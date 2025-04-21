Аналитики поспорили о подоплеке отчетов ФСБ о предотвращении терактов на Ставрополье

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Регулярные рапорты ФСБ о предотвращении терактов на Ставрополье обусловлены активностью сторонников террористов и превентивными мерами силовиков, заявили Василий Балдицын и Алексей Гуня. Спецслужбы преследуют на Северном Кавказе также активистов и критиков силовых структур, возразил Амир Колов.

Как писал "Кавказский узел", 16 апреля ФСБ отчиталась о предотвращении теракта в одном из досуговых центров Пятигорска. По подозрению в подготовке теракта задержан выходец из Центральной Азии. Задержанный заявил перед камерой, что действовал по указанию членов запрещенной террористической организации "Исламское государство".

С начала 2025 года ФСБ по меньшей мере трижды сообщала о предотвращении терактов в Ставропольском крае. Так, 13 марта ведомство заявило, что четверо жителей Ставрополя планировали теракт на 23 февраля. В феврале ФСБ рапортовала о задержании уроженца Центральной Азии, подозреваемого в подготовке терактов в зданиях силовых структур в Ставрополе. В январе был задержан приезжий из Центральной Азии, который, по версии ФСБ, планировал взрыв в электричке в Минводах. Аналогичные заявления ведомство делало и в 2024 году. В частности, в июле уроженец Центральной Азии – сторонник террористической организации - был задержан по делу о подготовке теракта на автовокзале в Ессентуках.

Рапорты спецслужбы о предотвращении терактов на Ставрополье прокомментировали "Кавказскому узлу" председатель краевого Союза журналистов Василий Балдицын, старший научный сотрудник Института географии РАН, доктор географических наук Алексей Гуня и полковник МВД Амир Колов.

В Ставропольском крае нет активной деятельности запрещенных в России организаций, уверен Василий Балдицын. По его мнению, большинство названных ФСБ случаев – это попытки украинских спецслужб завербовать жителей края для совершения противоправных действий против государства.

"Многие из них не понимают, что делают и, к сожалению, осознают всю тяжесть своих решений [уже] после задержаний. На территории Ставропольского края не замечалась активная деятельность запрещенных организаций. Один-два случая попытки совершить теракт были заранее известны сотрудникам ФСБ, и эти планы были сорваны", - сказал он.

По всей стране есть люди, которые симпатизируют запрещенным организациям

Журналист отметил, что у него нет повода не верить официальной версии ФСБ. «Я не думаю, что эти сообщения вызывают сомнения. По всей стране есть люди, которые симпатизируют запрещенным организациям и планируют какие-то акции. Работа ФСБ - находить таких людей, постоянно следить за ними и проводить операции по их задержанию и нейтрализации», - сказал он.

Сообщения ФСБ о задержаниях подозреваемых в попытках совершить теракты свидетельствуют об активности запрещенных организаций, считает в свою очередь Алексей Гуня.

«Я бы отметил и проявление запрещенных организаций, и их блокировку. Но еще подчеркнул бы важность Ставрополья на Северном Кавказе, который чаще попадает в поле внимания запрещенных организаций», - сказал он.

Ученый также считает, что нет основания не верить ФСБ. «Исходя из приведенных релизов, можно сказать, что борьба против терроризма и подавление ранее существующих ячеек дали свои положительные результаты, и ФСБ в этом преуспела», - отметил Гуня.

В апреле 2022 года опрошенные "Кавказским узлом" аналитики предположили, что спецслужбы мотивированы распространять сфальсифицированные сообщения о задержании террористов на Ставрополье для улучшения отчетности и в целях пропаганды. Вероятной целью такой пропаганды может быть предупреждение о последствиях участия в радикальных организациях.

В свою очередь Амир Колов не верит в версию ФСБ. По его мнению, "есть одно важное обстоятельство", вызывающее сомнения "в порядочности, честности и справедливости сотрудников спецслужб России".

Участились случаи выполнения политических заказов сотрудниками

"В последнее время участились случаи выполнения политических заказов сотрудниками МВД по сговору с ФСБ и другими силовыми структурами в отношении общественных активистов, которые критикуют антинародную деятельность органов власти, особенно глав и руководителей министерств и ведомств регионов Северного Кавказа", - пояснил полковник МВД.

Ярким примером он назвал задержание активиста из Дагестана Рамазана Рабаданова. "Которому подсунули гранату и пистолет и заставили признаться, что он якобы расхаживал по центру города Махачкалы с этими запрещенными предметами. Ни один разумный человек не верит, конечно, этим пояснениям ни силовых органов, ни самого Рабаданова, даже если он признается, что имел при себе этот пистолет и гранату", - сказал Колов.

Рамазан Рабаданов - известный дагестанский спортивный комментатор, бизнесмен, блогер. С 2023 года занимался организацией юридической и информационной помощи фигурантам дела о беспорядках в аэропорту Махачкалы. 6 ноября 2024 года задержан в Махачкале и арестован, а 3 января переведен под домашний арест. По информации, которую Рабаданов передал семье, к нему на улице подошли несколько человек, «засунули ему в куртку гранату» и увезли в изолятор. Активисты указали на политический характер преследования Рабаданова.

"В последние дни к нам поступила информация о том, что подобными же методами пытаются расправиться и с правозащитником Магомедом Шамиловым за то, что он в видеообращении в адрес президента России подверг критике деятельность руководства МВД России, которое потворствует массовым нарушениям прав граждан, укрывая вопиющие факты преступлений путем загораживания от ответственности перед законом высокопоставленных должностных лиц МВД России. Указанные и другие случаи вызывают недоверие и к другим сведениям официальных властей, в том числе касающихся задержания террористов, особенно представляющих народы Средней Азии", - сказал офицер МВД.

По его мнению, ФСБ выбирает в качестве подозреваемых представителей народов Средней Азии, поскольку те менее защищены в России. «Эта категория граждан еще более социально слабо защищена, поэтому легко их обвинять в причастности к разным запрещенным организациям. Так было и с российскими мусульманами, но сейчас создание подобных искусственных «террористов» из числа российских мусульман силами ФСБ России осложняется в силу высокой активности общественных организаций, которые уже осведомлены о подобных незаконных действиях российских спецслужб, выявляют случаи постановки на профучеты в качестве террористов десятки тысяч честных граждан по признакам их происхождения и мировоззрения», - указал Колов.

Напомним, профучет является одним из способов профилактики правонарушений и рецидива преступлений, говорится в справке "Кавказского узла" "Профучет в МВД РФ". В марте 2017 года глава МВД Дагестана сообщил об уничтожении приказов о профучете по категории "экстремист", однако правозащитники заявляли, что эта практика в регионе сохранилась.

С постановкой на профучет столкнулись, в частности, участники масштабных акций протеста против мобилизации, которые прошли в Махачкале в сентябре 2022 года. Задержанные участники протестов были поставлены на учет по категории "нарушители массовых мероприятий". Правозащитники пояснили, что профучет по этой категории предусматривает отслеживание активности, проведение профилактических бесед и предупреждения о недопустимости участия в акциях протеста.

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