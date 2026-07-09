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14:58, 9 июля 2026

Сотрудники "Араратцемента" добились открытия предприятия

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сотрудники принадлежащего лидеру "Процветающей Армении" Гагику Царукяну завода «Араратцемент»  потребовали открыть предприятие, опечатанное несколько дней. Директор завода после переговоров с силовиками сообщил, что получил разрешение возобновить работу. Пашинян пригрозил увольнениями сотрудникам предприятия за участие в акциях протеста.

Как писал "Кавказский узел", 7 июля суд арестовал на два месяца лидера оппозиционной партии "Процветающая Армения", миллиардера Гагика Царукяна, обвиняемого в мошенничестве и уклонении от налогов. До этого 6 июля силовики провели обыски в доме  Гагика Царукяна и во всех его компаниях. Несколько оппозиционных сил Армении назвали задержание Царукяна политическим преследованием. Премьер-министр Никол Пашинян в ходе предвыборной агитации в мае заявил, что завод "Араратцемент", принадлежащий семье Царукяна, будет национализирован. После этого прокуратура сообщила о деле в связи с нарушениями при приватизации предприятия. Перед выборами прокуратура направила иск в суд с требованием отменить приватизацию предприятия "Араратцемент".

Партия Царукяна "Процветающая Армения" вместе с другими армянскими политическими партиями ранее выступила с заявлением о нелегитимности власти и планах добиваться ее смещения. 

Сотрудники принадлежащего лидеру "Процветающей Армении" Гагику Царукяну завода «Араратцемент» вышли сегодня  на акцию протеста.

Десятки сотрудников собрались у завода, чтобы понять, что происходит и какая судьба их ждет, перелает Yerevan Today.

«Эти люди, по всей видимости, выполнили заказ: нужно было они пришли, закрыли и ушли. Мы обратились в Следственный комитет, попросили, снимите эти поставленные пломбы, чтобы мы могли работать, решить вопрос заработка людей. На данный момент никаких новостей у нас нет. Бухгалтерия закрыта, реализации нет, финансов нет, в таких условиях о какой зарплате может идти речь?», - приводит слова директора «Араратцемента» Артема Погосяна News.Am.

После переговоров с силовиками он объявил , что завод получил разрешение на возобновление производственного процесса, пишет Armenia Today.

По его словам Погосяна, сейчас формируются смены, проводятся технические работы и проверяется состояние оборудования, после чего производство будет запущено.

«Мы получили все необходимые разрешения для возобновления производственного процесса», — заявил Погосян.

Между тем премьер-министр Никол Пашинян заявил, что «Араратцемент» в ближайшее время перейдет в собственность государства, а управление предприятием будет передано назначенному управляющему. 

Он призвал работников не участвовать в противоправных действиях, заявив, что нарушителей уволят.

Отвечая на вопрос журналистов о том, что сотрудники «Араратцемента» уже три дня не могут попасть на предприятие, Пашинян заявил, что власти «сделают все», чтобы защитить их права, однако призвал работников «не повторять ситуацию» вокруг Зангезурского медно-молибденового комбината. 

«Я советую и прошу работников "Араратцемента"<...> не вступать на такой путь. Те, кто совершит подобные действия, будут уволены», — сказал премьер.

На вопрос журналистов, является ли это угрозой, премьер ответил: «Да, по сути, это угроза», сообщает агентство.

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Автор: "Кавказский узел"

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