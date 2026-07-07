Сельчане в Дагестане пожаловались на плачевное состояние инфраструктуры

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Жители села Самилах обратились к властям Дагестана с требованием восстановить разбитые дороги, школу, амбулаторию и детский сад.

Как писал "Кавказский узел", жители села Самилах, расположенного на землях отгонного животноводства в 2024 году жаловались, что приходится ездить к врачам за более чем 170 километров, а власти не выделяют средства на ремонт дороги. Власти неправомочны тратить бюджетные средства на инфраструктуру в селах, не имеющих официального статуса, констатировал юрист.

Отгонное животноводство – исторически сложившаяся система ведения овцеводства, базирующаяся на посезонном использовании зимних и летних пастбищ для выпаса скота. К землям отгонного животноводства относятся, в том числе участки, выделенные для передвижения скота, стоянок и выпаса по пути с летних пастбищ на зимние и обратно. Земли отгонного животноводства являются собственностью Дагестана, имеют особый статус и не подлежат приватизации, говорится в законе "О статусе земель отгонного животноводства в Республике Дагестан".

Жалобу жителей Самилах на разбитые дороги, аварийную школу и детский сад, отсутствие инфраструктуры и элементарных условий для жизни опубликовал 6 и 7 июня в нескольких видео телеканал "Новости ННТ", насчитывающий более 20 тысяч подписчиков в Telegram. К 18.30 мск публикация набрала более тысячи просмотров и 34 комментария.

"Обращаются к вам жители села Самилах Хунзахского района, проживающие на землях Кумторкалинского района в зоне отгонного животноводства. Мы обращаемся к вам на фоне наших детей, братьев, которые участвуют в СВО. От нашего села воюют 75 человек, есть погибшие. Несмотря на это, мы себя чувствуем на сегодняшний день бесправными, о нас вспоминают только в день выборов и когда надо человека отправить на войну. В остальное время мы чувствуем себя оставленными на произвол судьбы", - заявили собравшиеся сельчане.

По словам местных жителей, в селе не решены проблемы дорог, жилищных условий, материального положения, нет земель для пастбищ, чтобы содержать скот. Нет условий для подрастающего поколения - школа в аварийном состоянии, также практически развалились клуб и библиотека.

"Самостоятельно мы строим маленький стадион. Мы даже не имеем право в газифицированном селе встать на регистрацию, потому что у нас нет "зеленки", что значит отсутствие статуса. Мы хотели бы получить разумный ответ, почему имея сельсовет, село не имеет статуса. Поэтому обращаемся к главе правительства и к главе республики, поддержите нас пожалуйста", - жалуются сельчане на видео.

В другом видео бывший глава села Самилах Гаджи Гасанов обратился к руководству республики с просьбой решить вопрос правового статуса населённого пункта.

"Вот, я вам покажу, что это селение по закону имеет статус. Соответственно мы должны на этой земле жить, сельское поселение должно иметь границы. Нам нужны земли под рекреационные зоны, для развития села, для животноводства - у нас всего этого нет", - говорит Гасанов.

Бывший глава села утверждает, что жители не могут зарегистрироваться по месту проживания и не могут получить медицинское обслуживание.

"Народные депутаты, куда вы смотрите, неужели этот вопрос вы не можете решить 60 лет? Дайте нам вести нормальный образ жизни. Люди в таком бесправном положении. Разве мы не люди? От имени села Самелах мы обращаемся к главе администрации Дагестана и главе республики", - возмущается Гаджи Гасанов.

Обратить внимание на состояние дорог и соцобъектов потребовали также участники СВО из села. Они заявили, что подъездная дорога к селу (более 5 км) и дороги внутри населенного пункта находятся в разбитом состоянии - асфальта практически нет. Кроме того, они сообщили об аварийном состоянии школы и детского сада и требуют их капремонта или строительства новых зданий.

Отдельное видео посвящено тому, что медицинская амбулатория села осталась без должной поддержки. По словам сельчан, люди вынуждены сами покупать лекарства и собирать деньги на ремонт здания.

"Эту амбулаторию в селе не обеспечивает ни администрация села, ни правительсвто республики. В последние годы ничего не изменилось. Работники амбулатории своими силами доделывают косметический ремонт", - рассказывает пациентка амбулатории.

"Кавказский узел" также писал, что жители сел, которые расположены на землях отгонного животноводства, не раз сталкивались с проблемами в связи с отсутствием официального статуса населенных пунктов. Так, 10 декабря 2023 года было опубликовано видеообращение жителей сел Новый Борч, Камбулат и колхоза имени Ленина в Бабаюртовском районе к Владимиру Путину. Авторы обращения, села которых расположены на землях отгонного животноводства, попросили газифицировать их населенные пункты.