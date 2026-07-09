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20:24, 9 июля 2026

Суд продлил домашний арест Самвела Карапетяна

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Домашний арест лидера партии "Сильная Армения", президента холдинга "Ташир Груп" Самвела Карапетяна продлен на 2 месяца.

Как писал "Кавказский узел", в середине апреля суд в Ереване продлил срок домашнего ареста Самвела Карапетяна еще на три месяца. Сам Карапетян тогда выразил уверенность в своей победе на выборах. 

Самвел Карапетян был арестован после публичного конфликта с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в конце мая 2025 года. Пашинян на заседании правительства выступил с резкой критикой Армянской апостольской церкви (ААЦ), а на возражения архиепископа Аршака Хачатряна ответил оскорблениями в Facebook*. Армянские политики и представители церкви потребовали от Пашиняна извинений за оскорбления Армянской апостольской церкви. Инициатива "Айакве" призвала Генпрокуратуру возбудить в отношении Пашиняна уголовное дело. 9 июня Пашинян призвал избрать нового главу Армянской церкви. Противостояние между властями Армении и Армянской Апостольской церковью усилилось в 2020 году на фоне 44-дневной карабахской войны и стремления властей наладить отношения с Турцией. 

Сторона обвинения требовала продление домашнего ареста на 3 месяца, однако суд принял решение о продлении срока на 2 месяца, сообщает сегодня издание "Новости Армения".

Комментируя последние кадровые перестановки во власти и ограничения собственной активности из-за двух месяцев домашнего ареста, Самвел Карапетян заявил журналистам, что благодаря реализации секретного плана оппозиции удалось добиться ухода со своего поста бывшего спикера парламента Алена Симоняна, в то время как премьер-министр Никол Пашинян даже не был в курсе происходящего, информирует издание News.am.

Отвечая на вопрос о том, насколько мера пресечения ограничит его политическую деятельность и что было бы, останься он на свободе, Карапетян подчеркнул, что в таком случае темпы смены власти были бы совершенно иными.

"Конечно, на свободе я был бы намного активнее, и мы бы быстрее выпроводили Пашиняна. А что касается нашего секретного плана, то вы внимательно следите - по этому секретному плану мы уже выпроводили Алена Симоняна. Пашинян даже не был в курсе", - заявил лидер "Сильной Армении". По его оценке, "главы механизма" власти больше нет, и теперь премьер-министр превратился в "всадника без головы".

Карапетян отметил, что поддержка соратников и сторонников, собирающихся у его дома, помогает легче переносить трудности домашнего ареста.

"Наша команда действительно смягчает эту ситуацию. У нас очень хорошая команда, поэтому мы собираемся, говорим друг другу правильные слова, воодушевляем друг друга и идем вперед", - сказал он, добавив, что встречи с гражданами в его доме продолжатся, хотя и не в таких масштабах, как в предвыборный период.

Политик также опроверг слухи о том, что судебные ограничения нанесли удар по его экспортным возможностям, уточнив структуру своего бизнеса: "Нет, мы ничего не экспортировали в Россию, мы работали исключительно на внутреннем рынке".

Напомним, что Карапетяна обвиняют по пяти статьям: уклонении от уплаты налогов, хищении имущества, отмывании денег, незаконной деятельности посредством юридического лица, публичных призывы к захвату власти и насильственному свержению конституционного строя. Он не признает предъявленные ему обвинения.

"Кавказский узел" также писал, что суд арестовал на два месяца лидера оппозиционной партии "Процветающая Армения", миллиардера Гагика Царукяна, обвиняемого в мошенничестве и уклонении от налогов. 

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Автор: Кавказский узел

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