Коллеги назвали закрытие офиса Рабаданова ценой за освобождение

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Закрытие студии дагестанского активиста Рамазана Рабаданова стало одним из условий его перевода под домашний арест и его несоблюдение грозило возвращением в СИЗО.

Как писал "Кавказский узел", 6 ноября 2024 года на улице в Махачкале был задержан активист Рамазан Рабаданов, который выступал в защиту обвиняемых по делу о беспорядках в аэропорту и собирался ехать в Ставропольский и Краснодарский края для наблюдения за ходом судебных процессов по "аэропортовскому делу". По информации, которую Рабаданов озвучил своей семье, к нему подошли и подложили ему в куртку гранату. Рабаданов был арестован на два месяца. 20 ноября 2024 года Верховный суд Дагестана отказался смягчить меру пресечения Рамазану Рабаданову и оставил его под стражей. 3 января суд в Махачкале изменил меру пресечения Рабаданову на домашний арест.

Жители Дагестана выразили возмущение задержанием активиста Рамазана Рабаданова, выступавшего в защиту обвиняемых по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы. Его сын из зоны военной операции записал обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой разобраться в случившемся. Активисты указали на политический характер преследования Рамазана Рабаданова. Суд оставил без внимания доводы защиты Рабаданова, в том числе сообщение о его избиении силовиками. Во время задержания полицейскими в Махачкале активист Рамазан Рабаданов получил повреждение шейных позвонков, сообщил председатель ОНК Дагестана Шамиль Хадулаев.

О закрытии офиса Рабаданова, откуда активист и бывший спортивный телекомментатор вел свои эфиры, 30 января сообщил в своем Telegram-канале председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев.

Закрытие офиса Рабаданова, откуда он вел свои эфиры, является и ценой, и условием его освобождения, считает дагестанский журналист Милрад Фатуллаев.

«Можно сказать, что это цена освобождения Рабаданова из-под стражи. Это также условие его освобождения. Дело в том, что эфиры, которые он вел вместе с Хадулаевым, они вызывали недовольство силовых структур: МВД, ФСБ, ЦПЭ. Они решили показательно наказать общественников, под раздачу попал Рамазан Рабаданов. Силовики сделали это настолько показательно, что у других общественников не осталось сомнений в том, что с ними будет то же самое. Они хотели показать, что с государством шутить нельзя. Как итог Рабаданова арестовали, и ему пришлось пойти на такие уступки, чтобы оказаться на свободе", - сказал он «Кавказскому узлу».

Если бы Рамазан Рабаданов не выполнил данное в суде обещание закрыть все свои страницы в социальных сетях, то его бы не отпустили, уверен журналист.

"Закрытие студии является частью обещания свернуть общественную деятельность. Если он закрыл все свои страницы, то зачем ему студия и оборудование, он не сможет выходить в эфир. Поэтому в этом плане все логично. Он теперь будет заниматься исследовательской деятельность, как ранее говорил, и бизнесом. Вся эта история была направлена на то, чтобы через Рамазана Рабаданова все поняли, что переходить красные линии не стоит. Иначе будут жесткие меры», - указал Фатуллаев.

Люди печально восприняли новость о том, что Рабаданов закрыл офис, откуда он вел свои знаменитые эфиры, рассказал глава Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев.

"Люди ждали, что он снова вернется в эфир, снова выступит на волнующие всех темы, но обстоятельства сложились так, что это невозможно. Он принял вот такое тяжелое для него решение. Это некий компромисс с его стороны из-за всех этих событий. В такой ситуации лучше сидеть дома, чем там, где он был", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, решение Рабаданова частью этого обещания закрыть все свои страницы в социальных сетях и свернуть общественную деятельность.

"Он сказал это в суде и сдержал свое слово. Он теперь занимается исследовательской деятельностью. Сидит дома и делает то, что не запрещено законом. Скучно, конечно, чем эфиры, но что поделаешь. Еще раз повторяю, очень важно, что он дома. Важно, что со здоровьем нет проблем, жалоб никаких нет", - отметил Хадулаев.

Дагестанский журналист, захотевший остаться неназванным, также считает, что Рабаданова освободили из-под стражи в результате его согласия не заниматься общественной деятельностью.

"Это была сделка, благодаря которой он сейчас дома. Мы должны понимать, что речь не про молодого парня, это все такие пожилой мужчина, у которого были определенные проблемы со здоровьем. Тюрьма для него могла иметь серьезнейшие последствия. Был выбор отказаться от общественной деятельности и оказаться дома, он выбрал то, что посчитал нужным в данной ситуации. Да, можно сказать, что это цена за его свободу", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Рабаданов сейчас под домашним арестом, и любой его шаг может стать основанием для изменения меры пресечения, отмечает журналист.

«Он обещал закрыть все свои аккаунты, он это сделал. Он обещал не выходить в эфир, он сдержал свое слово. Закрытие студии – это часть его обещания не заниматься общественной деятельностью. Если бы он этого не сделал, сохранил бы студию, аккаунты, то его могли снова отправить в СИЗО, посчитав, что он увиливает», - указал он.

Рабаданов открыл YouTube-канал utro2, стал размещать фото и видео с комментариями в Instagram* и Facebook*. Темы его роликов касались уже не столько спорта, но и общественно-политических тем, от религии до национальных вопросов, говорится в биографической справке, подготовленной "Кавказском узлом".

YouTube-канал, страницы в Facebook* и Instagram* Рамазана Рабаданова не удалены, но по данным на 15.30 4 февраля, не обновляются.

Напомним, 14 ноября 2024 года силовики пытались задержать активиста Деньгу Халидова, который организовал круглый стол в защиту Рабаданова. Другие активисты сочли попытку задержания Халидова элементом запугивания. 23 общественных деятеля, в том числе Исалмагомед Набиев, подписали обращение к руководителям силовых структур Дагестана с просьбой обеспечить объективное расследование и освободить из-под стражи Рамазана Рабаданова. 15 декабря 2024 года Набиев получил вызов в дагестанское управление ФСБ.

Массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли 29 октября 2023 года из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. 1200 человек были привлечены к административной ответственности.

В суды Кубани и Ставрополья были направлены 27 уголовных дел о беспорядках в Махачкале, по ряду из них уже вынесены приговоры.

Что произошло в аэропорту Уйташ и как идет следствие, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Дело о погроме в аэропорту Махачкалы".

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