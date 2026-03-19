04:45, 19 марта 2026

Утвержден приговор по делу о подготовке подрыва суда в Пятигорске

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд отказался удовлетворить апелляцию двоих граждан Таджикистана, осужденных в 2025 году за подготовку взрыва в здании Пятигорского городского суда. 

Как писал "Кавказский узел", в мае 2025 года Южный окружной военный суд приговорил к 17 и 18 годам лишения свободы Мухамаджона Тилоева и Дилшода Каландарова, признав их виновными в подготовке теракта - взрыва в городском суде Пятигорска. В приговоре оба были названы членами "Исламского государства"*. 

Приговор по делу о подготовке теракта в здании Пятигорского городского суда, вынесенный двум иностранцам, вступил в силу, сообщила 18 марта прокуратура Ставропольского края. 

“Обжалование приговора стороной защиты результата не принесло, вышестоящий суд оставил приговор Южного окружного военного суда без изменений”, - проинформировал официальный Telegram-канал ведомства. 

В прокуратуре отметили, что помимо длительных сроков заключения (17 и 18 лет с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а остальных - в колонии строгого режима), осужденным назначены штрафы в 600 тысяч рублей каждому. Согласно приговору, они планировали совершить теракт от имени ИГ* “по заданию иностранных кураторов. 

Оба осужденных, Мухамаджон Тилоев и Дилшод Каландаров - уроженцы Таджикистана, им 29 и 27 лет соответственно, следует из записей в реестре террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Данные обоих были добавлены в перечень в один день, 1 февраля 2024 года, указывает Telegram-бот, отслеживающий обновления списка.

"Кавказский узел" также писал, что в 2025 году ФСБ неоднократно рапортовала о предотвращении терактов в Ставропольском крае. По версии силовиков, четверо жителей Ставрополя планировали теракт на 23 февраля, уроженец Центральной Азии готовил теракты в зданиях силовых структур в Ставрополе, а другой приезжий из Центральной Азии планировал взрыв в электричке в Минводах.

В октябре ФСБ сообщила о задержании граждан Центральной Азии и России, которые планировали теракты в синагоге и здании еврейской религиозной общины в Пятигорске. По этому обвинению был арестован 23-летний уроженец Пятигорска Руслан Карданов. 

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* террористическая организация, запрещенная в России.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Новости
Бронежилет. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
06:01, 5 марта 2026
Потери юга России на Украине превысили 8800 человек
Судья демонстрирует комментарии. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
03:04, 5 марта 2026
Житель Ставрополя получил срок по делу о призывах к терроризму
Российский военный. Стоп-кадр видео Минобороны России от 18.12.25, https://t.me/mod_russia/59569.
15:54, 20 декабря 2025
Официальные потери юга России в зоне СВО превысили 8300
Российский военный. Стоп-кадр видео Минобороны России от 07.12.25, https://t.me/mod_russia/59199.
06:42, 12 декабря 2025
Официальные потери юга России на Украине превысили 8200 человек
Муртазали Гасангусейнов на одиночном пикете. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot.
01:28, 24 ноября 2025
За неделю с 17 по 23 ноября в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и Юге России жертв не зафиксировано
Персоналии
Илия II, Святейший и Блаженнейший Католикос-Патриарх всея Грузии. Фото http://www.patriarchia.ru/db/text/501320.html
12:18, 18 марта 2026
Илия II
Сергей Резник*. Фото с личной страницы http://vk.com/
13:52, 13 марта 2026
Резник Сергей Эдуардович*
Зарифа Саутиева. Фото: пресс-служба ПЦ "Мемориал"** memohrc.org
12:40, 13 марта 2026
Зарифа Саутиева
Справочник
Рамзан Кадыров танцует лезгинку перед матчем футбольных команд Чечни и Бразилии. Грозный, 8 марта 2011 г. Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха"

БПЛА над Тегераном. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ

На месте теракта в "Крокус Сити Холле" в Красногорске. Кадр из видео в телеграм-канале губернатора Московской области https://t.me/vorobiev_live/6175 Теракты со стрельбой в России за 30 лет

Последние записи в блогах
Фото
15:24, 13 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Объекты культурного наследия в частной собственности. Что от них останется?
Фото
12:23, 8 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Житейская история с неожиданной концовкой
Фото
15:05, 1 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Дело пяти участников беспорядков в аэропорту Махачкалы рассмотрено в кассационном суде
Все блоги
Аналитика
13:47, 2 марта 2026
В феврале 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России  погибли три человека
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
Темы дня
Артур Сулейманов. Фото: пресс-служба Минстроя Дагестана
19 марта 2026, 03:46
Бывший министр строительства Дагестана отправлен в СИЗО

Евгений Филиппов. Фото: Министерство здравоохранения Краснодарского края
18 марта 2026, 18:19
Суд арестовал главу Минздрава Краснодарского края Филиппова

Табличка на доме Политковской. 18 марта 2026 г. Фото: https://t.me/rusnews/81965
18 марта 2026, 16:47
Активисты 29-й раз восстановили табличку на доме Политковской

Забиль Гахраманов. Фото: https://ru.axar.az/news/socium/1027095.html
18 марта 2026, 13:59
Продлен срок ареста азербайджанского адвоката Гахраманова

Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Кадыров показал видео с сыном Адамом
Алаудинов заступился за свою книгу после обвинений в ереси
Рыба гибнет, дети болеют: конфликт вокруг завода в Дагестане
