Будущее животных из зоопарка Царукяна вызвало споры в соцсети

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В Ереванском зоопарке не смогут обеспечить условия для экзотических животных из частного зоопарка Гагика Царукяна, уверена часть пользователей. Другие сочли конфискацию обоснованной, а частное поместье - неподходящим местом для животных. Правозащитники потребовали выяснить обстоятельства изъятия и гибели львицы, в то же время депутат от партии власти указал, что шкуры животных на стенах дома политика и бизнесмена никого не волновали.

Как писал "Кавказский узел", 6 июля силовики провели обыски в доме лидера "Процветающей Армении" Гагика Царукяна и во всех его компаниях. После обысков Царукян был задержан, а затем Арестован на два месяца по подозрению в мошенничестве и легализации денег в составе организованной группы. Несколько оппозиционных сил Армении назвали задержание Царукяна политическим преследованием. Прокуратура потребовала изъять его имущество. Зоозащитники указали, что при перевозке в Ереванский зоопарк погибла львица, а будущее других экзотических животных вызывает опасения.

Публикация о требовании прокуратуры по изъятию имущества Царукяна набрала на странице "Кавказского узла" в Facebook* к 00.01 мск 12 июля 585 комментариев. Обсуждение разделилось на несколько направлений: значительная часть пользователей спорила о судьбе животных после их изъятия, тогда как другие связывали ситуацию с личностью Гагика Царукяна и действиями властей.

Пользователи переживают за судьбу животных после изъятия

Многие комментаторы считают, что животные не должны страдать из-за конфликта вокруг имущества.

«При чем тут животные? Они же не виноваты»,- написала Karine Zeytuntsyan.

«Животных хоть не трогайте! Дайте, чтоб покормили. Они причем в вашей политике?» - отметила Анжела Аванесян.

«Мне только животных жалко! Это безобразие, что их не кормят и не дают пить. Как такое возможно?!» - высказала мнение Irina Asriyan.

Никто не сможет за таким количеством ухоженных животных смотреть. Они просто погибнут

Некоторые считают, что животных необходимо оставить в безопасных условиях. Авторы этих комментариев опасаются, что после изъятия обеспечить прежний уход будет сложно.

«Переоценили свои возможности, никто не сможет за таким количеством ухоженных животных смотреть. Они просто погибнут», - считает Silva Silva.

При перевозке животных в Ереванский зоопарк погибла львица. Усыпленную львицу перевозили в государственный зоопарк в рамках расследования уголовного дела о незаконной охоте, по которому из дома Царукяна в качестве вещественных доказательств изъяли 3 львов, 1 тигра и 190 чучел различных животных и птиц. В администрации Ереванского зоопарка с сожалением подтвердили, что хищница не проснулась после усыпления пишет News.Am.

Часть пользователей задается вопросом, кто сейчас отвечает за содержание животных.

«Эти животные вскормлены и являются частной собственностью. Где зоозащитники?» - написала Nata Khajishvili.

«Как можно так относиться к животным! Где те, которые отвечают за животных?» - заявила Melanija Arutyunova.

Животные - или на свободе, или в зоологическом парке. И условия должны быть нормальными

Другая группа участников обсуждения считает, что место экзотических животных - в специализированных учреждениях.

«Животные - или на свободе, или в зоологическом парке. И условия должны быть нормальными» - отметила Elena Lazareva.

Часть пользователей удивляется масштабам частного зверинца

«12 породистых лошадей! 9 нильских крокодилов! Ничего не смущает?!» - написала Sona Yengibaryan.

«Еще и крокодилы есть? Для чего?» - поинтересовалась Zina Dobrovolskaya.

Пользователи обсуждают возможные последствия для сотрудников частного зоопарка.

«Столько людей без работы остались», - отметила Romella Kasparova.

«Люди без работы, кто людям будет давать зарплату их семьям?» - спрсила Svetlana Abrahamyan.

Вопрос происхождения имущества стал предметом обсуждения

Часть пользователей считает имущество результатом многолетнего бизнеса.

«Царукян - бизнесмен с 90-х. Все, что имеет приобрел бизнесом», - написала Marietta Marietta.

«Человек сам заработал своим умом и своим трудом!!!» - считает Галина Мизинюк.

В 90-х в Армении был голод... он не мог разбогатеть, ведя законный бизнес

Другие пользователи с этим категорически не согласны.

«В 90-х в Армении был голод... он не мог разбогатеть, ведя законный бизнес», - написала Romela Airiyan.

«Бизнес в 90-х - рэкет, бандитизм», - считает Liana Tumasova.

Часть обсуждения посвящена действиям властей. Некоторые пользователи называют происходящее политическим конфликтом.

Все это шоу вокруг Царукяна - чистое политическое преследование

«Это месть от правительства», - написал Gagik Margaryan.

«Все это шоу вокруг Царукяна - чистое политическое преследование», - считает Андрей Кузнецов.

Партия "Процветающая Армения" олигарха Гагика Царукяна, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна и блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна были наиболее пророссийскими участниками выборов в парламент Армении, указали ранее аналитики. Согласно решению Центризбиркома, с учетом мандатов национальных меньшинств у "Гражданского договора" 64 мандата, а у блока Карапетяна - 29, также блок "Армения" получил 12 мандатов. "Процветающая Армения" по решению ЦИК не смогла преодолеть четырехпроцентный барьер и войти в парламент. Выборы в парламент фактически стали референдумом о будущем действующей власти и внешнеполитическом курсе Армении. На "Кавказском узле" опубликована справка "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".

Другие поддерживают действия властей.

«Правильно и сделали!» - написал Tigran Arakelyan.

«Вор должен сидеть в тюрьме», - привела цитату из "Место встречи изменить нельзя" Гоар Акобян.

Пользователи спорят о конфискации имущества. Одни называют ее несправедливой, другие - закономерной.

«По какому праву отнимать, какой позор!» - написала Rita Dilanyan.

«Наконец-то справедливость восторжествует», - считает Артур Кад.

Изъятие животных вызвало противоположные оценки и в политических кругах Армении

Руководитель фракции «Гражданский договор» Совета старейшин Еревана Армен Галджян заметил, что никого не волновали шкуры многочисленных животных, убитых Царукяном, которые развешаны на стенах его дома, но гибель львицы привела к обвинениям в адрес властей.

Теперь все представители оппозиции вдруг станут «защитниками животных». Причиной гибели льва стали его преклонный возраст и сопутствующие заболевания

«Теперь все представители оппозиции вдруг станут «защитниками животных». Причиной гибели льва стали его преклонный возраст и сопутствующие заболевания. У животного были поражены внутренние органы - селезенка, печень, легкие, сердце, в желчном пузыре выявлены холециститные изменения, имелось ожирение, а в брюшной полости была обнаружена свободная жидкость. Именно поэтому после введения наркоза лев не пришел в сознание», - приводит его слова analitic.am.

Юристы и правозащитники Армении призвали обеспечить независимость уголовного правосудия в отношении председателя партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна, а также дать правовую оценку действиям по изъятию принадлежащих Царукяну диких животных.

Председатель организации SOL LUCET OMNIBUS Лала Погосян отметила, что в Армении существует единственный большой Государственный Ереванский зоопарк, и частные зоопарки и частные коллекции животных, но их деятельность подлежит государственному регулированию.

«Несмотря на то, что в 2025 году власти Армении совместно с природоохранными организациями объявили о курсе на постепенный отказ от содержания диких животных в частных объектах и развлекательных заведениях с их последующей передачей в специализированные центры спасения или зоопарки, соответствующие требованиям благополучия животных, эта сфера по-прежнему нуждается в системном мониторинге, выявлении таких объектов, их регистрации и государственном контроле.Содержание зоопарков требует значительных финансовых затрат, поэтому необходимо регулярно проверять условия содержания животных, наличие квалифицированных специалистов и соблюдение установленных требований. Все эти вопросы должны регулироваться и контролироваться на законодательном уровне», - пишет она на свей странице в Facebook*.

Организации «Экологический общественный союз» и Армянский центр защиты прав человека имени А. Д. Сахарова выступили с заявлением, осудив действия уполномоченных госорганов в ходе перевозки диких животных, принадлежащих председателю партии «Процветающая Армения», предпринимателю Гагику Царукяну».

Поспешное вмешательство, осуществленное без проведения надлежащего ветеринарного осмотра, привело к гибели редкого льва

В тексте отмечается, что «поспешное вмешательство, осуществленное без проведения надлежащего ветеринарного осмотра, привело к гибели редкого льва". Авторы заявления потребовали «проведения независимого и прозрачного расследования».

«Недопустимо, если о проблемах со здоровьем животного стало известно лишь после его гибели, а не в результате надлежащего обследования, проведенного заранее. Если в ходе вмешательства государственных органов не были соблюдены процедуры, установленные законодательством Республики Армения и международными договорами, были нарушены принцип соразмерности, требования к порядку проведения анестезии животных, а также отсутствовали необходимые профессиональные заключения и гарантии, то подобные действия могут противоречить основополагающим принципам правового государства, закреплённым Конституцией Республики Армения принципам законности и требованиям правомерного административного управления, а также поставить под сомнение законность действий уполномоченных органов», - говорится в тексте заявления, опубликованном на странице центра.

Гибель одного из львов во время транспортировки должна стать предметом независимого и эффективного расследования

Ряд армянских правозащитных организаций в совместном заявлении призвали обеспечить независимость уголовного правосудия и провести расследование обстоятельств задержания председателя партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна, а также «дать правовую оценку действиям по изъятию принадлежащих Царукяну диких животных в рамках ранее возбужденного уголовного производства».

«Гибель одного из львов во время транспортировки должна стать предметом независимого и эффективного расследования», - отмечают авторы заявления, которое подписали 10 организаций.