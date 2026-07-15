×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
17:10, 15 июля 2026

Бывший депутат парламента подала встречный иск против Пашиняна

София Овсепян. Фото: https://hetq.am/ru/article/99835

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Иск бывшего депутата нацсобрания Армении  Софии Овсепян к премьер-министру Николу Пашиняну поступил в суд, она потребовала опровержения сведений, которые порочат ее репутацию. Несколькими днями ранее Пашинян назвал клеветническими утверждения Овсепян, что он заранее знал результаты парламентских выборов. 

Как писал "Кавказский узел", премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее подал иски против бывшего посла по особым поручениям Эдмона Марукяна и бывшего депутата Нацсобрания Софии Овсепян. От Марукяна он потребовал извинений, а от Овсепян также и компенсации. Пашинян считает клеветническими утверждения Овсепян, что он заранее знал результаты парламентских выборов. 12 июля стало известно, что в суд поступили иски к Пашиняну с требованием опровергнуть заявление о том, что соперники "Гражданского договора" "получили 100% голосов путем подкупа избирателей". Один из заявителей – архиепископ Баграт Галстанян.

Никола Пашиняна следует привлечь к ответственности за предполагаемый подкуп избирателей, так как во время парламентских выборов неоднократно сообщалось о нарушениях, отметила часть пользователей Facebook*, комментируя его иск к оппонентам. Другие комментаторы заявили, что оппозиция проиграла, поскольку народ Армении поддержал действующую власть.

Бывший депутат Национального собрания от фракции «Мой шаг» София Овсепян подала гражданский иск против премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Это следует из данных судебно-информационной системы Datalex.

Иск поступил в Ереванский гражданский суд 14 июля. Дело рассматривает судья Саргис Ерицян. Согласно данным Datalex, Овсепян требует публичного опровержения сведений, которые, по ее мнению, порочат честь, достоинство и деловую репутацию. Другие требования в карточке дела не раскрываются, пишет Armenia Today.

Выборы в парламент фактически стали референдумом о будущем действующей власти и внешнеполитическом курсе Армении. На "Кавказском узле" опубликована справка "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео через бот «Кавказского узла» в Telegram
Telegram-бот
Мобильная форма
Кнопка работает при установленном приложении Telegram. После перехода в бот, нажмите на «Запустить бота» и напишите нам. Для отправки фото и видео — нажмите на значок скрепки, выберите функцию «Файл», затем отметьте фото или видео в памяти устройства и нажмите «Отправить».
Новости
Никол Пашинян. Фото: https://kremlin.ru/
12:20, 15 июля 2026
Судебные тяжбы Пашиняна стали поводом для спора между пользователями соцсети
Сотрудники «Мульти Табак» у опечатанного входа на предприятие, 14 июля 2026 года. Кадр видео Yerevan Today / YouTube
22:59, 14 июля 2026
Работники заводов Царукяна продолжили акции протеста в Ереване и Абовяне
19:54, 14 июля 2026
Бывший глава полиции Армении посмертно обвинен по "делу 1 марта"
06:47, 14 июля 2026
Удовлетворен иск о взыскании с бывшего мэра Еревана почти 77 миллионов драмов
Обсуждение в Израиле. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
03:49, 14 июля 2026
Голосование в Кнессете по резолюции о признании геноцида армян отложено
Персоналии
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
14:28, 15 июля 2026
Пашинян Никол Владимирович
Гейдар Алиев. Фото http://minval.az/news/123496254
13:03, 15 июля 2026
Алиев Ильхам Гейдар-оглы
Мансур Мовлаев. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в ChatGPT
10:40, 15 июля 2026
Мовлаев Мансур Мовсарович
Справочник
Флаги. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Сopilot Баку и Москва: напряжение в отношениях

Кадры захвата заключенными заложников в СИЗО-1 Ростова-на-Дону. Коллаж "Кавказского узла". Фото https://t.me/shot_shot/67693, https://www.youtube.com/watch?v=DEM9O_XMf-Y Захват заложников в ростовском СИЗО

Пляжи Анапы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пляжи Анапы: открытые и опасные зоны

Последние записи в блогах
Фото
17:31, 7 июля 2026
Ветер с Апшерона
3
Шушинская конференция с антипутинской, а не антироссийской целью
Фото
14:50, 3 июля 2026
Ветер с Апшерона
Тест на загнивание: как поступят местный и европейский турист в проливной дождь?
Фото
20:22, 15 июня 2026
Ветер с Апшерона
2
Азербайджан защитит Армению? Почему нет?
Все блоги
Аналитика
13:13, 1 июля 2026
4 человека убиты и 8 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России во II квартале 2026 года
12:56, 1 июля 2026
В июне 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 8 жертв
Темы дня
Самира Гасымлы. Фото: https://haqqin.az/newsarchive/381754
15 июля 2026, 16:10
Супруга азербайджанского политолога Гасымлы стала обвиняемой по делу о клевете

Никол Пашинян. Фото: https://kremlin.ru/
15 июля 2026, 12:20
Судебные тяжбы Пашиняна стали поводом для спора между пользователями соцсети

Танкер в заливе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
14 июля 2026, 20:52
Аналитики оценили последствия ударов по судам в Таганрогском заливе

Выбросы мазута в Темрюкском районе Кубани. Фото: https://t.me/ecozhora/8181
14 июля 2026, 17:56
Выбросы мазута на берег зафиксированы в Темрюкском районе Кубани

Россиянка показала неприличный жест участникам шествия в Тбилиси.
Россиянка показала неприличный жест участникам шествия в Тбилиси.
Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Топливный кризис на юге России: очереди, дефицит и цены до 140р за литр
Топливный кризис на юге России: очереди, дефицит и цены до 140р за литр
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Показать больше