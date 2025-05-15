Глава Новочеркасска Лысенко арестован на два месяца

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Суд в Ростове-на-Дону постановил отправить в СИЗО главу Новочеркасска Юрия Лысенко, задержанного по делу о взятке. Сам Лысенко в суде вину отрицал.

Как писал "Кавказский узел", вечером 13 мая силовики задержали главу администрации Новочеркасска Юрия Лысенко по подозрению в получении крупной взятки от застройщика. Оперативники давно следили за Лысенко и задержали его "с поличным", утверждают источники.

Следствие считает, что взятку чиновник получил в 2024 году от застройщика "в виде земельного участка и услуг строительства на нем жилого дома на общую сумму более 8 миллионов рублей". Договоренность предполагала, что в обмен глава администрации Новочеркасска организует на застраиваемой предпринимателем территории возведение школы за счет бюджета и включит объект в программу комплексного развития территорий Ростовской области.

Ленинский районный суд в Ростове-на-Дону постановил отправить под арест главу администрации Новочеркасска Ростовской области Юрия Лысенко.

"Избрать Лысенко меру пресечения в виде заключения под стражу до 13 июля 2025 года включительно", - цитирует слова судьи РИА “Новости”.

На аресте Лысенко настаивал представитель прокуратуры, а защита главы Новочеркасска просила для него домашний арест.

По версии адвокатов, обвинения необоснованны и земельный участок, который следствие считает взяткой в натуральной форме, Лысенко не принадлежал. Сам Юрий Лысенко в суде отрицал свою причастность к сделке с этим участком, отмечает 161.ру.

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