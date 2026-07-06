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00:59, 6 июля 2026

Жители аварийного дома в Кабардино-Балкарии добились внимания к своим проблемам

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жильцы четырехэтажного аварийного дома в селе Дыгулыбгей пожаловались главе Следкома России на отсутствие действий по расселению, возбуждено уголовное дело.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить по уголовному делу в связи с обращением о нарушении прав жильцов ветхого дома в селе Дыгулыбгей г.о. Баксан, сообщило управление Следкома по Кабардино-Балкарии.

К Председателю СК России А.И. Бастрыкину через Информационный центр поступило обращение по вопросу длительного нерасселения жильцов четырехквартирного дома на улице им. М.В. Сижажева в селе Дыгулыбгей городского округа Баксан Кабардино-Балкарской Республики.

Здание 1957 года постройки находится в непригодном состоянии: несущие конструкции и фундамент разрушаются, в стенах образовались трещины, протекает кровля, напольные перекрытия прогнили. До настоящего времени благоустроенные жилые помещения гражданам не предоставлены. Многочисленные обращения в различные инстанции результатов не принесли, сообщил управление Следкома по Кабардино-Балкарии.

После обращения к Бастрыкину возбуждено уголовное дело. 

"Кавказский узел" также писал, что глава Следкома Александр Бастрыкин потребовал отчета о проволочках с расселением жильцов аварийного общежития на улице Ингушской в Нальчике после обращения местной жительницы. Жильцы общежития выразили надежду, что вмешательство Александра Бастрыкина привлечет внимание властей к их проблемам и проволочкам с расселением. 

Аварийные общежития на улицах Мусукаева и Ингушской в Нальчике с 2022 года включены в муниципальную целевую программу расселения, которая уже год не финансируется. Жители этих домов в феврале попросили чиновников ускорить расселение, жалуясь на тяжелые бытовые условия.

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Автор: "Кавказский узел"

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