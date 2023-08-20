20 августа 2023, 04:48

Утвержден приговор Игорю Зюзину

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бывший глава администрации Новочеркасска Игорь Зюзин, осужденный на восемь лет за взятку, не смог оспорить приговор в кассационном суде.

Как писал "Кавказский узел", глава администрации Новочеркасска Игорь Зюзин был задержан в октябре 2019 года, после чего он был арестован и заключен под стражу. Он обвинен в получении крупной взятки (по части 6 статьи 290 УК России) на предыдущем посту, будучи мэром Зверево. В мае 2021 года суд признал Зюзина виновным в получении взятки и приговорил к трем миллионам рублей штрафа. В апреле Ростовский областной суд отменил решение и приговорил Зюзина к восьми годам колонии строгого режима.

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре оставил без удовлетворения жалобу бывшего главы администрации Новочеркасска Игоря Зюзина, который был приговорен к восьми годам колонии строгого режима. Судебное решение, которые Зюзин пытался обжаловать, осталось без изменения, пишет 19 августа 1rnd.ru.

На сайте суда указано, что решение по делу Зюзина поступило в суд 20 июня и было вынесено 17 августа. В карточке также указано, что "жалоба (представление) оставлена без удовлетворения, а обжалуемые судебные решения - без изменения".

Комментариями Игоря Зюзина и его официальных представителей по поводу решения суда "Кавказский узел" пока не располагает.

Напомним, что Игорь Зюзин стал руководить мэрией Новочеркасска с декабря 2017 года, когда был утвержден на должность сити-менеджера депутатами городской думы. Мэром Зверево он был в 2013-2017 годах. Зюзина обвинили в получении крупной взятки на посту мэра Зверево. Показания против него дала его заместитель, уже осужденная на шесть лет по делу о получении этой же взятки. 25 октября 2019 года гордума Новочеркасска приняла его отставку, о которой Зюзин попросил сам.

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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