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01:39, 14 мая 2025

Глава Новочеркасска задержан по делу о взятке

Юрий Лысенко незадолго до задержания, во время "объезда территорий" 13 мая 2025 года. Фото: пресс-служба главы администрации / "ВКонтакте".

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Следователи заподозрили главу администрации Новочеркасска Юрия Лысенко в получении крупной взятки от застройщика. Лысенко задержали с поличным, утверждает источник в силовых структурах.

Официальное сообщение об уголовном деле против главы администрации Новочеркасска ростовский Следком распространил поздно вечером 13 мая, за несколько минут до полуночи. 

По информации ведомства, глава города заподозрен в получении взятки в особо крупном размере, а один из его подчиненных - в посредничестве при передаче взятки. 

Следствие считает, что взятку чиновник получил в 2024 году от застройщика - “в виде земельного участка и услуг строительства на нем жилого дома на общую сумму более 8 миллионов рублей”, говорится в публикации на официальной странице ведомства ”ВКонтакте”. 

Договоренность предполагала, что в обмен глава администрации Новочеркасска организует на застраиваемой предпринимателем территории возведение школы за счет бюджета и включит объект в программу комплексного развития территорий Ростовской области.

Источники в правоохранительных органах сообщили о задержании Юрия Лысенко еще до официального сообщения, ранее вечером 13 мая. Правительство Ростовской области подтвердило эту информацию, сообщив, что "оказывает необходимое содействие следственным органам", передал “Коммерсант”. 

Один из источников в силовых структурах заявил, что за Лысенко давно велось наблюдение. “Вымогал взятку 20 миллионов. Следком сейчас проводит обыски по месту жительства. Прошли обыски уже на работе. Силовики за ним наблюдали давно. Были допросы ранее по махинациям с землей. Лысенко задержан до суда, который изберет ему меру пресечения”, - процитировало слов источника издание 161.ру. 

"Кавказский узел" писал, что в 2022 году сотрудники управлений ФСБ и Следкома по Ростовской области провели обыски в мэрии Новочеркасска в связи с расследованием о превышении должностных полномочий при предоставлении местной жительнице бесплатного участка. Лысенко тогда комментировал следственные действия, указывая, что конкретных подозреваемых в деле нет. 

Юрий Лысенко возглавил администрацию Новочеркасска в 2020 году. С 2012 по 2015 год он был заместителем главы администрации Новочеркасска, с 2015 по 2020 год - председателем городской думы. Чтобы вернуться на работу в администрацию качестве первого замглавы в 2020 году, Лысенко сложил полномочия депутата, а позднее стал и.о. главы администрации, отмечает ТАСС. 

С 2012 года по ноябрь 2024 года Юрий Лысенко был секретарем Новочеркасского местного отделения "Единой России" и членом президиума Ростовского регионального политсовета "Единой России", следует из его биографии на сайте партии. По какой причине Лысенко в конце прошлого года оставил эти посты, не уточняется. 

Предшественник Лысенко Игорь Зюзин в октябре 2019 года был арестован по делу о взятке. В мае 2021 года суд признал Зюзина виновным в получении взятки и приговорил к трем миллионам рублей штрафа. В апреле 2023 года Ростовский областной суд отменил решение и приговорил Зюзина к восьми годам колонии строгого режима, а в августе того же года Четвертый кассационный суд утвердил приговор.

В 2024 году защита Зюзина пыталась оспорить приговор в Верховном суде России, но безуспешно. 

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Автор: "Кавказский узел"

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Артемий Останин со следами побоев после задержания и ранее на сцене. Фото: https://t.me/Merkacheva/3467, Telegram-канал "Москва 24" Главное об избиении и аресте комика Артемия Останина

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