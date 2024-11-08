Рабаданов Рамазан Алибекович

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Рамазан Рабаданов — известный дагестанский спортивный комментатор, бизнесмен, блогер. С 2023 года занимался организацией юридической и информационной помощи фигурантам дела о беспорядках в аэропорту Махачкалы. 6 ноября 2024 года задержан в Махачкале и арестован судом.

Задержание и арест

Вечером 6 ноября 2024 года Рамазана Рабаданова задержали в Махачкале. Об этом утром 7 ноября сообщил в своем Telegram-канале председатель Общественной наблюдательной комиссии республики Шамиль Хадулаев: «Друзья, вчера вечером на улице Ленина был задержан мой друг и коллега, спортивный комментатор Рамазан Рабаданов».

По информации, которую Рамазан передал семье, к нему на улице подошли несколько человек, «засунули ему в куртку гранату» и увезли в изолятор временного содержания республиканской столицы. Хадулаев связал арест друга и коллеги по стримам “с тем,что он собирался выезжать для наблюдения на судебные процессы по аэропортовскому делу в Ставропольский и Краснодарский край” . Вечером 5 ноября Рабаданов и Хадулаев проводили совместный стрим в YouTube под названием “Лизоблюдство довело Дагестан до края”, где, в частности, обсуждали подробности так называемого “аэропортовского дела” -- уголовного дела о беспорядках в аэропорту Махачкалы 29 октября 2023 года .

29 октября 2023 года в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. Что произошло в аэропорту Уйташ и как идет следствие, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Дело о погроме в аэропорту Махачкалы".

В этот же день информагентства сообщали об обыске дома у Рамазана Рабаданова . Ему было предъявлено обвинение в незаконном обороте оружия и боеприпасов по ст. 222 УК .

8 ноября 2024 года Ленинский районный суд Махачкалы по просьбе следственных органов арестовал Рамазана Рабаданова на два месяца до 7 января 2025 года .

Реакция на арест

Сообщение об аресте дагестанского комментатора вызвало возмущение у жителей республики. “Рамазан один из немногих людей, которые хоть как-то пытаются защитить права дагестанцев”, – написал один из комментаторов. Шамиль Хадулаев назвал «полной фантастикой» сообщение о том, что у Рабаданова нашли оружие и гранату. «Он если и видел эту гранату, то или в школе на уроке военной подготовки, или в армии. Так что я, как и все здесь, не поверил в это обвинение по статье 222 УК”, – сказал он “Кавказском узлу”.

Сын Рамазана Рабаданова, участвующий в СВО, обратился к Владимиру Путину как к верховному главнокомандующему с просьбой разобраться в ситуации. “Не допускайте произвола, беспредела. Если отец виноват, накажите его по закону, конституцию никто не отменял. А вот этих методов 90-х по беспределу быть не должно», — заявил сын Рабадонова .

В провластном Telegram-канале «112» со ссылкой на неназванный источник была выдвинута версия ареста – связь Рабаданова с радикальными исламистами Абу Саситлинским и Абдуллой Костекским, которые внесены в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга и объявлены в России в розыск . Также согласно информации от «112», Рабаданов активно сотрудничал с экстремистским каналом «Утро Дагестана», который курировал протесты в Дагестане. В аудиозаписях разговора с администратором канала Рамазан утверждает, что «нужно очистить дагестанские земли», «русские – не основная проблема» и пора навести порядок в регионе .

Общественная деятельность

В 2019 году Рабаданов выдвинул свою кандидатуру в мэры Махачкалы. Его поддержал Абдулманап Нурмагомедов, с которым комментатор давно дружил, но Рабаданова не допустили к выборам.

С осени 2023 года Рабаданов в социальных сетях защищал права задержанных по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы. Он, в частности, организовывал юридическую и информационную поддержку для фигурантов так называемого "аэропортовского дела" , помогал объявлять сборы на адвокатов, а также намеревался лично посещать и освещать судебные процессы . В одном из последних постов он заявил, что собирается рассказать в эфире, "как снять со своих подопечных обвинение по тяжким статьям". Среди прочего он хотел упомянуть об угрозе полицейским и о нарушении правил безопасности на транспорте.

Биография

Рамазан (Рабазан) Рабаданов родился 22 февраля 1961 года в селе Урцаки Дахадаевского района Дагестанской АССР. Имеет два высших образования: окончил математический факультет Дагестанского государственного университета и экономический факультет Ставропольского государственного университета.

После окончания вуза по распределению 6 лет работал учителем математики и астрономии в сельской школе Цунтинского района Дагестана. Переехав в Махачкалу, продолжал некоторое время работать учителем. После увольнения из школы, занялся бизнесом – купил киоск и стал торговать. Торговая точка называлась “Утро” .

Позже Рабаданов открыл видеопрокат, этот бизнес оказался успешным. Но, как рассказывал сам Рабаданов, он обратил внимание, что приходится смотреть только на иностранных актеров, а дагестанского на видеокассетах ничего не было. Тогда он "захотел, чтобы было свое, и начал комментировать события, происходящие в животном мире". "Например, крокодил напал на обезьяну. Такие ролики людям понравились, они стали брать их больше, чем Сталлоне и Шварценеггера. Потом появился Волк-хан, кассеты с ним, я комментировал», - рассказывал Рабаданов. .

Комментарии видео оказались делом не только прибыльным, но и интересным, вскоре Рабаданов начал записывать собственные сюжеты. Первым собственным крупным проектом стало озвучивание собачьих боев, которые пользовались большим спросом у публики. Комментатор продолжал озвучивать эти зрелища на протяжении 22 лет.

Рамазан Рабаданов комментировал бойцовские и борцовские поединки с участием Федора Емельяненко, Йоэля Ромеро, Магомедхана Гамзатханова, известного по прозвищу «Волк-хан», и Даниэля Кормье. В его озвучке выходили турниры бойцовского промоушена Rings, синхронному плаванию и футболу. Наибольшую известность он получил во время чемпионата Европы по футболу в 2008 году, когда комментировал матч Россия — Голландия.

В озвучке Рабаданова на видеокассетах стало звучать мнение, отличное от того, которое транслировали официальные СМИ. Его популярность возросла после озвучки видеозаписи вторжения чеченских боевиков в дагестанское село Ботлих летом 1999 года.

Развитие интернета предоставило новые возможности делиться собственными размышлениями и Рабадавно открыл YouTube-канал utro2, стал размещать фото и видео с комментариями в Instagram* и Facebook*. Темы его роликов касались уже не столько спорта, но и общественно-политических тем, от религии до национальных вопросов.

Рамазан Рабаданов женат, воспитал двух сыновей и дочь.

*деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечания