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15:00, 7 июля 2026

Отчет профильной ассоциации о снижении цен на бензин вызвал скепсис у жителей Дагестана

Табло с ценами на бензин в Дагестане. Скриншоты фото из телеграм-каналов «Каспийск 24» и «Голос Дагестана»

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Дагестане цены на бензин за месяц снизились на 25 процентов, заявила ассоциация АЗС "Дагтопливо". Жители республики, комментируя этот отчет объединения в соцсети, указали на сохраняющийся топливный ажиотаж, очереди на заправках и реальное увеличение стоимости горючего.

Как информировал "Кавказский узел", 7 июля махачкалинцы рассказали, что ситуация с доступностью бензина в городе улучшилась, хотя многие АЗС еще остаются закрытыми, но цены на топливо не снижаются, поэтому приходится ограничивать поездки.

Проблема с топливом возникла на фоне атак на нефтеперерабатывающие заводы, в том числе расположенные на юге России. Так, 10 июня произошел пожар на территории НПЗ в поселке Афипском. 5 июня загорелась нефтебаза в Усть-Лабинске, потребовалась эвакуация жителей ближайших домов. 2 июня в результате атаки БПЛА начался пожар на нефтеперерабатывающем заводе в поселке Ильском Северского района. Пожар был потушен в тот же день.

После периода ажиотажного спроса в Дагестане цены на бензин снизились на 25%, заявила ассоциация АЗС "Дагтопливо".

Стоимость бензина АИ-95 снизилась со 140 до 110 рублей за литр, АИ-92 – со 130 до 105 рублей литр, привела сегодня на своем сайте газета "Махачкалинские известия" сообщение ассоциации.

Заявление ассоциации о снижении цен на бензин в республике сегодня опубликовал Instagram*-паблик dagestan_like, на который подписаны около 88 тысяч пользователей. На 15.00 мск этот пост набрал 76 отметок "Нравится" и 110 комментариев.

Комментаторы заявили, что на заправках стоимость бензина не изменилась. "Где это снижение? Вчера заправлялся, цены те же самые, ничего не поменялось", – отметил driver_05.

"Похоже на сказку, сегодня заезжал на две разные заправки – ценники стоят прежние", – написал kavkaz_auto.

"На ВНК был 110 рублей за литр, хотя до этого был 105, это где снизилось?" – указала naida_daudova_.

Пользователи сочли текущую ситуацию манипуляцией, когда сначала цены завышают, а затем снижают для видимости улучшений. "Идеальный маркетинг: с 70 рублей поднять до 140 рублей и снизить до 110 рублей и говорить, что цены упали на четверть" – подчеркнул yusup_ibragimov.

"Сначала подняли чуть ли не на 100%, потом спустили 10%, чтоб народ успокоить", – заявил пользователь panda.7846963.

"Это как в магазинах накидывают 50 процентов, а потом скидку делают 25", – указал пользователь bagamagatagazaga.

Комментаторы подчеркнули, что в соседних республиках и городах России бензин остается значительно дешевле, чем в Дагестане.

"В соседней Осетии цена на 95-й бензин 77 рублей", – написал totkotorijsamij. "В Питере 95-й стоит 70 рублей, и у нас 110. Супер снижение. Спасибо за работу", – отметила 979_diana_.

Некоторые пользователи потребовали вмешательства властей. "Это что за издевательство – "снизились"? Как вам не стыдно такое писать?" – возмутился abakarov260676.

"Вообще, власти видят в людях дураков или что, я не понимаю?" – задался вопросом пользователь umarovm197805.

"Где прокуратура, где Бастрыкин?" – написал пользователь raxa_lek. "Почему нет реальных проверок? Власть должна следить за тем, как людей обирают", – отметил local_observer_05.

"Это называется снизились? Снизились – это когда хотя бы стало по 70 рублей", – отметил rfati_123.

Часть комментаторов пожаловалась на повсеместное повышение цен. "Хочу сказать всем: у нас в Дагестане всё дорого, просто кошмар. Всё поднимают", – подчеркнул пользователь kamilgazhi.

"Всё поднялось, а зарплаты как были на месте, так и стоят. Концы с концами не сводим", – отметил local_worker_05.

"Для 92-го это всё равно очень дорого, раньше мы заправлялись совсем по другим ценам", – указал пользователь makhachkala_car.

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Автор: "Кавказский узел"

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