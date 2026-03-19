Утвержден приговор по делу о подготовке подрыва суда в Пятигорске

Суд отказался удовлетворить апелляцию двоих граждан Таджикистана, осужденных в 2025 году за подготовку взрыва в здании Пятигорского городского суда.

Как писал "Кавказский узел", в мае 2025 года Южный окружной военный суд приговорил к 17 и 18 годам лишения свободы Мухамаджона Тилоева и Дилшода Каландарова, признав их виновными в подготовке теракта - взрыва в городском суде Пятигорска. В приговоре оба были названы членами "Исламского государства"*.

Приговор по делу о подготовке теракта в здании Пятигорского городского суда, вынесенный двум иностранцам, вступил в силу, сообщила 18 марта прокуратура Ставропольского края.

“Обжалование приговора стороной защиты результата не принесло, вышестоящий суд оставил приговор Южного окружного военного суда без изменений”, - проинформировал официальный Telegram-канал ведомства.

В прокуратуре отметили, что помимо длительных сроков заключения (17 и 18 лет с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а остальных - в колонии строгого режима), осужденным назначены штрафы в 600 тысяч рублей каждому. Согласно приговору, они планировали совершить теракт от имени ИГ* “по заданию иностранных кураторов.

Оба осужденных, Мухамаджон Тилоев и Дилшод Каландаров - уроженцы Таджикистана, им 29 и 27 лет соответственно, следует из записей в реестре террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Данные обоих были добавлены в перечень в один день, 1 февраля 2024 года, указывает Telegram-бот, отслеживающий обновления списка.

"Кавказский узел" также писал, что в 2025 году ФСБ неоднократно рапортовала о предотвращении терактов в Ставропольском крае. По версии силовиков, четверо жителей Ставрополя планировали теракт на 23 февраля, уроженец Центральной Азии готовил теракты в зданиях силовых структур в Ставрополе, а другой приезжий из Центральной Азии планировал взрыв в электричке в Минводах.

В октябре ФСБ сообщила о задержании граждан Центральной Азии и России, которые планировали теракты в синагоге и здании еврейской религиозной общины в Пятигорске. По этому обвинению был арестован 23-летний уроженец Пятигорска Руслан Карданов.

* террористическая организация, запрещенная в России.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.