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19:54, 14 июля 2026

Бывший глава полиции Армении посмертно обвинен по "делу 1 марта”

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Генпрокуратура Армении инициировала посмертное уголовное преследование бывшего главы МВД и начальника полиции страны Айка Арутюняна в связи с событиями марта 2008 года, когда в Ереване была разогнана массовая акция протеста. 

Как писал "Кавказский узел", после смены власти в Армении в 2018 году активизировалось расследование дела о разгоне демонстрантов в Ереване 1-2 марта 2008 года. Обвинения были предъявлены ряду высокопоставленных чиновников, в том числе второму президенту Армении Роберту Кочаряну, бывшим министру обороны Сейрану Оганяну, начальнику генштаба вооруженных сил Юрию Хачатурову и вице-премьеру Армену Геворгяну. В сентябре 2019 года обвинения предъявили бывшему главе полиции Армении Алику Саргсяну: следствие заявило, что  после назначения главой полиции в мае 2008 года Саргсян сфальсифицировал документы, касающиеся мартовских событий, вместе со своим предшественником Айком Арутюняном. Бывший министр внутренних дел и начальник полиции Армении Айк Арутюнян проходил по делу "1 марта" в качестве свидетеля; за день до предъявления обвинения Саргсяну, 24 сентября 2019 года, он был найден мертвым с огнестрельным ранением в голову на своей даче в 45 километрах от Еревана. 

Массовые беспорядки и уличные столкновения 1-2 марта 2008 года в Ереване начались после разгона митинга оппозиции, отказавшейся признать итоги президентских выборов, на которых победил Серж Саргсян. В ходе столкновений с полицией погибли десять человек и более 250 получили ранения, говорится в справке "Бунт в Армении", опубликованной на "Кавказском узле".

Айку Арутюняну, умершему в 2019 году, посмертно предъявлено обвинение по “делу 1 марта”, сообщила сегодня Генпрокуратура Армении. 

Решение о возбуждении уголовного дела против Арутюняна было принято еще апреле и вручено его вдове. Супруга Арутюняна выступила против прекращения дела в связи со смертью обвиняемого, пишет Armenia Today. 

По версии следствия, Арутюнян совместно с другими высокопоставленными сотрудниками полиции организовал разгон мирной акции протеста на площади Свободы в Ереване 1 марта 2008 года с применением насилия и специальных средств, в том числе слезоточивого газа “Черемуха-7” и светошумовых гранат “Заря”. Согласно другому пункту обвинения, Арутюнян не согласовал с правительством вопрос о порядке применения этих спецсредств. Материалы дела Генпрокуратура направила в Антикоррупционный комитет, потребовав завершить предварительное расследование обвинительным заключением. отмечает “Спутник Армения”. 

Айк Арутюнян возглавлял полицию Армении в 2003-2008 годах. В сентябре 2024 года его гибель расследовалась по статье о доведении до самоубийства (часть 1 статьи 110 УК Армении). Результаты этого расследования обнародованы не были. 

Незадолго до смерти Арутюнян был допрошен в качестве свидетеля по “делу 1 марта”, заявила тогда представитель специальной следственной службы Марина Оганджанян. “Пока мы не сообщаем других подробностей”, - цитировало ее слова “Арменпресс”.

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Автор: "Кавказский узел"

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