима", – отметил аналитик.