Уроженец Ставрополья получил срок по делу о финансировании ИГ*

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к десяти годам заключения уроженца Ставропольского края Арсена Биймурзаева, признав его виновным в сборе 2,7 млн рублей на финансирование деятельности боевиков международной террористической организации.

Уголовное дело Биймурзаева Южный окружной военный суд рассматривал с февраля. Ему вменялась статья о содействии террористической деятельности и финансировании терроризма (части 1.1 статьи 205.1 УК РФ), которая предусматривает от восьми до пятнадцати лет лишения свободы.

Согласно версии обвинения, Арсен Биймурзаев организовал сбор денег для материального обеспечения деятельности запрещенной международной террористической организации “Исламское государство Ирака и Леванта”*. Сборы проводились в течение полутора лет, с 27 апреля 2019 года по 21 октября 2020 года: Биймурзаев публиковал в соцсети видео “на религиозную тематику” и реквизиты своих банковских карт, сообщила пресс-служба Южного окружного военного суда.

Как установил суд, разные пользователи соцсетей перечислили на карты Биймурзаева 2 769 647 рублей. Эти средства обвиняемый перевел на банковские счета участников террористической организации.

Суд приговорил Биймурзаева к 10 годам заключения с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а остальной части срока - в колонии строгого режима.

Прокуратура Ставропольского края также опубликовала сообщение о приговоре 31-летнему “приверженцу радикальных взглядов” из Курского округа, не называя имени осужденного. В сообщении ведомства указано, что с него также взыскано 2,7 млн рублей в доход государства.

Краевое управление Следкома, в свою очередь, сообщило, что средства осужденный собирал “под видом благотворительной деятельности” и не до октября, а до декабря 2020 года. “Вину в совершенном преступлении он признал в полном объеме, в содеянном раскаялся”, - указало ведомство в своем Telegram-канале.

Данные Арсена Биймурзаева были внесены в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга в июле 2025 года, указывает Telegram-бот, отслеживающий обновления списка. Согласно записи, Биймурзаев родился в сентябре 1994 года в поселке Ага-Батыр Курского района Ставрополья.

"Кавказский узел" также писал о других приговорах, которые военный суд в Ростове-на-Дону вынес по делам о финансировании терроризма.Так, жительницу Дагестана Альбину Магомедову суд приговорил к восьми с половиной годам лишения свободы за перевод более 818 тысяч рублей на деятельность ИГ*. Такой же срок ранее был назначен жителю Дагестана Халиду Асадулаеву за перевод в криптовалюте.

Мы обновили приложения на Android и IOS - теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* организация признана террористической и запрещена в России.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.