ЦИК отказалась рассматривать ходатайство прокуратуры о преследовании Нарека Карапетяна

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Центризбирком Армении вернул в Прокуратуру ходатайство о возбуждении уголовного преследования в отношении Нарека Карапетяна, возглавляющего избирательный список блока «Сильная Армения», а также еще по четырем кандидатам от блока. Решение принято, так как полномочия кандидатов в депутаты истекли 4 июля.

Как писал "Кавказский узел", суд арестовал на два месяца лидера не вошедшей в парламент партии "Процветающая Армения", миллиардера Гагика Царукяна, обвиняемого в мошенничестве и уклонении от налогов. Блок "Сильная Армения" возьмет мандаты и будет работать в парламенте, так как в отсутствие конституционного большинства у партии власти это позволит блокировать ряд решений, заявил первый номер в списке блока Нарек Карапетян.

Партия Царукяна "Процветающая Армения" и блок "Сильная Армения" вместе с другими партиями после решения Конституционного суда, который ставил в силе решение ЦИК по итогам выборов, выступили с заявлением о нелегитимности власти и планах добиваться ее смещения.

ЦИК Армении 8 июля решила вернуть в Прокуратуру ходатайство о возбуждении уголовного преследования в отношении Нарека Карапетяна, возглавляющего избирательный список блока «Сильная Армения», и лишении его свободы, пишет News.Am.

Согласно Избирательному кодексу, установленные для кандидатов в депутаты права и обязанности распространяются на кандидата в депутаты до истечения срока, установленного для обжалования решения ЦИК об избрании в Национальное Собрание, а в случае обжалования этого решения - до принятия решения Конституционным судом. Предусмотренные Избирательным кодексом права и обязанности распространялись на кандидата в депутаты до 4 июля 2026 года. Вне пределов полномочий ЦИК находится дача согласия на возбуждение уголовного преследования или лишение свободы в отношении лица, не имеющего статуса кандидата в депутаты, пояснила комиссия.

Аналогичные решения были приняты и в отношении других кандидатов, в частности уже арестованного лидера "Процветающей Армении" Гагика Царукяна. По кандидату от «Сильной Армении» Левону Налбандяну ходатайство касалось уголовного преследования. В отношении Айка Авакяна, Мгера Агамяна и Сасуна Бадояна, кандидатов в депутаты от этого же блока, Генпрокуратура просила дать согласие на уголовное преследование и лишение свободы. Комиссия не рассмотрела их из-за высокой нагрузки, связанной с обжалованием итогов выборов в Конституционном суде, пишет Armenia Today.

Напомним, ранее аналитики отметили, что партия "Процветающая Армения", блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна и блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна являются наиболее пророссийскими участниками выборов в парламент Армении.