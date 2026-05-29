×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
19:10, 29 мая 2026

Уроженец Ставрополья получил срок по делу о финансировании ИГ*

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к десяти годам заключения уроженца Ставропольского края Арсена Биймурзаева, признав его виновным в сборе 2,7 млн рублей на финансирование деятельности боевиков международной террористической организации. 

Уголовное дело Биймурзаева Южный окружной военный суд рассматривал с февраля. Ему вменялась статья о содействии террористической деятельности и финансировании терроризма (части 1.1 статьи 205.1 УК РФ), которая предусматривает от восьми до пятнадцати лет лишения свободы. 

Согласно версии обвинения, Арсен Биймурзаев организовал сбор денег для материального обеспечения деятельности запрещенной международной террористической организации “Исламское государство Ирака и Леванта”*. Сборы проводились в течение полутора лет, с 27 апреля 2019 года по 21 октября 2020 года: Биймурзаев публиковал в соцсети видео “на религиозную тематику” и реквизиты своих банковских карт, сообщила пресс-служба Южного окружного военного суда.

Как установил суд, разные пользователи соцсетей перечислили на карты Биймурзаева 2 769 647 рублей. Эти средства обвиняемый перевел на банковские счета участников террористической организации. 

Суд приговорил Биймурзаева к 10 годам заключения с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а остальной части срока - в колонии строгого режима. 

Прокуратура Ставропольского края также опубликовала сообщение о приговоре 31-летнему “приверженцу радикальных взглядов” из Курского округа, не называя имени осужденного. В сообщении ведомства указано, что с него также взыскано 2,7 млн рублей в доход государства.

Краевое управление Следкома, в свою очередь, сообщило, что средства осужденный собирал “под видом благотворительной деятельности” и не до октября, а до декабря 2020 года. “Вину в совершенном преступлении он признал в полном объеме, в содеянном раскаялся”, - указало ведомство в своем Telegram-канале. 

Данные Арсена Биймурзаева были внесены в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга в июле 2025 года, указывает Telegram-бот, отслеживающий обновления списка. Согласно записи, Биймурзаев родился в сентябре 1994 года в поселке Ага-Батыр Курского района Ставрополья.

"Кавказский узел" также писал о других приговорах, которые военный суд в Ростове-на-Дону вынес по делам о финансировании терроризма.Так, жительницу Дагестана Альбину Магомедову суд приговорил к восьми с половиной годам лишения свободы за перевод более 818 тысяч рублей на деятельность ИГ*. Такой же срок ранее был назначен жителю Дагестана Халиду Асадулаеву за перевод в криптовалюте. 

Мы обновили приложения на Android и IOS - теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в  Telegram либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* организация признана террористической и запрещена в России.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
18:24, 29 мая 2026
Житель Краснодара обвинен в демонстрации нацистской символики
12:36, 29 мая 2026
ФСБ отчиталась о предотвращении подрыва поезда в Новороссийске
08:36, 29 мая 2026
Военный из Дагестана убит на Украине
07:36, 29 мая 2026
Прокуратура потребовала изъять имущество бывшего главы МВД Ростова-на-Дону
05:40, 29 мая 2026
Военнослужащий осужден в Нальчике за неявку в часть
04:41, 29 мая 2026
Военный из Волгоградской области убит на Украине
Все события дня
Новости
БПЛА в небе. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
02:50, 7 мая 2026
Режим беспилотной опасности объявлен в регионах ЮФО и СКФО
Сергей Дудченко и Николай Мурнев в суде. Скриншот публикации в Telegram-канале группы поддержки.
22:58, 4 мая 2026
Оглашен приговор политзаключенным Мурневу и Дудченко
21:05, 4 мая 2026
Житель Ставрополья осужден по делу о террористической организации
Судейский молоток. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
11:08, 2 апреля 2026
Лишение свободы за комментарии и посты вошло в рутину судов на юге России
04:45, 19 марта 2026
Утвержден приговор по делу о подготовке подрыва суда в Пятигорске
Персоналии
Самвел Карапетян. Скриншот https://jnews.ge/143911/
11:37, 29 мая 2026
Карапетян Самвел
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
11:53, 28 мая 2026
Пашинян Никол Владимирович
Кутаев Руслан*. Фото: RFE/RL
11:02, 28 мая 2026
Кутаев Руслан*
Справочник
Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

На месте убийства. Фото Юрий Тимофеев (RFE/RL) Убийство Юрия Буданова

Жертвенные животные для праздника Курбан-байрам. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла" Курбан-байрам

Последние записи в блогах
Фото
14:47, 17 апреля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Деньги за контракт, доверенность и судебное заседание в больничной палате 
Фото
15:24, 13 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Объекты культурного наследия в частной собственности. Что от них останется?
Фото
12:23, 8 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Житейская история с неожиданной концовкой
Все блоги
Аналитика
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Темы дня
Сотрудники силовых структур заходят в квартиру. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
29 мая 2026, 17:25
Семья Присяжнюка сообщила о попытке силовиков ворваться в квартиру в Махачкале

Мусор собранный на пляже в поселке Волна. 29 мая 2026 г. Фото: https://t.me/shtab_delfin/2780
29 мая 2026, 14:37
Волонтеры убрали новый выброс мазута в поселке Волна

БПЛА над предприятием. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
29 мая 2026, 09:36
Сотрудник химпредприятия погиб при атаке беспилотников на Волжский

Стоп-кадр: "Протестующие против насилия полиции в Гори". Фото: interpressnews / https://www.interpressnews.ge/ka/article/871209-goris-policiis-shenobastan-sadac-saprotesto-akcia-mimdinareobs-xmauri-iqo
29 мая 2026, 00:52
Жители Гори вышли с протестом к полиции после избиения задержанных

Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
Показать больше