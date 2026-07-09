Сотрудники "Араратцемента" добились открытия предприятия

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Сотрудники принадлежащего лидеру "Процветающей Армении" Гагику Царукяну завода «Араратцемент» потребовали открыть предприятие, опечатанное несколько дней. Директор завода после переговоров с силовиками сообщил, что получил разрешение возобновить работу. Пашинян пригрозил увольнениями сотрудникам предприятия за участие в акциях протеста.

Как писал "Кавказский узел", 7 июля суд арестовал на два месяца лидера оппозиционной партии "Процветающая Армения", миллиардера Гагика Царукяна, обвиняемого в мошенничестве и уклонении от налогов. До этого 6 июля силовики провели обыски в доме Гагика Царукяна и во всех его компаниях. Несколько оппозиционных сил Армении назвали задержание Царукяна политическим преследованием. Премьер-министр Никол Пашинян в ходе предвыборной агитации в мае заявил, что завод "Араратцемент", принадлежащий семье Царукяна, будет национализирован. После этого прокуратура сообщила о деле в связи с нарушениями при приватизации предприятия. Перед выборами прокуратура направила иск в суд с требованием отменить приватизацию предприятия "Араратцемент".

Партия Царукяна "Процветающая Армения" вместе с другими армянскими политическими партиями ранее выступила с заявлением о нелегитимности власти и планах добиваться ее смещения.

Сотрудники принадлежащего лидеру "Процветающей Армении" Гагику Царукяну завода «Араратцемент» вышли сегодня на акцию протеста.

Десятки сотрудников собрались у завода, чтобы понять, что происходит и какая судьба их ждет, перелает Yerevan Today.

«Эти люди, по всей видимости, выполнили заказ: нужно было они пришли, закрыли и ушли. Мы обратились в Следственный комитет, попросили, снимите эти поставленные пломбы, чтобы мы могли работать, решить вопрос заработка людей. На данный момент никаких новостей у нас нет. Бухгалтерия закрыта, реализации нет, финансов нет, в таких условиях о какой зарплате может идти речь?», - приводит слова директора «Араратцемента» Артема Погосяна News.Am.

После переговоров с силовиками он объявил , что завод получил разрешение на возобновление производственного процесса, пишет Armenia Today.

По его словам Погосяна, сейчас формируются смены, проводятся технические работы и проверяется состояние оборудования, после чего производство будет запущено.

«Мы получили все необходимые разрешения для возобновления производственного процесса», — заявил Погосян.

Между тем премьер-министр Никол Пашинян заявил, что «Араратцемент» в ближайшее время перейдет в собственность государства, а управление предприятием будет передано назначенному управляющему.

Он призвал работников не участвовать в противоправных действиях, заявив, что нарушителей уволят.

Отвечая на вопрос журналистов о том, что сотрудники «Араратцемента» уже три дня не могут попасть на предприятие, Пашинян заявил, что власти «сделают все», чтобы защитить их права, однако призвал работников «не повторять ситуацию» вокруг Зангезурского медно-молибденового комбината.

«Я советую и прошу работников "Араратцемента"<...> не вступать на такой путь. Те, кто совершит подобные действия, будут уволены», — сказал премьер.

На вопрос журналистов, является ли это угрозой, премьер ответил: «Да, по сути, это угроза», сообщает агентство.