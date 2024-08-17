17 августа 2024, 04:15

Верховный суд отказался рассматривать жалобу Игоря Зюзина

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Адвокаты бывшего главы администрации Новочеркасска Игоря Зюзина, приговоренного к восьми годам колонии за взятку, подали жалобу в Верховный суд, но она была возвращена.

Как писал "Кавказский узел", глава администрации Новочеркасска Игорь Зюзин был задержан в октябре 2019 года, после чего он был арестован и заключен под стражу. Он обвинен в получении крупной взятки (по части 6 статьи 290 УК России) на предыдущем посту, будучи мэром Зверево. В мае 2021 года суд признал Зюзина виновным в получении взятки и приговорил к трем миллионам рублей штрафа. В апреле 2023 года Ростовский областной суд отменил решение и приговорил Зюзина к восьми годам колонии строгого режима, а в августе того же года Четвертый кассационный суд утвердил приговор.

Верховный суд не стал рассматривать жалобу адвокатов Игоря Зюзина на решение Ростовского областного суда, который приговорил его к восьми годам лишения свободы, пишет 16 августа "Коммерсант".

Жалоба поступила в конце июля, однако Верховный суд вернул ее адвокатам Зюзина, сославшись на запрет внесения повторных жалоб в один и тот же суд. Оказывается, это было уже повторное обращение - адвокаты три месяца назад уже пытались добиться отмены приговора, но суд не нашел оснований для пересмотра дела.

Напомним, что Игорь Зюзин стал руководить мэрией Новочеркасска с декабря 2017 года, когда был утвержден на должность сити-менеджера депутатами городской думы. Мэром Зверево он был в 2013-2017 годах. Зюзина обвинили в получении крупной взятки на посту мэра Зверево. Показания против него дала его заместитель, уже осужденная на шесть лет по делу о получении этой же взятки. 25 октября 2019 года гордума Новочеркасска приняла его отставку, о которой Зюзин попросил сам.

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Примечание:

"Приговор главе администрации Новочеркасска оставлен в силе", "Сити-менеджер Новочеркасска оштрафован за получение взятки", "Сити-менеджер Новочеркасска Игорь Зюзин переведен под домашний арест ".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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