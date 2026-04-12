Продлен арест Юрия Лысенко
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Суд продлил до 13 мая срок ареста бывшего главы Новочеркасска Юрия Лысенко, подозреваемого в получении взятки от застройщика.
Как писал "Кавказский узел", в мае силовики задержали главу администрации Новочеркасска Юрия Лысенко по подозрению в получении крупной взятки от застройщика. Суд в Ростове-на-Дону постановил взять Лысенко под стражу. 24 мая гордума Новочеркасска объявила об отставке Лысенко.
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил меру пресечения бывшему главе Новочеркасска Юрию Лысенко, пишет 10 апреля "Коммерсант".
Задержанный в мае прошлого года по подозрению в получении крупной взятки чиновник останется в СИЗО до 13 мая включительно.
Следствие считает, что в 2024 году чиновник получил взятку от застройщика "в виде земельного участка и услуг строительства на нем жилого дома на общую сумму более 8 миллионов рублей". Договоренность предполагала, что в обмен глава администрации организует на застраиваемой предпринимателем территории возведение школы за счет бюджета и включит объект в программу комплексного развития территорий Ростовской области. Сам Лысенко отрицает свою причастность к сделке с участком.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.