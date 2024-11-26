Рабаданов рассказал о полученных при задержании травмах

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Во время задержания полицейскими в Махачкале активист Рамазан Рабаданов получил повреждение шейных позвонков.

Как информировал "Кавказский узел", 20 ноября активисты указали на политический характер преследования Рамазана Рабаданова. Суд оставил без внимания доводы защиты Рабаданова, в том числе сообщение о его избиении силовиками.

Жители Дагестана выразили возмущение задержанием активиста Рамазана Рабаданова, выступавшего в защиту обвиняемых по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы. Его сын из зоны военной операции записал обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой разобраться в случившемся. 20 ноября Верховный суд Дагестана отказался смягчить меру пресечения Рамазану Рабаданову и оставил его под стражей.

25 ноября члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Дагестана вместе с помощником начальника управления ФСИН по республике по соблюдению прав человека в уголовно-исполнительной системе встретились в СИЗО-1 Махачкалы с Рамазаном Рабадановым, сообщил председатель комиссии Шамиль Хадулаев.

Члены комиссии проверили камеру, в которой содержится активист. "В момент его задержания ему повредили шейные позвонки и ему срочно нужна помощь в их восстановлении специальным медицинским оборудованием, так как он ни одну ночь с момента задержания нормально спать не может", – рассказал Хадулаев.

Администрация СИЗО пообещала оказать Рабаданову всю необходимую помощь. В камере с ним содержатся ещё пять человек. Есть телевизор и холодильник, на условия содержания у него и сокамерников жалоб нет, добавил Хадулаев.

Напомним, 7 ноября Шамиль Хадулаев сообщил, что вечером 6 ноября силовиками на улице в Махачкале был задержан Рамазан Рабаданов, который собирался ехать в Ставропольский и Краснодарский край для наблюдения за ходом судебных процессов по "аэропортовскому делу". По информации, которую Рабаданов озвучил своей семье, к нему подошли и подложили ему в куртку гранату.

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