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18:06, 20 ноября 2024

Рамазан Рабаданов оставлен под стражей

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Верховный суд Дагестана отказался смягчить меру пресечения Рамазану Рабаданову и оставил его под стражей.

Как писал "Кавказский узел", жители Дагестана выразили возмущение задержанием активиста Рамазана Рабаданова, выступавшего в защиту обвиняемых по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы. Его сын из зоны военной операции записал обращение к Путину с просьбой разобраться в случившемся. Рабаданов был арестован на два месяца.

7 ноября глава Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев сообщил, что вечером 6 ноября силовиками на улице в Махачкале был задержан активист Рамазан Рабаданов, который собирался ехать в Ставропольский и Краснодарский край для наблюдения за ходом судебных процессов по "аэропортовскому делу". По информации, которую Рабаданов озвучил своей семье, к нему подошли и подложили ему в куртку гранату.

Адвокаты Рамазана Рабаданова обжаловали его арест с просьбой избрать в отношении их подзащитного меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества. Верховный суд Дагестана  не нашел оснований для отмены либо изменения судебного акта и оставил в силе избранную в отношении подозреваемого меру процессуального принуждения, сообщила сегодня "Молодежь Дагестана" со ссылкой на пресс-службу суда.

В последнее время Рабаданов был известен своими правозащитными инициативами. В частности, он занимался организацией юридической и информационной помощи фигурантам так называемого "аэропортовского дела". Рабаданов помогал организовать сборы на адвокатов, а также намеревался сам посещать и освещать судебные процессы, сообщил сегодня "Черновик".

Напомним, в суды Кубани и Ставрополья направлены 27 уголовных дел о беспорядках в Махачкале в отношении 129 обвиняемых. 23 августа Армавирский горсуд приговорил пятерых подсудимых по делу о беспорядках к лишению свободы на сроки от шести лет и четырех месяцев до девяти лет. Суд вынес жесткий приговор, не имея доказательств вины подсудимых, заявили адвокаты и родные осужденных.

29 октября 2023 года в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. Что произошло в аэропорту Уйташ и как идет следствие, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Дело о погроме в аэропорту Махачкалы".

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Автор: "Кавказский узел"

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