×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
19:41, 13 марта 2026

Минюст объявил иноагентом журналиста Сергея Резника*

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ростовский журналист-расследователь Сергей Резник*, заочно осужденный по обвинениям в экстремизме и реабилитации нацизма, внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов. Сам журналист заметил, что новый статус не принесет ему существенных неудобств. 

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2025 года родственники и друзья уехавшего из России ростовского журналиста Сергея Резника, который обвинялся по четырем уголовным делам, столкнулись с требованиями раскрыть его местонахождение. 11 марта Ростовский областной суд заочно приговорил его к 10 годам колонии по обвинениям в экстремизме, реабилитации нацизма и вымогательстве.

В октябре 2021 года стало известно, что Сергей Резник объявлен в розыск Центром по противодействию экстремизму. Резник, который живет за пределами России, предположил, что причиной стала его профессиональная деятельность. В декабре 2022 года Сергей Резник был внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Журналист сообщил, что против него возбуждено уже четвертое уголовное дело по статье о публичных призывах к экстремистской деятельности. В 2023 году УФСБ по Ростовской области сообщило, что в отношении Резника возбуждено дело по статье фейках про армию. По третьему уголовному делу Резник обвинялся в вымогательстве денег у директора ростовского рынка.

Министерство юстиции России обновило сегодня реестр иностранных агентов, включив в него ростовского журналиста Сергея Резника*. Среди мотивов этого решения ведомство назвало его участие в распространении материалов других иноагентов, а также организаций, объявленных в России нежелательными. 

По данным Минюста, Резник* распространял недостоверную информацию о решениях и политике российских властей. Наряду с этими стандартными формулировками, министерство привело еще одно основание: “отождествлял Российскую Федерацию с террористической организацией”. 

Резник* живет за пределами РФ, отмечается в сообщении на официальном сайте ведомства. Сам журналист с юмором прокомментировал “Кавказскому узлу” свое включение в список иноагентов.  

“И я, и Алла Борисовна Пугачева назвали нашу бывшую страну предателем Родины, но она еще просила присвоить ей звание иноагента. Я не просил присвоить мне звание иноагента, но после этого еще назвал условно нашу страну “террористом”, а она не назвала. Поэтому мне звание иноагента присвоили, - очень обиделись, - а ей пока не присвоили. Но она народная артистка СССР, поэтому она все равно круче меня. Ну, а так, по всем параметрам, - иноагент, сидящий в тюрьме на 10 лет условно злодей и экстремист-террорист, - у меня флеш-рояль”, - заявил он. 

По мнению Резника*, в реестр иноагентов его внести “поторопились” - через месяц, 10 апреля, российские власти могли бы таким образом поздравить его с днем рождения. 

“Вроде как с днем рождения за месяц поздравили, но тут решили добавить. Когда в России человека сажают ни за что в тюрьму, потом обычно ему лепят “добавочку”, - это старая традиция еще со сталинских времен. Вот и здесь - дали десятилетний срок, и через день “добавочку”. Так что все вполне традиционно, вполне ожидаемо и предсказуемо”, - сказал журналист. 

По словам Резника*, новый статус не принесет ему никаких особых проблем. “Я не знаю ни одной цивилизованной страны, ни одного адекватного государства, которое признает легитимность каких-то судебных и силовых органов России. Если какое-то государство признает, то это просто неадекватное государство. Мне никоим образом никак это ничего делать не помешает: ну, не поеду в Эритрею, ладно, не поеду в Северную Корею, в Иран я и не собирался особо. Вот, собственно, все мои ограничения”, - заключил он.

Журналист Резник* писал о коррупционной деятельности губернатора Ростовской области. С ноября 2013 года отбывал тюремный срок, был признан политзаключенным. Освободился из заключения в конце октября 2016 года. Был номинирован на конкурс "Кавказского узла" "Герой Кавказа-2013". В разделе "Персоналии" на "Кавказском узле" опубликована биография Сергея Резника.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* внесены в российский реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Все события дня
Персоналии
Справочник
Последние записи в блогах
Все блоги
Аналитика
Темы дня
Показать больше