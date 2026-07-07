Лидер "Процветающей Армении" отправлен в СИЗО

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Суд арестовал на два месяца лидера оппозиционной партии “Процветающая Армения”, миллиардера Гагика Царукяна, обвиняемого в мошенничестве и уклонении от налогов.

Как информировал "Кавказский узел", 6 июля силовики провели обыски в доме лидера "Процветающей Армении" Гагика Царукяна и во всех его компаниях. После обысков Царукян был задержан по подозрению в мошенничестве и легализации денег в составе организованной группы. Несколько оппозиционных сил Армении назвали задержание Царукяна политическим преследованием.

Партия Царукяна "Процветающая Армения" вместе с другими армянскими политическими партиями ранее выступила с заявлением о нелегитимности власти и планах добиваться ее смещения. 25 июня стало известно, что Генпрокуратура Армении направила в Центральную избирательную комиссию ходатайство о лишении Гагика Царукяна депутатской неприкосновенности.

Лидер партии “Процветающая Армения” Гагик Царукян решением суда взят под стражу на два месяца по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере и отмывании денег, сообщил Следственный комитет страны.

В ведомстве добавили, что в рамках дела Царукяна еще один человек был арестован, а другой задержан, пишет информагентство “Новости-Армения”.

Защита Царукяна заявила, что будет обжаловать его арест. По словам адвоката Ерема Саркисяна, это решение суда было принято по “прямому указанию”,

“Создалось впечатление, что решение было написано заранее и оставалось лишь соблюсти формальности. Судья не задал ни одного вопроса и не поинтересовался мнением сторон”, - приводит слова адвоката Armenia Today.

По информации издания, Гагика Царукяна обвиняют также в незаконной охоте: при обыске в доме политика было обнаружено 190 чучел животных и птиц, а из его домашнего зоопарка изъяли трех львов и тигра. Живые хищники перевезены Ереванский зоопарк, они признаны вещественными доказательствам по делу.

Согласно материалам дела, в результате незаконной охоты Царукяна окружающей среде был причинен ущерб в размере 30 млн драмов (свыше 80 тысяч долларов США).

Обвинения в организации мошенничества и отмывании денег связаны с поставками товаров и топлива из Ирана. По версии следствия, Царукян вместе с другими фигурантами дела организовал в 2022-2024 годах схему постановок, в результате которой было похищено имущество на сумму более 8,1 млрд драмов (около 21,7 млн долларов), эти средства впоследствии были легализованы. Сам Царукян все обвинения отрицает.

"Кавказский узел" также писал, что премьер-министр Никол Пашинян в ходе предвыборной агитации в мае заявил, что завод "Араратцемент", принадлежащий семье лидера оппозиционной "Процветающей Армении" Гагика Царукяна, будет национализирован. После этого прокуратура сообщила о деле в связи с нарушениями при приватизации предприятия. Перед выборами прокуратура направила иск в суд с требованием отменить приватизацию предприятия "Араратцемент".

Напомним, ранее аналитики отметили, что партия "Процветающая Армения", блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна и блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна являются наиболее пророссийскими участниками выборов в парламент Армении.