Бывший депутат парламента подала встречный иск против Пашиняна

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Иск бывшего депутата нацсобрания Армении Софии Овсепян к премьер-министру Николу Пашиняну поступил в суд, она потребовала опровержения сведений, которые порочат ее репутацию. Несколькими днями ранее Пашинян назвал клеветническими утверждения Овсепян, что он заранее знал результаты парламентских выборов.

Как писал "Кавказский узел", премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее подал иски против бывшего посла по особым поручениям Эдмона Марукяна и бывшего депутата Нацсобрания Софии Овсепян. От Марукяна он потребовал извинений, а от Овсепян также и компенсации. Пашинян считает клеветническими утверждения Овсепян, что он заранее знал результаты парламентских выборов. 12 июля стало известно, что в суд поступили иски к Пашиняну с требованием опровергнуть заявление о том, что соперники "Гражданского договора" "получили 100% голосов путем подкупа избирателей". Один из заявителей – архиепископ Баграт Галстанян.

Никола Пашиняна следует привлечь к ответственности за предполагаемый подкуп избирателей, так как во время парламентских выборов неоднократно сообщалось о нарушениях, отметила часть пользователей Facebook*, комментируя его иск к оппонентам. Другие комментаторы заявили, что оппозиция проиграла, поскольку народ Армении поддержал действующую власть.

Бывший депутат Национального собрания от фракции «Мой шаг» София Овсепян подала гражданский иск против премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Это следует из данных судебно-информационной системы Datalex.

Иск поступил в Ереванский гражданский суд 14 июля. Дело рассматривает судья Саргис Ерицян. Согласно данным Datalex, Овсепян требует публичного опровержения сведений, которые, по ее мнению, порочат честь, достоинство и деловую репутацию. Другие требования в карточке дела не раскрываются, пишет Armenia Today.

Выборы в парламент фактически стали референдумом о будущем действующей власти и внешнеполитическом курсе Армении. На "Кавказском узле" опубликована справка "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".