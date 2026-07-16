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02:54, 16 июля 2026

Житель Ингушетии заподозрен в призывах к терроризму

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ранее судимый житель Ингушетии задержан по подозрению в публичных призывах к террористической деятельности. 

"Кавказский узел" писал, что суды на юге России регулярно приговаривают местных жителей к реальным срокам в колонии за публикации в социальных сетях по статье об оправдании терроризма через интернет. Установить реальное число таких приговоров не представляется возможным, так как не все дела об оправдании терроризма попадают в публичные картотеки судов. 

Подозреваемогозадержали сотрудники ингушского управления ФСБ при силовой поддержке бойцов Росгвардии. 

Задержанный мужчина ранее был судим за разбой и применение насилия в отношении представителей власти, сообщила пресс-служба Северо-Кавказского округа Росгвардии в своем Telegram-канале. 

Имя и возраст задержанного в сообщении ведомства не называются, также не приводятся обстоятельства его уголовного дела. В публикации отмечается, что “проводятся оперативно-розыскные мероприятия” для выяснения деталей преступления. 

Статья о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности (205.2 УК РФ) в зависимости от части предусматривает от двух до пяти или от пяти до семи лет лишения свободы. Минимальное наказание по ней предполагает денежный штраф в 300 тысяч рублей. 

"Кавказский узел" также информировал, что сотрудники Центра "Э" в Ингушетии заподозрили 28-летнего жителя Малгобека в оправдании терроризма из-за его публикаций в соцсети. На время следствия молодой человек помещен под домашний арест. 

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Автор: "Кавказский узел"

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