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23:49, 18 июня 2026

Реакция Бастрыкина обнадежила жильцов аварийного общежития в Нальчике

Фасад общежития на улице Ингушской в Нальчике. Фото корреспондента "Кавказского узла".

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жильцы аварийного общежития на улице Ингушской в Нальчике выразили надежду, что вмешательство Александра Бастрыкина привлечет внимание властей к их проблемам и проволочкам с расселением. 

Как писал "Кавказский узел", глава Следкома Александр Бастрыкин потребовал отчета о проволочках с расселением жильцов аварийного общежития на улице Ингушской в Нальчике после обращения местной жительницы. 

Аварийные общежития на улицах Мусукаева и Ингушской в Нальчике с 2022 года включены в муниципальную целевую программу расселения, которая уже год не финансируется. Жители этих домов в феврале попросили чиновников ускорить расселение, жалуясь на тяжелые бытовые условия.

Жильцы общежития, опрошенные корреспондентом «Кавказского узла», десятилетиями живут в тяжелых бытовых условиях. В течение этого времени они неоднократно пытались добиться от чиновников благоустроенного жилья.

Фатима Алакаева живет в общежитии уже 44 года. Ее семья из шести человек, включая несовершеннолетнюю внучку, занимает 48 квадратных метров. Лара Темирканова с семьей из четырех человек проживает в общежитии с 1980 года, а 61-летняя Назират Шорова - с 1982 года.

Места общего пользования. Фото корреспондента "Кавказского узла". Женщины в советское время работали на Нальчикской кожгалантерейной фабрике, которая и предоставила им комнаты в общежитии. При этом они также были поставлены в очередь на получение жилья в администрации Нальчика. После закрытия фабрики здание общежития передали в муниципальную собственность, а всех жителей общежития исключили из городской очереди. 

«Я проживаю в этом общежитии с 1996 года. Вместе с сыном, дочкой и внучкой занимаем комнату 18 кв. метров. Пользуемся общей кухней на 10-12 семей, общими душевыми и общим туалетом. Места общего пользования давно пришли в негодность, ремонту они не подлежат», - рассказала Эмма Бакаева. 

Светлана Карцаева которая живет в общежитии более 46 лет, является инвалидом, она не может ходить. Пользование душем и туалетом представляет для нее особую проблему. 

Сын Эммы Бакаевой Астемир Гучинов, а также жильцы дома Залим Хашев и Ислам Бозиев, - военные, но на ситуацию с предоставлением им квартир это обстоятельство никак не влияет. Отец Залима Хашева Мухамед Хашев, инвалид первой группы, умер, не дождавшись благоустроенного жилья.

Всего в общежитии, построенном в 1978 году, до 2021 года жили 56 семьей. В 2021 году 16 семей получили квартиры в новом микрорайоне на улице Шогенова, а остальные остались в общежитии, рассказала Фатима Алакаева. 

Общежитие на Ингушской, 12 включено в перечень домов, запланированных к расселению, постановлением Администрации Нальчика  от 11 августа 2023 года. Согласно документу, расселение было запланировано на 2024 год. 

В здании протекает кровля, разрушаются перекрытия, изношены инженерные системы, затоплен подвал, а места общего пользования требуют капитального ремонта. 

Женщины, с которыми беседовал корреспондент «Кавказского узла», ничего об обращении к Бастрыкину не знали, однако факт такого обращения их воодушевил.

«Надеемся, что вмешательство Бастрыкина ускорит наше расселение», - сказала Алакаева, отметив, что любое внимание к их ситуации только на пользу.

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источник: корреспондент "Кавказского узла"

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