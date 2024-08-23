Обвиняемые в погроме в аэропорту Махачкалы приговорены к длительным срокам

23 августа 2024, 13:10

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Городской суд Армавира признал пятерых жителей Дагестана виновными по делу о погроме в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года.

Как информировал "Кавказский узел", Армавирский городской суд дважды откладывал начало рассмотрения дела о беспорядках в аэропорту Махачкалы в отношении пятерых подсудимых - Анварбека Атаева, Ислама Ибрагимова, Магомеда Омарасхабова, Рабадана Раджабова и Салика Рамазанова. Арест обвиняемым продлен до 30 декабря. Гособвинитель на заседании Армавирского горсуда по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы попросил приговорить пятерых подсудимых к срокам от семи до 10 лет. Еще несколько дел вскоре поступят в суды Кубани и Ставрополья, сообщила Генпрокуратура России.

29 октября 2023 года в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек,140 человек находятся под стражей, 1200 человек привлечены к административной ответственности. Обвиняемые заявляют, что были в аэропорту, но не принимали участия в беспорядках, отметил 13 июня председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев. Что произошло в аэропорту Уйташ и как идет следствие, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Дело о погроме в аэропорту Махачкалы".

"Суд назначил наказания в виде лишения свободы: Анварбеку Атаеву - 6 лет и 4 месяца, Исламу Ибрагимову - 6 лет и 4 месяца, Магомеду Омарасхабову - 6 лет и 6 месяцев, Салику Рамазанову - 6 лет и 4 месяца, Рабадану Раджабову - 9 лет", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов Краснодарского края.

"Cледствие и суд установили, что 29 октября подсудимые в поисках пассажиров рейса из Тель-Авива вместе с толпой пробили оцепление, взломали двери терминала и прорвались на стоянку воздушных судов. Действия подсудимых и других лиц привели к полной блокировке работы аэропорта. Все они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.212 УК (организация массовых беспорядков). Раджабов также признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти)", - говорится в сообщении.

Отбывать наказание все будут в колонии общего режима. Вины подсудимые не признали.

Напомним, ранее адвокат Магомеда Омарасхабова Лайла Убайдулаева рассказала "Кавказскому узлу", что ее подзащитный оказался в аэропорту "по семейным обстоятельствам". Адвокат подчеркнула, что случай Омарасхабова - не единичный. Так, по ее словам, одного из подсудимых обвиняют в том, что он кого-то толкал, тогда как на видеозаписи видно, что толкали его.

Адвокат Рамазан Алиев, защищавший Анварбека Атаева во время предварительного следствия в Махачкале, рассказал, что тот пришел в аэропорт просто "полюбопытствовать". "Он сирота, спортом занимается, работает, не имеет отношения к криминалу, спокойный. Просто оказался не в том месте не в то время", - заявил Алиев.

Отметим также, 17 февраля родственники участников беспорядков в аэропорту Махачкалы обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой о снисхождении.

"Кавказский узел" также писал, что с 26 по 29 октября 2023 года массовые антисемитские акции прошли в трех республиках Северного Кавказа. В Черкесске участники акции требовали не пускать приезжих из Израиля, а в Нальчике был подожжен культурный центр. В Хасавюрте сотни людей собрались у отеля после сообщений в соцсетях о том, что в этой гостинице находятся беженцы из Израиля, говорится в справке "Кавказского узла" "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября 2023 года с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали, в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию.

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