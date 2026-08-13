Четверо военных из Ингушетии убиты в зоне СВО

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Асланбек Цороев, Абибо Эбиташвили, Акрамат Евлоев и Микаил Заитов убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 209 бойцов из Ингушетии.

Как писал "Кавказский узел", к 23 июля были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 205 бойцов из Ингушетии.



В Малгобеке, Карабулаке и сельском поселении Али-Юрт Назрановского района состоялись похороны военнослужащих, которые были убиты в ходе специальной военной операции, сообщила пресс-служба правительства Ингушетии в Telegram-канале.

Асланбек Цороев имел боевой опыт еще до начала СВО. В зоне боевых действий он командовал артиллерийским взводом, позже служил в минометном подразделении. Военнослужащий получил смертельное ранение в результате атаки дрона.

Абибо Эбиташвили вырос в грузинской семье, которая уже несколько поколений проживает на территории региона. У погибшего остались супруга и малолетний ребенок. Акрамат Евлоев, 1996 года рождения, отправился на передовую после подписания контракта.

Самому младшему из убитых, Микаилу Заитову, было 19 лет. После прохождения срочной службы, он принял решение остаться в армии, заключив контракт для участия в спецоперации.

Власти признали убитыми в военной операции не менее 9550 бойцов с юга России Не менее 4755 бойцов из СКФО и 4795 военных из ЮФО официально признаны убитыми в спецоперации на Украине.

Таким образом, официально признаны убитыми не менее 209 бойцов из Ингушетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Ранее о смерти участника СВО из Назрановского района стало известно в конце июля. Тогда администрация района сообщила, что в боевых действиях на Украине убит Мовсар Кортоев.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов. Так, мать убитого Дмитрия Уханова рассказала, что искала тело сына четыре месяца, а сотрудники администрации и военкомата узнавали у нее о ходе поисков, ничем не помогая.