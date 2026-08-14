Нападение на туристку в Сухуме продолжило тренд насилия в отношении женщин на Южном Кавказе

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Туристка из Черкесска стала жертвой нападения в Сухуме из-за ненадлежащего контроля властей за соблюдением Ахрой Квеквескири условий домашнего ареста, заявили пользователи соцсети. В последнее время на Южном Кавказе обострилась проблема с насилием в отношении женщин. Резонанс вызвали сообщения об этом из Армении, Азербайджана и Грузии.

Как информировал "Кавказский узел", 2 августа в Сухуме местный житель Ахра Квеквескири избил 37-летнюю туристку из Черкесска, женщину госпитализировали с сотрясением мозга и другими травмами. Квеквескири задержали 11 августа и отправили в СИЗО. На момент нападения он должен был находиться под домашним арестом как обвиняемый по делу о похищении человека, вымогательстве, грабеже и незаконном хранении огнестрельного оружия.

Комментаторы осудили Ахру Квеквескири за нападение на туристку

На странице "Кавказского узла" в Facebook* были опубликованы два поста о нападении на туристку в Сухуме. Оба поста в совокупности набрали 234 реакции пользователей и 507 комментариев.

Комментаторы осудили насилие в отношении туристки. "Женщин избивают не бандиты, а жестокие мужчины. Настоящий мужчина не ударит женщину", – заявил Mamuka Nadiradze.

"Только [яркоэкспрессивное выражение] может поднять руку на женщину", – написал Мириан Кокоев.

"Что же это за мужчины на Кавказе остались, которые воюют с женщинами?" – спросила Ludmila Jun.

Многие пользователи удивились, что Квеквескири при тяжести предъявленных ему ранее обвинений находился под домашним арестом. "Как он с таким букетом статей под домашним арестом оказался?" – спросил Григорий Бурмистров.

"Обвиняется по уголовному делу о похищении человека, вымогательстве, грабеже, незаконном хранении огнестрельного оружия – и "домашний арест". Это все, что надо знать о местных судьях и прокурорах", – заявил Павел Петрович.

"А если бы он был заключен под стражу за все его предыдущие дела до суда – не было бы избитой женщины", – считает Валентина Федорова.

Часть комментаторов сравнила нападение в Сухуме с делом Георгия Чигладзе в Грузии. "Грузия – Абхазия – 1:1, пока ничья. Нападающий из Абхазии сравнял счет", – написал Лев Зимой.

"Грузия была, сейчас Абхазия", – отметила Medea BruNetka.

Проблема насилия в отношении женщин актуальна на Южном Кавказе длительное время

За последнее время на Южном Кавказе обострилась проблема насилия в отношении женщин. Резонанс вызвали нападения на туристок и местных жительниц, а также убийства женщин, которые правозащитники связывают с гендерным насилием.

В июле широкий резонанс вызвало нападение Георгия Чигладзе на туристку в отеле в Телави во время свадьбы его брата. Чигладзе ударил женщину, после чего был задержан, а затем освобожден под залог. Инцидент вызвал резонанс в Грузии и за ее пределами, а позднее адвокаты Чигладзе отказались от его защиты.

В июне в съемной квартире в Тбилиси было найдено тело 20-летней жительницы Азербайджана Фатимы Керимовой. Ее сестра сообщила, что незадолго до смерти девушка жаловалась на угрозы со стороны двоюродного брата и присылала фотографии со следами побоев. Правозащитники сочли случившееся фемицидом, совершенным по мотивам так называемой "чести". Обвиняемый в убийстве двоюродный брат Керимовой Эмин Алиев в июле был задержан в Батуми.

В октябре 2025 года в Ереване была найдена мертвой 23-летняя уроженка Чечни Айшат Баймурадова, которая уехала в Армению, спасаясь от домашнего насилия. Правозащитники заявили, что Баймурадова стала жертвой фемицида. Следственные органы Армении позднее объявили двух подозреваемых по делу в розыск и заочно арестовали их.

Проблема насилия в отношении женщин на Южном Кавказе остается острой уже длительное время. Еще в 2018 году омбудсмен Грузии сообщила об избиении Майи Отинашвили, задержанной в районе границы с Южной Осетией. По словам родных женщины, после задержания ее избили, при этом адвокату и независимым наблюдателям не позволили с ней встретиться. Власти Южной Осетии эти утверждения тогда не комментировали.