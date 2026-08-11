Власти устранились от проблемы сохранения средневековых ингушских башен

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Проект сохранения "Башен двух соперниц" в Джейрахском районе уже разрабатывается на средства фонда Микаила Гуцериева, хотя комплекс еще не имеет охранного статуса. Обследование башен и их включение в реестр памятников должно финансироваться бюджетом, но средств на эту работу не выделено.

Как информировал "Кавказский узел", группа жительниц Ингушетии записала видеообращение к главе республики Махмуду-Али Калиматову с требованием спасти средневековый комплекс "Башни двух соперниц" (упоминается также как "Башни двух жен") в Джейрахском районе. Комплексу, по словам авторов обращения, грозит обрушение из-за осыпания скалы, на которой он возведен. Об аварийном состоянии башен, признанных объектом культурного наследия, жители Ингушетии заявляли еще в марте 2024 года.

Средневековый замок "Башни двух соперниц" расположен в Джейрахском районе на узком гребне отрога Скалистого хребта между ущельями Озди-чоч и Ах-чоч. Укрепление состояло их двух боевых башен, объединенных каменной оборонительной стеной в единый замковый комплекс, сообщается на сайте комитета по туризму Ингушетии.

Аварийное состояние комплекса "Башни двух соперниц" в Джейрахском районе можно назвать стандартным для Ингушетии, поскольку практически все башни “стоят уже пару столетий без ухода”, заявил учредитель ингушского историко-географического общества "Дзурдзуки" Якуб Гогиев “Кавказскому узлу”.

“Естественно, любой дом, любая вещь со временем ветшает. Эти башни построены на сланцевой скальной основе, которая со временем выветривается. И именно эта нижняя часть у него за несколько столетий выветрилась. Некоторые углы этих башен оказались немного в подвешенном состоянии, и с них вниз камни падают. Они действительно в аварийном состоянии, во всех башнях нужна срочная работа, но в этом случае, я думаю, в первую очередь нужно укреплять основание. Верхняя часть у них тоже требует реставрации, но это подождет", - рассказал он.

Без аварийно-восстановительных работ у оснований башен предсказать, что произойдет с комплексом, невозможно.

"Есть вероятность, что даже в таком состоянии башни могут простоять еще сто лет, но они могут рухнуть и сегодня ночью. Мы живем на такой сейсмически опасной территории, где маленький толчок, незаметный, может спровоцировать все, что угодно. Маленькое землетрясение, которое люди могут не ощущать, способно привести к разрушению. В любом случае нужно предпринимать срочные меры”, - сказал Гогиев.

Сотрудник Джейрахско-Ассинского государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника, заведующий отделом по обеспечению сохранности памятников Зяудин Гуражев сообщил, что проект укрепления башен уже находится в разработке.

“Хорошо, что есть люди, которые переживают за судьбу башен, что общественность реагирует, но они были не в курсе, что уже проделано много работы. Судьба комплекса “Башни двух жен” еще до обращения жителей уже была взята под контроль. К настоящему времени эти башни отсканированы, изучены и готовится проектное решение для сохранения и частичного воссоздания утраченных объемов стен, внутреннего убранства. Конечно, в проектных решениях будет учтена необходимость восстановления каменного фундамента башен. Скальное основание башен также будет укреплено”, - рассказал “Кавказскому узлу”.

Проект разрабатывает АСМ-группа при финансовой поддержке благотворительного фонда "Сафмар", учрежденного Микаилом Гуцериевым. “Конечно, государство должно было бы заниматься этим, но, к сожалению, бюджетных средств не хватает на все. К счастью, Микаил Гуцериев безвозмездно тратит свои деньги на сохранение культурного наследия нашей республики, за что ему благодарность”, - сказал Гуражев.

Всего Джейрахско-Ассинcкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник насчитывает более 3000 историко-культурных объектов, из них 8% - федерального значения. “Башни двух жен” значатся в реестрах, как выявленный объект, обладающий признаками культурного наследия регионального значения. "Чтобы в дальнейшем выявлять историко-культурные памятники и заносить их во всероссийский реестр, нужно проделать уйму работы, провести экспертизу, добавить новые классификации объектам. Эта работа должна быть оплачена из бюджета”, - пояснил Гуражев.

Микаил Гуцериев капитально отремонтировав свои родовые башни в селе Бишт еще пять лет назад, но в Джейрахском районе сосредоточены десятки башен и многие нуждаются в ремонте, подтвердил историк Зураб Гаджиев.

“Теперь Гуцериев спонсирует аналогичные работы в некоторых других комплексах. Работают планомерно, с предварительными археологическими раскопками, а госбюджет не рассчитан на это. Почему, в наше время вопрос риторический. Все ведь знают, куда деньги нынче уходят", - сказал он “Кавказскому узлу”.

Сотрудники комитета по охране памятников истории и культуры Ингушетии в июне 2026 года завершили обследование башенного комплекса "Башни двух жен", выявив два ранее неучтенных объекта, рассказал “Кавказскому узлу” представитель ВООПиК на условиях анонимности.

"Сейчас готовятся необходимые материалы и заявления о включении этих построек в реестр. Пока это объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия. Вторая стадия - это выявленные объекты культурного наследия. Когда уже известно, что это объект культурного наследия, у него уже на этом этапе, как правило, утверждены границы территории, и режим использования этой территории, а у собственника или пользователя памятника или земельного участка появляется официальное обязательство сохранять его, не допускать разрушения. И наконец, самая высокая стадия, утверждение которой требует кучи документов - это категория охраняемого памятника, он как раз включается в единый государственный реестр объекта культурного наследия. Это три этапа по разработке учетных документов, ограничений и набора мер по сохранению. Пока что две башни находятся на самой первой, предварительной стадии", - сказал он.