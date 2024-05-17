Жители села в Дагестане пожаловались на отсутствие инфраструктуры

17 мая 2024, 19:05

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Жителям села Самилах, расположенного на землях отгонного животноводства, приходится ездить к врачам за более чем 170 километров, а власти не выделяют средства на ремонт дороги, пожаловались сельчане. Власти неправомочны тратить бюджетные средства на инфраструктуру в селах, не имеющих официального статуса, констатировал юрист.

Как писал "Кавказский узел", жители сел, которые расположены на землях отгонного животноводства, не ражз сталкивались с проблемами в связи с отсуствием официального статуса населенных пунктов. Так, 10 декабря 2023 года было опубликовано видеообращение жителей сел Новый Борч, Камбулат и колхоза имени Ленина в Бабаюртовском районе к Владимиру Путину. Авторы обращения, села которых расположены на землях отгонного животноводства, попросили газифицировать их населенные пункты.

Отгонное животноводство – исторически сложившаяся система ведения овцеводства, базирующаяся на посезонном использовании зимних и летних пастбищ для выпаса скота. К землям отгонного животноводства относятся, в том числе участки, выделенные для передвижения скота, стоянок и выпаса по пути с летних пастбищ на зимние и обратно. Земли отгонного животноводства являются собственностью Дагестана, имеют особый статус и не подлежат приватизации, говорится в законе "О статусе земель отгонного животноводства в Республике Дагестан".

Житель села Самилах Магомед рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что в селе проживают около 1400 человек. Населенный пункт административно относится к горному Хунзахскому району, а территориально располагается на низменности, в Кумторкалинском районе, на землях отгонного животноводства. В связи с этим официального статуса у села нет.

В населенном пункте есть школа, где обучаются около 200 детей, детский сад, фельдшерско-акушерский пункт, проведен газ. "До соседнего села проложена более-менее нормальная дорога, но много ям. А от этого села до нашего - около пяти километров гравийной дороги в ужасном состоянии", - рассказал мужчина. Он добавил, что жители отправляли жалобы в администрацию района на плохую инфраструктуру, но им поступали отписки, что в связи с отсутствием статуса населенного пункта, финансирование на эти цели не предусмотрено.

В ближайшие медицинские учреждения больных не принимают, так как люди к ним не прикреплены территориально

Школа в селе старая, 1959 года постройки, она сборно-щитовая, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница Самилаха Мадина. Капитально ее давно не ремонтировали, люди периодически делают в ней косметический ремонт.

Она подтвердила, что в селе есть фельдшерско-акушерский пункт, но в случае необходимости помощи врачей людям приходится ехать несколько сот километров по горным дорогам в Хунзах, так как село Самилах относится к Хунзахскому району. "В ближайшие медицинские учреждения больных не принимают, так как люди в них не закреплены территориально", - говорит Мадина.

Согласно сервису "Яндекс.карты" самый короткий путь из села Хунзах в Самилах имеет протяженность 173 километра, минимальное время в дороге на автомобиле - три часа 17 минут. "На пути есть плохая дорога", - предупреждает сервис.

Жалоба жителей Самилаха на отсутствие инфраструктуры была опубликована 14 мая в телеграм-канале РГВК «Дагестан».

"Мы обращались во все инстанции, но дело не сдвигается с места. Наше село расположено на землях отгонного животноводства на территории Кумторкалинского района. Глава сельского поселения, который должен заниматься нашими проблемами, третий год не появляется в селе. Он и глава Хунзахского района твердят, что у нашего села нет статуса. Хотелось бы знать, куда подевался статус нашего села и до каких пор мы должны молчать", - говорится в публикации.

В телеграм-канале администрации села Самилах сказано, что глава Хунзахского района Нурмагомед Задиев 21 февраля посетил прикутанные поселения, расположенные в Кумторкалинской зоне отгонного животноводства. "Глава района акцентировал внимание на основной проблеме - отсутствие статуса у данных населенных пунктов", - указано в сообщении. В нем подчеркивается, что так как прикутанные хозяйства не имеют статуса административно-территориальной единицы, их главы не имеют права использовать средства, выделенные из республиканского и местного бюджета. Эти расходы считаются нецелевыми, сказано в публикации.

Власти не спешат вкладываться в инфраструктуру, не имеющую статуса, так как возникнут вопросы у контролирующих органов

Исходя из статуса сел, расположенных на землях отгонного животноводства, обустройство инфраструктуры маловероятно, считает юрист Рустам Ахмедов.

"Речь о пересмотре регионального закона об отгонном животноводстве идет давно. Пока не будет решен этот вопрос, будут возникать подобные случаи. Несколько лет назад в селе Бюрукутан Бабаюртовского района не могли открыть новую школу. В Минимущества мотивировали тем, что это не земля муниципалитета, а зона отгонного животноводства, чей правовой статус регулируется отдельным законом. Потом кое-как вопрос решился. Поэтому власти не спешат вкладываться в инфраструктуру, не имеющую статуса, так как возникнут вопросы у контролирующих органов», - говорит юрист.

Как писал "Кавказский узел", село Каратюбе Бабаюртовского района, расположенное на землях отгонного животноводства, не имеет официального статуса села. По этой причине власти не могут благоустроить дороги и другую инфраструктуру. Жители неоднократно обращались в различные инстанции по поводу дорог и газификации, но получали только отписки.

Напомним, Конституционный суд Дагестана в июле 2022 года счел необходимым перевести обжитые земли отгонного животноводства в статус земель населенных пунктов и легализовать поселения, которые на них стихийно образовались. После этого более 100 жителей равнинных районов (Каякентского, Бабаюртовского, Кумторкалинского, Кизилюртовского и Карабудахкентского) провели в Махачкале сход. Они потребовали отменить постановление, посчитав, что оно является "юридической легализацией отъема земель".

Без присвоения статуса на землях отгонного животноводства в Дагестане образованы 210 населенных пунктов, в которых проживает более 80 тысяч человек, ранее сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Минимущества Дагестана.

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