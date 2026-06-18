Реакция Бастрыкина обнадежила жильцов аварийного общежития в Нальчике

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Жильцы аварийного общежития на улице Ингушской в Нальчике выразили надежду, что вмешательство Александра Бастрыкина привлечет внимание властей к их проблемам и проволочкам с расселением.

Как писал "Кавказский узел", глава Следкома Александр Бастрыкин потребовал отчета о проволочках с расселением жильцов аварийного общежития на улице Ингушской в Нальчике после обращения местной жительницы.

Аварийные общежития на улицах Мусукаева и Ингушской в Нальчике с 2022 года включены в муниципальную целевую программу расселения, которая уже год не финансируется. Жители этих домов в феврале попросили чиновников ускорить расселение, жалуясь на тяжелые бытовые условия.

Жильцы общежития, опрошенные корреспондентом «Кавказского узла», десятилетиями живут в тяжелых бытовых условиях. В течение этого времени они неоднократно пытались добиться от чиновников благоустроенного жилья.

Фатима Алакаева живет в общежитии уже 44 года. Ее семья из шести человек, включая несовершеннолетнюю внучку, занимает 48 квадратных метров. Лара Темирканова с семьей из четырех человек проживает в общежитии с 1980 года, а 61-летняя Назират Шорова - с 1982 года.

Женщины в советское время работали на Нальчикской кожгалантерейной фабрике, которая и предоставила им комнаты в общежитии. При этом они также были поставлены в очередь на получение жилья в администрации Нальчика. После закрытия фабрики здание общежития передали в муниципальную собственность, а всех жителей общежития исключили из городской очереди.

«Я проживаю в этом общежитии с 1996 года. Вместе с сыном, дочкой и внучкой занимаем комнату 18 кв. метров. Пользуемся общей кухней на 10-12 семей, общими душевыми и общим туалетом. Места общего пользования давно пришли в негодность, ремонту они не подлежат», - рассказала Эмма Бакаева.

Светлана Карцаева которая живет в общежитии более 46 лет, является инвалидом, она не может ходить. Пользование душем и туалетом представляет для нее особую проблему.

Сын Эммы Бакаевой Астемир Гучинов, а также жильцы дома Залим Хашев и Ислам Бозиев, - военные, но на ситуацию с предоставлением им квартир это обстоятельство никак не влияет. Отец Залима Хашева Мухамед Хашев, инвалид первой группы, умер, не дождавшись благоустроенного жилья.

Всего в общежитии, построенном в 1978 году, до 2021 года жили 56 семьей. В 2021 году 16 семей получили квартиры в новом микрорайоне на улице Шогенова, а остальные остались в общежитии, рассказала Фатима Алакаева.

Общежитие на Ингушской, 12 включено в перечень домов, запланированных к расселению, постановлением Администрации Нальчика от 11 августа 2023 года. Согласно документу, расселение было запланировано на 2024 год.

В здании протекает кровля, разрушаются перекрытия, изношены инженерные системы, затоплен подвал, а места общего пользования требуют капитального ремонта.

Женщины, с которыми беседовал корреспондент «Кавказского узла», ничего об обращении к Бастрыкину не знали, однако факт такого обращения их воодушевил.

«Надеемся, что вмешательство Бастрыкина ускорит наше расселение», - сказала Алакаева, отметив, что любое внимание к их ситуации только на пользу.