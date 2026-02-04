×

Кавказский узел

Главная   /   Лента новостей
00:56, 4 февраля 2026

Жильцы аварийных общежитий в Нальчике попросили ускорить их расселение

Здание аварийного общежития в Нальчике. Фото "Кавказского узла"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Аварийные общежития на улицах Мусукаева и Ингушской в Нальчике с 2022 года включены в муниципальную целевую программу расселения, которая уже год не финансируется. Жители этих домов просят чиновников ускорить расселение, жалуясь на тяжелые бытовые условия. 

Как писал "Кавказский узел", 30 января глава Кабардино-Балкарии отчитался о выдаче сертификатов на новые квартиры в Нальчике 124 семьям переселенцев из аварийного жилья. Пользователи соцсети отреагировали на его отчет вопросами о сроках переселения других аварийных домов, в том числе нескольких зданий на Ингушской улице. 

До вручения новых квартир 125 семей (375 человек, в том числе более 60 детей) жили в аварийном общежитии на улице Кадырова, где разрушались потолок и стены. Власти обещали расселить их в 2024 году, но начали расселение другого дома, которого не было в программе. 

В Нальчике до сих пор ожидают расселения жители целого ряда аварийных общежитий. Одно из них, на улице Мусукаева, 10, было построено в 1964 году для рабочих комбината "Искож", как временное жилье. На сегодняшний день здание физически изношено полностью и признано аварийным. В этом общежитии со времен распада СССР и закрытия комбината и до сегодняшнего дня живут 52 семьи (173 человека), сообщили жильцы корреспонденту “Кавказского узла”. 

Стена душевой. Фото "Кавказского узла"«Трубы проржавели и сгнили, канализация протекает с третьего этажа до первого. На трехэтажное здание - одна душевая, ее состояние сами видите, по одному туалету и одной кухне на этаж. Потолки везде в подтеках, штукатурка сыплется», - рассказала жительница общежития Майя Чеченова.

По словам жильцов, своими силами решить проблему жилья они не в состоянии, все они - малоимущие. 75-летний Хасан Иванов проработал на комбинате “Искож” более 30 лет, был начальником смены. Он живет в общежитии с 1997 года  - сейчас вместе с двумя взрослыми детьми. Семья занимает одну комнату площадью 16 квадратных метров.

“Нам говорят, что нам дадут столько квадратных метров, сколько у нас есть сейчас, и даже меньше. Разве это законно? Я инвалид 2 группы, мне нужна отдельная комната”, - возмущается пенсионер.  

Еще одно общежитие, также в аварийном состоянии, расположено на улице Ингушская,12.  Часть жильцов из этого общежития переселили в новые квартиры в микрорайоне «Долина Кавказа», однако 44 семей продолжают жить в неприемлемых условиях.

Хотя общежитие было построено позже, чем предыдущее, в 1976 году, места общего пользования в нем находятся в таком же неприглядном состоянии: штукатурка отвалилась из-за сырости и грибка, проводка оголена, из-за чего регулярно случаются короткие замыкания и отключается свет.

Кухня общежития. Фото "Кавказского узла"Жительница общежития Наташа Канукова рассказала корреспонденту “Кавказского узла”, что комнату получили ее родители, которых уже нет в живых. Мать, по словам женщины, умерла от туберкулеза, которым заболела из-за условий проживания в здании. У Наташи трое детей, младший ребенок часто болеет, что мать также связывает с бытовыми условиями..

“Я обращаюсь к властям, к президенту нашему, сделайте что-нибудь, помогите нам. Мы тоже хотим жить как все, в нормальных условиях. Пожалуйста, помогите нам”, - сказала Канукова, обращаясь к руководству республики.

Мухамед Хашев - инвалид, у него ампутирована одна нога. Родственников у мужчины нет, его жена умерла. Хашев также обращался к чиновникам с просьбой решить вопрос о его переселении. «Я передвигаюсь на коляске и с трудом обхожусь без посторонней помощи, мне особенно трудно жить в таких условиях», - сказал он.

Программа расселения осталась без финансирования

Оба общежития включены в муниципальную целевую программу “Улучшение бытовых условий граждан, проживающих в многоквартирных домах коммунального типа”, утвержденную постановлением главы местной администрации Нальчика 29 апреля 2022 года, сообщил источник в администрации Нальчика “Кавказскому узлу”. 

Как следует из текста программы в 2024 году финансирование по ней составило всего 905,8 тысяч рублей, а в 2025 программа не финансировалась вовсе. Когда будут расселены эти общежития, как и другие аварийные дома коммунального типа, в мэрии точно не может сказать никто.

В конце 2025 года в парламенте Кабардино-Балкарии обсуждался ход выполнения программы переселения из аварийного жилья. О ситуации в Нальчике рассказал первый заместитель главы местной администрации Анатолий Тонконог. По словам чиновника, “основную сложность представляют 31 общежитие коммунального типа”. 

“Проблема усугубляется постоянным старением жилищного фонда города - с 2022 года в муниципалитете признаны аварийными еще девять домов, требующих включения в программу расселения”, - заявил он. 

Министр строительства и ЖКХ республики Андрей Журавлев сообщил, что с 2017 по 2022 год было признано аварийным около 13,5 тысяч кв. метров жилья, из которых в ближайшие годы планируется расселить лишь 7,8 тысяч кв. метров. Общая площадь непригодного для проживания жилого фонда в республике превышает 35 тысяч. кв. метров. Для полного решения проблемы потребуется два миллиарда рублей, но при этом, как отметил министр, “наблюдается сокращение объемов финансирования”.

источник: корреспондент "Кавказского узла"

