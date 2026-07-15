Черкесский активист Касе Кик осужден заочно по делу о фейках об армии

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Городской суд Черкесска приговорил Касе Кика к семилетнему сроку, признав его публикацию в соцсети распространением фейков об армии. Приговор вынесен заочно, Кик живет за пределами России.

Как писал "Кавказский узел", в июне 2022 года силовики задержали в Черкесске Касе Кика после того как он заказал в кафе украинскую песню. Он заявил, что его подвергли пыткам и составили протокол о мелком хулиганстве. Суд назначил ему семь суток ареста, признав его виновным. В июне того же года черкесский активист покинул Россию. В июле 2024 года силовики провели обыск у родителей Касе Кика. Он назвал несанкционированный обыск попыткой давления.

Ранее полиция составила протокол о дискредитации военных в отношении черкесского активиста Касе Кика, однако 9 июня 2023 года суд вернул материал в УВД из-за процессуальных нарушений. Дело вновь поступило в суд 7 июля 2023 года, но суд закрыл его, так как истек срок привлечения к административной ответственности.

Черкесский городской суд заочно приговорил 45-летнего местного активиста Касе Кика к 7 годам лишения свободы по делу о распространении «фейков» о российской армии по мотивам политической ненависти. Пресс-релиз о приговоре активисту был опубликован на сайте Верховного суда Карачаево-Черкесской республики после запроса «Медиазоны».

В сообщении суда говорится, что обвиняемый в январе 2025 года опубликовал «в запрещенной на территории РФ социальной сети» видеозапись с «заведомо ложными» утверждениями о действиях российских военных в Украине. Ему также на три года запретили администрировать сайты в интернете, пишет "Медиазона" (внесена в реестр иноагентов).

Сам Касе Кик на своей странице в соцсети не прокомментировал решение суда.