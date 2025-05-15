Два участника ИГ* получили длительные сроки за попытку подрыва суда в Пятигорске

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд приговорил к 17 и 18 годам лишения свободы двух членов террористической организации "Исламское государство"*, которые планировали взорвать здание городского суда Пятигорска в 2024 году.

Как писал "Кавказский узел", 16 апреля ФСБ отчиталась о предотвращении теракта в одном из досуговых центров Пятигорска. По подозрению в подготовке теракта задержан выходец из Центральной Азии. Задержанный заявил перед камерой, что действовал по указанию членов запрещенной террористической организации "Исламское государство"*.

С начала 2025 года ФСБ по меньшей мере трижды сообщала о предотвращении терактов в Ставропольском крае. Так, 13 марта ведомство заявило, что четверо жителей Ставрополя планировали теракт на 23 февраля. В феврале ФСБ рапортовала о задержании уроженца Центральной Азии, подозреваемого в подготовке терактов в зданиях силовых структур в Ставрополе. В январе был задержан приезжий из Центральной Азии, который, по версии ФСБ, планировал взрыв в электричке в Минводах. Аналогичные заявления ведомство делало и в 2024 году. В частности, в июле уроженец Центральной Азии – сторонник террористической организации – был задержан по делу о подготовке теракта на автовокзале в Ессентуках.

Южный окружной военный суд приговорил двух членов «Исламского государства»*, которые собирались взорвать здание городского суда Пятигорска в 2024 году, к 17 и 18 годам лишения свободы. «10 января 2024 года неустановленный руководитель ИГ и подсудимые решили совершить террористический акт. Подсудимые признаны виновными, им назначено наказание в виде лишения свободы Мухамаджону Тилоеву** 18 лет, Дилшоду Каландарову** — 17 лет», — цитирует представителя суда ТАСС.

Аналитики поспорили о подоплеке отчетов ФСБ о предотвращении терактов на Ставрополье Регулярные рапорты ФСБ о предотвращении терактов на Ставрополье обусловлены активностью сторонников террористов и превентивными мерами силовиков, заявили Василий Балдицын и Алексей Гуня. Спецслужбы преследуют на Северном Кавказе также активистов и критиков силовых структур, возразил Амир Колов.

Каландарова** и Тилоева** признали виновными в покушении на теракт и изготовлении взрывчатых веществ, а также в участии в террористической организации. Им также придется выплатить штраф в размере 600 тысяч рублей, говорится в сообщении в официальном телеграм-канале Южного окружного военного суда.

По версии обвинения, подсудимые вступили в ИГ* в 2024 году и вместе со своим куратором решили устроить теракт в Пятигорске. В качестве цели они планировали выбрать здание местного суда или прокуратуры, но остановились на первом. 16 января 2024 года предполагаемые исполнители теракта купили компоненты для изготовления взрывчатки и поместили их в арендованный контейнер. 25 января десять дней Каландарова** и Тилоева** задержали сотрудники силовых структур.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде, резюмируется в сообщении в официальном телеграм-канале.

Мы обновили приложения на Android и IOS - теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram 1 либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook***, Instagram***, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp*** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* террористическая организация, запрещенная в России

** внесены в России в список экстремистов и террористов)



*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.