Родные осужденных по делу о погроме в аэропорту Уйташ сочли приговор суровым

23 августа 2024, 16:56

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Суд вынес жесткий приговор по делу о погроме в аэропорту Махачкалы, не имея доказательств вины подсудимых, приговор будет обжалован, заявили адвокаты и родные осужденных. По таким делам сложно добиться оправдания в апелляции, считает глава ОНК Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", Армавирский городской суд дважды откладывал начало рассмотрения дела о беспорядках в аэропорту Махачкалы в отношении пятерых подсудимых - Анварбека Атаева, Ислама Ибрагимова, Магомеда Омарасхабова, Рабадана Раджабова и Салика Рамазанова. Арест обвиняемым продлен до 30 декабря. Гособвинитель на заседании Армавирского горсуда по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы попросил приговорить пятерых подсудимых к срокам от семи до 10 лет. Сегодня суд приговорил подсудимых к срокам от шести лет четырех месяцев до девяти лет.

29 октября 2023 года в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек,140 человек находятся под стражей, 1200 человек привлечены к административной ответственности. Обвиняемые заявляют, что были в аэропорту, но не принимали участия в беспорядках, отметил 13 июня председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев. Что произошло в аэропорту Уйташ и как идет следствие, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Дело о погроме в аэропорту Махачкалы".

Адвокат Магомеда Омарасхабова Лайла Убайдулаева считает приговор крайне суровым. "Этот приговор можно назвать абсолютно незаконным. Вина должна быть доказана доказательствами, а здесь нет никаких доказательств, но есть весьма суровый приговор. Это несправедливо. Суд проигнорировал отсутствие доказательств и вынес заведомо незаконный приговор", - сказала она «Кавказскому узлу».

Приговор в скором времени будет обжалован. "Мы обязательно обжалуем приговор, как только получим все необходимые материалы. Если решение оставят в силе, мы дойдем до Верховного суда РФ. Мы пойдем до самого конца. Другие адвокаты также собираются обжаловать приговор", - отметила она.

Мать Омарасхабова не верит, что суд вынес такой жестокий приговор. "Я знала, что будет обвинительный приговор, была к этому готова, но чтобы больше шести лет дали моему сыну, к этому я не была готова. Это чудовищное решение, нельзя выносить такие приговоры", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла", еле сдерживая слезы.

По ее словам, осужденные держались стойко, но были недовольны приговором. "Они меня успокаивали. Но было видно, что и они не ожидали такого приговора, были в шоке, но держали себя в руках", - отметила она.

Гуля, мать Салика Рамазанова, которого осудили на шесть лет и четыре месяца, также не ожидала, "что за присутствие в аэропорту могут дать такой большой срок". "Он же ничего не делал там, никого не бил, не ломал и не крушил. Он просто стоял там, оказался в аэропорту случайно. За все эти судебные заседания никто так и не привел хоть один факт его вины", - рассказала она "Кавказскому узлу".

По ее словам, адвокаты всех осужденных собираются обжаловать приговор. "Конечно, будем обжаловать. Все будут. За что шесть лет дали? За то, что он работал таксистом, отвез в аэропорт клиентов, самому стало интересно и просто стоял, наблюдал за происходящим, вот за это? Это полный беспредел. Настоящих провокаторов и нарушителей не судят, а наших ребят так сурово осудили. Ему 27 лет, еще не женат, шесть лет своей жизни он проведет в тюрьме просто ни за что. Он очень добрый, никогда не нарушал законы, не имел проблем с правоохранительными органами, таких людей не должны сажать", - отметила она.

Гуля также рассказала, что сами осужденные спокойно отнеслись к приговору. "Они настоящие мужчины. Не показали никаких эмоций. Были спокойны и еще и нас успокаивали в зале суда", - сообщила она.

Председатель Общественной Дагестана Шамиль Хадулаев также считает суровым вынесенный приговор. "Это достаточно суровый приговор с учетом того, что, как говорили адвокаты, в деле нет доказательств вины этих ребят. Если они просто присутствовали там, никого не били и ничего не ломали, то приговор можно назвать суровым", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, приговор следует обжаловать, но шансов на изменение решения мало. "Практика показывает, что по таким делам сроки не сокращаются. Они оставляют в силе решение суда. Максимум могут на полгода скостить, но не больше", - отметил он.

Отметим также, 17 февраля родственники участников беспорядков в аэропорту Махачкалы обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой о снисхождении.

"Кавказский узел" также писал, что с 26 по 29 октября 2023 года массовые антисемитские акции прошли в трех республиках Северного Кавказа. В Черкесске участники акции требовали не пускать приезжих из Израиля, а в Нальчике был подожжен культурный центр. В Хасавюрте сотни людей собрались у отеля после сообщений в соцсетях о том, что в этой гостинице находятся беженцы из Израиля, говорится в справке "Кавказского узла" "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября 2023 года с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали, в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию.

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