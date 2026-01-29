×

Кавказский узел

Главная   /   Лента новостей
23:48, 29 января 2026

Кассационный суд подтвердил оправдательный приговор фермеру из Кабардино-Балкарии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Пятый кассационный суд в Пятигорске оставил без изменения оправдательный приговор руководителю сельхозпредприятия "Маджести" Тамаре Эржибовой, обвиненной в мошенничестве после поставки кукурузы на Прохладненское хлебоприемное предприятие.

Как сообщал "Кавказский узел", суд оправдал руководителя сельхозпредприятия "Маджести" Тамару Эржибову, обвиняемую в мошенничестве после поставки кукурузы на Прохладненское хлебоприемное предприятие. Оправдательный приговор Эржибовой подтвердил Верховный суд Кабардино-Балкарии, но директор хлебоприемного предприятия обжаловал его в Пятом кассационном суде в Пятигорске. 

Арбитражный суд Кабардино-Балкарии постановил в марте 2021 года, что "Прохладненское хлебоприемное предприятие" должно возместить сельхозпредприятию "Маджести" 24 миллиона рублей за испорченные семена кукурузы. В указанную сумму вошла стоимость испорченных семян кукурузы в размере около 19 млн рублей и проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 5 млн рублей. В августе того же года апелляционный суд отменил решение о возмещении ущерба. Доказав свою невиновность по уголовному делу, руководитель "Маджести" в августе 2025 года попросила 16-й Арбитражный апелляционный суд о пересмотре постановления об отказе в компенсации понесенного ею ущерба по вновь открывшимся обстоятельствам, но 2 декабря 2025 года тот же состав судей вновь вынес решение об отказе. 

Пятый кассационный суд в Пятигорске 29 января рассмотрел жалобу директора Прохладненского хлебоприемного предприятия Владимира Семеноа на оправдательный приговор Тамаре Эржибовой. Семенов требовал его отмены и направления дела на новое рассмотрение.

Прокуратура Прохладненского района, ранее поддерживавшая обвинение в отношении Эржибовой, направила в Пятый кассационный суд возражения на жалобу директора ПХПП, требуя оставить оправдательный приговор без изменения, а жалобу без удовлетворения, сообщил информированный источник корреспонденту "Кавказского узла". Кассационный суд в результате отклонил жалобу Семенова и оставил приговор руководителю "Маджести" без изменения.

Защита Эржибовой намерена обжаловать решение 16-го Арбитражного апелляционного суда, который в декабре проигнорировал ее оправдательный приговор и вновь вынес постановление об отказе в возмещении ущерба. Жалоба будет подана в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа.

"Прямой ущерб - свыше 50 миллионов рублей. Девять лет борьбы подорвали мое здоровье. Оправдательный приговор должен был поставить точку. Но вместо этого он стал лишь доказательством глубокого кризиса, когда один суд может безнаказанно игнорировать решение другого, рушится сама основа правовой системы - принцип обязательности судебных актов",  - заявила ранее Эржибова "Кавказскому узлу". 

"Кавказский узел" писал, что судебная тяжба между сельхозпредприятием "Маджести" и ПХПП длилась с 2017 года. ООО "Маджести" заявило в иске, что в 2016 году сдало в ООО "Прохладненское хлебоприемное предприятие" 545 тонн семенной кукурузы стоимостью более 30 млн рублей, предварительно заключив договор о ее переработке. После переработки семена оказались негодными. В результате многомиллионного ущерба на имущество сельхозпредприятия был наложен арест из-за долгов, а зарплату работникам пришлось выплачивать из заемных средств. 

источник: корреспондент "Кавказского узла"

