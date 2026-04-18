03:38, 18 апреля 2026

Житель Севастополя осужден в Ростове-на-Дону за пропаганду терроризма

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

К пяти годам колонии приговорил суд в Ростове-на-Дону жителя Севастополя Александра Беляева за публикации в соцсети, признанные пропагандой терроризма.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор жителю Севастополя Александру Беляеву, признав его виновным в публичных призывах к террористической деятельности и пропаганде терроризма.

По данным следствия, с августа 2023 по март 2025 года Беляев размещал на администрируемой им странице в соцсети тексты с "признаками речевого убеждения, направленного на формирование у других лиц идеологии запрещенной террористической организации "Легион Свобода России" и призывы вступать в террористические организации, следует из сообщения, опубликованного 17 апреля на сайте суда.

Беляев признан виновным в совершении восьми преступлений по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма в интернете) и приговорен к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 16 апреля Южный окружной военный суд признал жителя Кубани Артема Екимова виновным по трем уголовным статьям за сообщения в чате и приговорен к пяти годам колонии общего режима.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

